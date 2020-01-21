Museum Hotel Каппадокия: шедевр в пещерах

Расположение

Museum Hotel Каппадокия расположен на склонах холма у подножья исторической крепости Учхисар, в 35 км от аэропорта Невшехира и в 75 км от аэропорта Кайсери.

Отель, открытый в 2002 году, размещается в древних пещерах, бывших домах местных жителей, и на руинах, обнаруженных при археологических раскопках в 1998 году. Все помещения отеля украшены настоящими музейными экспонатами — от бесценных произведений искусства и ковров ручной работы до раритетных антикварных предметов и артефактов.

Название этого отеля вовсе не преувеличение. Регулярно избираемый как лучший эксклюзивный отель в мире, Museum Hotel с его номерами-пещерами украшен бесценными древними вещицами Оттоманского, Сельджукского, Римского и Хеттского периодов истории Турции, предоставленными в аренду музеем Невшехир.

Номера

Каждый из 30 номеров отеля имеет свой неповторимый облик, посвящен определенной тематике и украшен подлинными изделиями антикварного искусства. Во всех номерах имеются джакузи, в некоторых — краны с красным и белым местным вином, а из окон открывается потрясающий вид на долину Каппадокии.