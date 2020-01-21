Museum Hotel Каппадокия: шедевр в пещерах

Расположение
Museum Hotel Каппадокия расположен на склонах холма у подножья исторической крепости Учхисар, в 35 км от аэропорта Невшехира и в 75 км от аэропорта Кайсери.
Отель, открытый в 2002 году, размещается в древних пещерах, бывших домах местных жителей, и на руинах, обнаруженных при археологических раскопках в 1998 году. Все помещения отеля украшены настоящими музейными экспонатами — от бесценных произведений искусства и ковров ручной работы до раритетных антикварных предметов и артефактов.
Название этого отеля вовсе не преувеличение. Регулярно избираемый как лучший эксклюзивный отель в мире, Museum Hotel с его номерами-пещерами украшен бесценными древними вещицами Оттоманского, Сельджукского, Римского и Хеттского периодов истории Турции, предоставленными в аренду музеем Невшехир.
Номера
Каждый из 30 номеров отеля имеет свой неповторимый облик, посвящен определенной тематике и украшен подлинными изделиями антикварного искусства. Во всех номерах имеются джакузи, в некоторых — краны с красным и белым местным вином, а из окон открывается потрясающий вид на долину Каппадокии.
Полюбоваться фантастическим видом на сливающуюся с горизонтом долину, парк Гёреме и вулкан Эрджияс гости могут из разных уголков отеля: наслаждаясь изысканными турецкими блюдами в ресторане, отдыхая за бокалом вина в баре, плавая в лазурном бассейне. Добавьте к и без того ленивому отдыху массаж на террасе с панорамным видом на Аванос, Долину Любви, и покрытый снегом пик горы Эрджияс.
Если вам захочется хоть немного разбавить это блаженство приключениями, можно в прямом смысле слова взлететь к небесам, заказав прогулку на воздушном шаре, одной из главных местных достопримечательностей.
В некоторых номерах даже имеются персональные краны, из которых льется вкуснейшее вино, изготовленное из местных сортов винограда. Все как в сказке! И даже если совсем не хочется его покидать, вам придется выйти из номера, чтобы взять урок кулинарии в ресторане Lil’a.
Спа/Центр красоты и здоровья
В номерах и на специально оборудованной террасе предлагается разнообразие массажей с натуральными растительными продуктами и маслами.
Спорт и досуг
На территории отеля находится открытый бассейн с панорамным видом на долину, предлагаются велосипедные прогулки, кросс-гольф у подножья крепости, полеты на воздушном шаре, уроки турецкой кухни, музыкальные вечера и фольклорные шоу, увлекательные экскурсии.
Рестораны и бары
Lil’a — элегантный ресторан a la carte с великолепным видом на ландшафты Каппадокии и разнообразием изысканных блюд турецкой и интернациональной кухни. Большинство ингредиентов для блюд ресторана поставляется из собственного экологического сада и с фермы отеля.
В баре Indigo предложен большой выбор коктейлей, вин, аперитивов и легких закусок. Предлагается обслуживание в номерах.
Услуги
Для гостей — уникальный отреставрированный исторический комплекс Maara Konak, включающий залы на двух этажах площадью 310 м2 и вместимостью 140 человек, и панорамную открытую террасу площадью 475 м2 и вместимостью до 230 человек, конференц-зал в историческом помещении, Wi-Fi, музей искусств/художественная галерея, экологический сад, парковка, услуги консьержа, услуги прачечной и химчистки.
В отеле также имеется музей с богатейшей коллекцией шедевров турецкого искусства и античности, экологический сад и отреставрированный исторический комплекс Maara Konak с залами и панорамной террасой — идеальное место для различных мероприятий. Museum Hotel Каппадокия, отмеченный множеством престижных наград, предоставляет своим гостям уникальную возможность совершить путешествие в тысячелетнюю историю Турции.