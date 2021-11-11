Москвичи выберут победителей туристической премии «Путеводная звезда — 2021»

Голосование за лучшие туристические проекты года открылось в «Активном гражданине». Оно проходит в рамках городского конкурса «Путеводная звезда — 2021» и продлится до 3 декабря включительно. Организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до 10 кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреатов определят по итогам онлайн-голосования.

В этом году появились новые номинации: «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и специальная номинация от туристического сервиса Russpass «Стартап года».

«Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов — отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.