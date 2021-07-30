Места силы: путешествия с новым Chevrolet Tahoe

Скальные ландшафты, которых в России больше нет нигде

Точка на карте: 61.702943, 30.691633

Что там: Ладожские шхеры — больше шести сотен скалистых островов, разбросанных по огромному Ладожскому озеру, в России — это второе по величине озеро после Байкала. Есть острова маленькие, длиной метров десять, а есть большие, которые тянутся на километры. На высоких берегах растут сосны, ночью луна прокладывает по воде эффектные дорожки — от одного фрагмента суши к другому.

Как: лучше всего на машине добраться до уютной Сортавалы, маленького городка на берегу озера, где есть гостиницы и кафе. Здесь нужно взять напрокат лодку или катер с водителем — и отправиться к шхерам, высаживаясь на тех островах, которые больше приглянутся.