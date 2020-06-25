«МИР в одной тарелке»: кулинарная премьера «МУЗ-ТВ»

Пандемия короновируса внесла коррективы в планы многих туристов: в ближайшее время география путешествий остаётся довольно ограниченной и многие любимые маршруты пока недоступны. Но для настоящих искателей приключений – это не проблема. Популярный телеведущий Андрей Разыграв облетел весь мир и научил зрителей планировать свой «Отпуск без путевки», а теперь приглашает отправиться в новую экспедицию – к нему на кухню.

«МИР в одной тарелке» – это гастрономические туры по самым необычным, аппетитным, вкусным достопримечательностям мира, которые подарят зрителям возможность попробовать на вкус разные страны и города. Гурман и путешественник Андрей Разыграев приглашает к себе на уютную кухню, где расскажет увлекательные истории о приключениях и приготовит простые, но колоритные блюда, характерные для любимых стран российских туристов.