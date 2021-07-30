Места силы: путешествия с новым Chevrolet Tahoe

1. Карелия, Ладожские шхеры
Скальные ландшафты, которых в России больше нет нигде
Точка на карте: 61.702943, 30.691633
Что там: Ладожские шхеры — больше шести сотен скалистых островов, разбросанных по огромному Ладожскому озеру, в России — это второе по величине озеро после Байкала. Есть острова маленькие, длиной метров десять, а есть большие, которые тянутся на километры. На высоких берегах растут сосны, ночью луна прокладывает по воде эффектные дорожки — от одного фрагмента суши к другому.
Как: лучше всего на машине добраться до уютной Сортавалы, маленького городка на берегу озера, где есть гостиницы и кафе. Здесь нужно взять напрокат лодку или катер с водителем — и отправиться к шхерам, высаживаясь на тех островах, которые больше приглянутся.
2. Забайкальский край, Чарские пески
Северная российская пустыня
Точка на карте: 56.797753, 118.271085
Что там: виды Сахары — в России. Пустыня с самыми настоящими барханами и дюнами. При этом пески периодически перемежаются участками, где растут привычные нам елки, а где-то на горизонте виднеются вершины, покрытые снежными шапками. Размеры уникального района — примерно десять километров в длину и около трех в ширину.
Как: добраться до самих Чарских песков можно лишь на машине, которая хорошо подготовлена для внедорожных приключений: дорога сложна, придется пересекать реки. Можно доехать до Читы, а потом долететь на самолете до поселка Чара (или же поездом по БАМу до Новой Чары). В любом случае, вам предстоит самая настоящая экспедиция, ну, а новый Chevrolet Tahoe позволяет взять с собой все необходимое: к примеру, багажное пространство за третьим рядом сидений увеличено на 66% и достигает 722 литров, а при сложенных с помощью электропривода сиденьях второго и третьего рядов в вашем распоряжении будет 3481 литров для багажа.
3. Калининград и окрестности
Кусочек живописной Европы — в России
Точка на карте: 54.710162, 20.510137
Что там: непременно нужно добраться до Балтийской косы — она ничуть не похожа на всем известную Куршскую, здесь что-то вроде локации из фильма «Сталкер»: заброшенные немецкие аэродромы и полное отсутствие людей. Стоит доехать и до Янтарного пляжа — он считается самым экологичным в России, несколько лет подряд его награждают «Голубым флагом» (международную награду вручают за чистоту пляжа, моря и развитую инфраструктуру). Среди других неочевидных точек, куда стоит попасть: заброшенный в лесу замок Гросс Вонсдорф, где любил отдыхать Иммануил Кант. Еще одна важная точка для посещения: Полесск — своеобразная калининградская Голландия: польдерные земли, изрезанные каналами. Здесь хорошо бы оставить автомобиль, взять напрокат лодку и отправиться в путешествие по воде.
Как: в калининградской области отличные дороги, поэтому из одного конца региона в другой можно добраться очень быстро. Единственный момент: следует быть внимательным с камерами — их на трассах очень много. Комфорт в автомобильном путешествии — это важно, поэтому новый Chevrolet Tahoe оснащен удобным цветным сенсорным 10,2-дюймовым HD-дисплеем, мультимедийной системой с навигацией и подключением мобильных устройств: все это поможет держать под рукой все самые необходимые функции.
4. Адыгея, Большой Тхач
Что там: эффектный горный массив высотой 2368 метра, издалека он напоминает огромный замок с башнями и колоннами, стоящий посреди альпийских лугов. Адыгея — маленькая кавказская республика, затерянная где-то вдалеке от популярных туристических центров, и в этом ее больше достоинство. Красивые водопады, живописные горные тропинки, бурные реки — природа здесь почти безлюдна, ну, а приветливые местные жители на стареньких «Нивах» всегда остановятся, чтобы показать вам дорогу или помочь советом.
Как: старт пешего маршрута к Большому Тхачу — от поселка Усть-Сахрай (сюда можно добраться на автомобиле). Дороги в Адыгее оставляют желать лучшего (исключение — трасса неподалеку от столицы — Майкопа). Впрочем, в новом Chevrolet Tahoe ваше путешествие будет максимально комфортным. Новая адаптивная пневматическая подвеска Air Ride Adaptive Suspension входит в стандартную комплектацию нового Chevrolet Tahoe для российского рынка. Она позволит увеличить дорожный просвет при движении по бездорожью, а в поездках по шоссе наоборот уменьшить его, добиваясь более экономичного использования топлива, непревзойдённой плавности хода и управляемости вне зависимости от дорожных условий.
5. Дагестан
Что там: еще недавно в Дагестан ехать опасались (очень, кстати, зря), а в последние годы регион стал одним из самых популярных туристических направлений: сюда едут топ-менеджеры московских компаний, жители больших российских городов, которые ищут чем бы заменить закрытую заграницу. Южная республика вполне отвечает всем ожиданиям — неизбалованные местные жители радушно принимают гостей из центральной России, не просят много денег за жилье, еду и достопримечательности. А вокруг — головокружительные горные виды, голубые озера в ущельях и зеленые долины.
Как: стартовать удобнее всего от Махачкалы. Не стоит бояться местных горных дорог, местные без проблем проезжают почти в любых местах на своих стареньких «жигулях». Будьте осторожны — коровы и бараны здесь часто оказываются на проезжей части. В путешествие по Дагестану хорошо отправиться в большой и дружной компании. Ну, а новый Chevrolet Tahoe с комфортом вместит всех ваших близких — автомобиль вмещает до 8 пассажиров.
6. Алтай, плато Ештыкель
Что там: почти неизвестное туристам место — плато и озеро на высоте около двух километров, окруженные вершинами. Некоторые фотографы специально приезжают сюда и стараются снять этот момент: небо и горы, словно в зеркале, отражаются на неподвижной глади озера.
Как: сначала нужно будет добраться до села Курай, а оттуда, выяснив точный и безопасный маршрут (нужно будет преодолеть реку), доехать до плато. В долгой дороге важно удобно устроится — в новом Chevrolet Tahoe вам в этом поможет электрорегулировка передних сидений в десяти направлениях. Ну, а сиденья второго ряда оснащены регулировкой угла наклона спинки и продольной регулировкой, что добавит удобства пассажирам, а также электроприводом складывания.
7. Домбай
Точка на карте: 43.289617, 41.623520
Что там: Домбай — небольшой поселок на высоте 1600 метров, сюда можно доехать на автомобиле, но до самых красивых видов нужно будет добраться пешком, ну или подняться выше на горнолыжных подъемниках. В Домбае есть чем заняться: трекинговые маршруты любых видов сложности, места для скалолазания, с местных гор летают на дельтапланах, а еще здесь можно нанять гида и отправиться в конное путешествие.
Как: дороги большей частью неосвещенные, поэтому в вечернее время суток тут поможет LED оптика на новом Chevrolet Tahoe: она создает оптимальное освещение, а функции автоматического включения фар и автоматического переключения дальнего света на ближний позволят улучшить условия вождения и снизить нагрузку на водителя в ночное время суток и при любой погоде.
8. Горные дороги Алтая, Чуйский тракт
Точка на карте: 51.831125, 85.777027
До того, как русские первопроходцы появились здесь в начале XVII века, огромные территории были почти не связаны с цивилизованным миром. Чуйский тракт — старинная горная дорога, когда-то она стала первой ниточкой, которая соединила Россию и Китай, сегодня же здесь хороший асфальт и незабываемые виды на горные перевалы и долины. Вы увидите заснеженные хребты, бесконечные степи и водопады, эффектно срывающиеся со скал.
Как: на Алтае мало мест, где можно остановиться с комфортом. Для путешествия по Чуйскому тракту есть удобный вариант: поселиться в одном из отелей на курорте Манжерок, делая оттуда радиальные выезды.
9. Полуостров Ямал
Точка на карте: 66.529866, 66.614507
Что там: полуостров Ямал — ослепительная дикая тундра, а под колесами — вечная мерзлота. Тут можно ехать весь день и не встретить ни одного человека. Самое интересное — добраться до стоянки оленеводов где-нибудь в глуши, оставить автомобиль и пожить несколько дней самой настоящей жизнью тундры.
Как: нормальных дорог тут не так уж и много, поэтому маршрут нужно планировать тщательно. Стартовать удобнее всего в Салехарде, тут можно закупиться едой, водой и топливом в дорогу. Помните, что весной и осенью многие проселочные пути становятся недоступными. Важно, что новый мощный Chevrolet Tahoe может преодолевать внушительные препятствия и расстояния, он оснащен бензиновым двигателем V8 объемом 5,3 л мощностью 343 л. с. и с разгоном до 100 км за 8 секунд. При этом автомобиль расходует топливо крайне экономно: в смешанном режиме всего 12,6 л на 100 км.
Изучить мощь, дизайн, авантюризм и другие характеристики нового Chevrolet Tahoe можно на официальном сайте. Ну, а готовый путеводитель по этим местам вы найдёте в Instagram-аккаунте @chevrolet_russia. Вдохновляйтесь и отправляйтесь на новые приключения!