Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – Будущее туризма» соберет более 10 000 участников
Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. В рамках Конгресса будут обсуждаться:
- будущее туризма и туризм будущего
- какими будут туристы нового поколения и как развивается студенческий туризм
- перспективы космического туризма
- как трансформируется государственная политика в сфере туризма
- как реализуется стратегия устойчивого развитие туризма и гостеприимства (заглянут в будущее)
- какие есть возможности для профессионального развития в туризме
- как вовлечь в профессию молодежь или как студенту начать работать и заработать в туризме
- что такое цифровая трансформация туриндустрии
- как развиваются технологии управления гостеприимством и многое другое.
Ожидается, что в работе Конгресса примут участие более 10 000 студентов из более чем 100 вузов и средних специальных учебных заведений России и СНГ.
Задача глобального мероприятия – популяризация и повышение престижа профессий туризма. Конгресс приурочен к Всемирному дню туризма и направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию и ведущих активный и здоровый образ жизни.
Кроме этого, в ходе Конгресса пройдет награждение победителей конкурса предложений студентов в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и встреча с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ2021».
В качестве спикеров конгресса выступят лидеры мировой и российской туриндустрии, Послы государств, представители Минобрнауки России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средне-специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.
Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой Конгресса можно на сайте turcongress.online.
Конгресс организован при поддержке Ростуризма, Минобрнауки России, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) и «Мастеров гостеприимства».