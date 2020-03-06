Места, где жили выдающиеся женщины. Путешествуем вместе с Booking.com
Мария Кюри
Мария Кюри известна как первая женщина, получившая Нобелевскую премию, и единственная женщина на сегодняшний день, которой эта награда присуждалась дважды. Мария посвятила жизнь изучению физики и химии. Она не только стала автором революционных исследований радиоактивности (именно она является автором термина и создателем теории этого явления), но также открыла химические элементы полоний и радий и разработала методы выделения радиоактивных изотопов. Мария Кюри родилась в Варшаве (Польша), а затем переехала в Париж (Франция), где стала первой женщиной — профессором Парижского университета.
Мария Кюри основала Институты Кюри в Париже и Варшаве. Эти города и сегодня являются крупными исследовательскими центрами и идеальными направлениями для тех, кто хочет пойти по стопам Кюри и однажды изменить мир науки.
Где остановиться: почувствуйте себя как дома на родине Марии, остановившись в апартаментах Millennium Awangarda Green. Благодаря удачному расположению эти апартаменты — прекрасная отправная точка для знакомства с городом: они находятся всего в нескольких минутах ходьбы от Западного вокзала Варшавы и Дворца культуры и науки. Если вы хотите узнать больше о жизни и работе знаменитой женщины-физика и химика, то посетите музей Марии Склодовской-Кюри, до которого от апартаментов можно добраться на общественном транспорте.
Мария Кюри выросла в Варшаве, однако ее настоящим домом стал Париж, где ученой также посвящен небольшой музей. В музее Кюри вы сможете ознакомиться с наследием Марии и радиологическим исследованиям в целом. Один из его залов располагается в бывшей лаборатории ученой. Le 66 — это отель типа «постель и завтрак», который находится всего в нескольких минутах ходьбы от Музея Кюри в 5-м округе. Здесь стоит остановиться, если вы интересуетесь едой, литературой, историей и искусством.
Фрида Кало
Мексиканская художница Фрида Кало известна своими культовыми портретами в стиле фолк-арт, в которых сочетаются элементы реализма и сюрреализма. Она также оказала большое влияние на феминистское движение. В начале XX века Фрида участвовала в постреволюционном движении, целью которого было определение мексиканской идентичности. Сегодня работы Фриды продолжают вдохновлять популярную культуру и поднимать вопросы идентичности, постколониализма, пола, класса и расы в мексиканском обществе.
Кало провела большую часть своей жизни в доме своей семьи в Койоакане, Мехико. Теперь он известен как «Голубой дом» и является музеем Фриды Кало, который открыт для посетителей. Фрида также известна своими отношениями с мексиканским художником Диего Риверой, за которого она вышла замуж в 1928 году. В 1930 году Фрида и Диего переехали из Мексики в Сан-Франциско, США, где Фрида показала свою картину «Фрида и Диего Ривера» на шестой ежегодной выставке Общества художниц Сан-Франциско. Позже они вернулись в родную Мексику.
Где остановиться: помимо уютной атмосферы, гостевой дом H21 Hotel Boutique в Мехико отличается удачным расположением всего в нескольких минутах ходьбы от дома-музея Фриды Кало. Этот современный и роскошный гостевой дом предлагает несколько видов номеров в разных стилях. В некоторых из них даже есть терраса, с которой можно насладиться видами района, в котором жила знаменитая художница.
В 2018 году Сан-Франциско отдал дань уважения Фриде, переименовав улицу в Инглсайде в ее честь. Вы можете остановиться в оживленном районе рядом с Юнион-сквер, всего в нескольких минутах езды от улицы Фрида-Кало-Уэй. Отель типа «постель и завтрак» White Swan находится всего в 5 минутах ходьбы от площади Юнион-сквер. Гостям предлагаются уникально оформленные номера. Гости отеля White Swan могут начать свой день с горячего завтрака и завершить его вином и закусками. Отель также отлично подойдет тем, кто вдохновится наследием Фриды и захочет посетить Музей современного искусства Сан-Франциско, который находится неподалеку.
Клеопатра
Клеопатра — одна из самых известных личностей времен античности. Она была последней активной правительницей египетской династии Птолемеев. Известная своей красотой и умом, она была хорошо образована и говорила на нескольких языках. Клеопатра не только заключила ряд важных военных союзов, но и завоевала сердца многих влиятельных современников и сумела обратить это в свою пользу. Все это нашло отражение в произведениях искусства и мировой культуре, закрепив за царицей статус одной из самых знаменитых женщин в истории.
Наследие Клеопатры ассоциируется главным образом с Александрией, которая некогда была столицей Египта. Хотя в современной Александрии уже мало что напоминает о временах Клеопатры, город все еще может похвастаться красивой гаванью с видом на Средиземное море. Известно, что по приглашению Юлия Цезаря Клеопатра какое-то время жила в Риме (Италия). Цезарь даже приказал создать золотую статую в ее честь в храме Венеры Прародительницы, а многие местные женщины того времени переняли ее экзотическую прическу и моду на жемчужные украшения.
Где остановиться: хотя статую в вашу честь мы пообещать не можем, вы скорее всего оцените по достоинству VIP-обслуживание и частный песчаный пляж на берегу Средиземного моря в отеле Four Seasons Alexandria At San Stefano. Чтобы почувствовать себя еще ближе к древней истории, посетите Греко-римский археологический музей всего в нескольких минутах езды от отеля.
Анасуйя Сарабхай
Анасуйя Сарабхай была основательницей женского рабочего движения в Индии и получила поддержку Махатмы Ганди, с которым она создала старейший на сегодняшний день профсоюз работников текстильной промышленности в Гуджарате. Позднее этот союз подготовил почву для возникновения Ассоциации занятых собственным делом женщин Индии (SEWA). Ее создала Эла Бхатт, которая считала Анасуйю своей наставницей. Данные исследования Booking.com показывают, что 33% путешественниц по всему миру планируют посетить Азию1 в 2020 году. Те, кто собирается посетить Индию, смогут узнать, что значит быть индийской женщиной сегодня.
Анасуйя родилась в Ахмедабаде (Индия). Это крупнейший город и бывшая столица индийского штата Гуджарат. В раннем возрасте она потеряла родителей, а после переехала в Англию, чтобы изучать медицину, но позже решила поступить в Лондонскую школу экономики. В Лондоне на Анасуйю оказало влияние движение суфражисток.
Где остановиться: в доме Анасуйи сегодня находится Музей текстиля Калико, посвященный многовековой истории индийского текстиля и ткачества. Анасуйя посвятила свою общественную деятельность защите работников именно этой индустрии. Отель Hyatt Regency Ahmedabad является идеальной отправной точкой для прогулок по центральному деловому району и окрестностям и находится в нескольких минутах езды от Музея текстиля Калико.
Во время обучения в Лондонской школе экономики Анасуйя вдохновилась местным движением суфражисток. Школа находится в районе Клэр-Маркет в Вестминстере, на пересечении квартала Ковент-Гарден и улицы Холборн. Апартаменты Strand Private находятся недалеко от Ковент-Гардена, в нескольких минутах ходьбы от таких исторических достопримечательностей, как Сомерсет-хаус и театр «Лицеум».
Мишель Обама
Мишель выросла в Чикаго, штат Иллинойс, и начала юридическую карьеру после окончания Принстонского университета и Гарвардской школы права. Когда в 2009 году ее муж стал президентом, она переехала в Вашингтон (округ Колумбия). Почему бы не отправиться в поездку по этим городам США, чтобы отметить достижения Мишель и ее борьбу за более здоровую страну, доступное образование и продвижение классического американского дизайна и моды? Исследование Booking.com показало, что в 2020 году 24% путешественниц со всего мира планируют отправиться в Северную Америку1.
Где остановиться: в США много крупных городов, известных своей впечатляющей архитектурой. К ним относится и Чикаго, где у путешественников будет по-настоящему широкий выбор жилья. Отель Sophy Hyde Park находится в районе Гайд-парк, в двух шагах от места, где жила семья Обама. В этом важном для чикагской культуры районе также расположены два наиболее значимых учреждения города – Чикагский университет и Музей науки – так что вам будет что посмотреть в окрестностях.
Столица США — это небольшой город на реке Потомак. В Вашингтоне можно отправиться в тур по официальной резиденции и офису Мишель в Белом доме, где она работала, когда была первой леди. Переночевать там, к сожалению, не получится, но вы можете забронировать проживание в четырехзвездочном отеле Eaton DC поблизости. Этот запоминающийся отель находится в паре минут ходьбы от Белого дома. На его территории также есть три бара, ресторан и кафе.
1 Исследование проведено независимой компанией по заказу Booking.com среди взрослых респондентов, которые совершили поездку за последние 12 месяцев / планируют совершить поездку в ближайшие 12 месяцев. Всего было опрошено 22 000 человек (в том числе по 1 000 человек из Австралии, Германии, Франции, Испании, Италии, Японии, Китая, Бразилии, Индии, США, Великобритании, России, Индонезии, Колумбии и Южной Кореи и по 500 человек из Новой Зеландии, Таиланда, Аргентины, Бельгии, Канады, Дании, Гонконга, Хорватии, Тайваня, Мексики, Нидерландов, Швеции, Сингапура и Израиля). Респонденты проходили онлайн-опрос с 9 по 28 августа 2019 года.