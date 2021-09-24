Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – Будущее туризма» соберет более 10 000 участников

Задача глобального мероприятия – популяризация и повышение престижа профессий туризма. Конгресс приурочен к Всемирному дню туризма и направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию и ведущих активный и здоровый образ жизни.

Кроме этого, в ходе Конгресса пройдет награждение победителей конкурса предложений студентов в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и встреча с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ2021».

В качестве спикеров конгресса выступят лидеры мировой и российской туриндустрии, Послы государств, представители Минобрнауки России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средне-специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.