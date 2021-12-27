Музыка и страсть Северной Америки! Спектакль «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек»

«Театр Терезы Дуровой» представляет вторую масштабную премьеру театрального сезона 2021/22 – музыкальный спектакль «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек», режиссёр – народная артистка РФ Тереза Дурова.

Действие спектакля происходит в деревушка под названием Маисета, затерявшейся где-то среди бескрайних кукурузных полей. Там живут простые, работящие крестьяне. Они любят свою землю, много трудятся, воспитывают детей и уважают стариков. А уж какие праздники они там устраивают! Особым образом в Мексике принято отмечать пятнадцатилетие девочек — окончание детства и вступление во взрослую жизнь. По-испански девушку в этот день называют кинсеаньера (quinсeañera). Виновнице торжества преподносят последнюю куклу, первые взрослые туфли и множество других знаковых подарков. Но праздник главной героини спектакля «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек» оказался омрачён: её младший брат угодил в историю, да такую, из которой без магии не выбраться. Зрителям спектакля предстоит узнать, на что способна простая мексиканская девушка, какими добрыми бывают духи и жестокими люди и что случится, если произнести заклинание «Раз, два, три! Есть душа внутри?»