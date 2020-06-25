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«МИР в одной тарелке»: кулинарная премьера «МУЗ-ТВ»

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25 июня 2020
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Национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» 27 июня представляет новую авторскую программу известного путешественника Андрея Разыграева – «МИР в одной тарелке».

Пандемия короновируса внесла коррективы в планы многих туристов: в ближайшее время география путешествий остаётся довольно ограниченной и многие любимые маршруты пока недоступны. Но для настоящих искателей приключений – это не проблема. Популярный телеведущий Андрей Разыграв облетел весь мир и научил зрителей планировать свой «Отпуск без путевки», а теперь приглашает отправиться в новую экспедицию – к нему на кухню.

«МИР в одной тарелке» – это гастрономические туры по самым необычным, аппетитным, вкусным достопримечательностям мира, которые подарят зрителям возможность попробовать на вкус разные страны и города. Гурман и путешественник Андрей Разыграев приглашает к себе на уютную кухню, где расскажет увлекательные истории о приключениях и приготовит простые, но колоритные блюда, характерные для любимых стран российских туристов.

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Популярный телеведущий с азартом будет создавать блюда, которые произвели на него впечатление во время путешествий. Андрей поделится удивительными и легкими рецептами, добавит к ним веселые истории и превратит готовку в приятное приключение. Ведущий продемонстрирует приготовление блюд, которые под силу повторить каждому, а приправит их не только специями, но и миксом из воспоминаний о самых ярких путешествиях в разных странах мира. Каждый рецепт Разыграева – приятная ностальгия по отпуску: по солнечному теплу и морскому бризу, по необычной архитектуре и уникальной культуре, по аутентичным кухням разных народов.

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Андрей Разыграев,
ведущий программы

«Ни для кого не секрет, что каждая страна имеет свой особенный и неповторимый вкус. Но возможно ли его испытать, не выходя из дома?! Есть один важный нюанс — я не умею готовить ничего «круче кипятка»! Собственно, это новое шоу — состязание с обстоятельствами, состязание с самим собой! Случится ли у меня гастрономическое дежавю и в какую копеечку это обойдётся?! Все рецепты будут нехитрыми, поэтому и у телезрителей будет шанс испытать себя на своих кухнях».

«МИР в одной тарелке» – это настоящая экспедиция в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных блюд от заядлого путешественника Андрея Разыграева.

Смотрите программу «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 на «МУЗ-ТВ».

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