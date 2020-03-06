Места, где жили выдающиеся женщины. Путешествуем вместе с Booking.com

Мария Кюри известна как первая женщина, получившая Нобелевскую премию, и единственная женщина на сегодняшний день, которой эта награда присуждалась дважды. Мария посвятила жизнь изучению физики и химии. Она не только стала автором революционных исследований радиоактивности (именно она является автором термина и создателем теории этого явления), но также открыла химические элементы полоний и радий и разработала методы выделения радиоактивных изотопов. Мария Кюри родилась в Варшаве (Польша), а затем переехала в Париж (Франция), где стала первой женщиной — профессором Парижского университета.

Мария Кюри основала Институты Кюри в Париже и Варшаве. Эти города и сегодня являются крупными исследовательскими центрами и идеальными направлениями для тех, кто хочет пойти по стопам Кюри и однажды изменить мир науки.