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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – Будущее туризма» соберет более 10 000 участников

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24 сентября 2021
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21 октября 2021 года в онлайн формате пройдет Первый международный студенческий туристический конгресс «Туризм будущего – будущее туризма».

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. В рамках Конгресса будут обсуждаться:

  • будущее туризма и туризм будущего
  • какими будут туристы нового поколения и как развивается студенческий туризм
  • перспективы космического туризма
  • как трансформируется государственная политика в сфере туризма
  • как реализуется стратегия устойчивого развитие туризма и гостеприимства (заглянут в будущее)
  • какие есть возможности для профессионального развития в туризме
  • как вовлечь в профессию молодежь или как студенту начать работать и заработать в туризме
  • что такое цифровая трансформация туриндустрии
  • как развиваются технологии управления гостеприимством и многое другое.

Ожидается, что в работе Конгресса примут участие более 10 000 студентов из более чем 100 вузов и средних специальных учебных заведений России и СНГ.

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Задача глобального мероприятия – популяризация и повышение престижа профессий туризма. Конгресс приурочен к Всемирному дню туризма и направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию и ведущих активный и здоровый образ жизни.

Кроме этого, в ходе Конгресса пройдет награждение победителей конкурса предложений студентов в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и встреча с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ2021».

В качестве спикеров конгресса выступят лидеры мировой и российской туриндустрии, Послы государств, представители Минобрнауки России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средне-специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой Конгресса можно на сайте turcongress.online.

Конгресс организован при поддержке Ростуризма, Минобрнауки России, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) и «Мастеров гостеприимства».

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