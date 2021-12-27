Музыка и страсть Северной Америки! Спектакль «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек»
Постановка продолжает популярную серию этнических спектаклей, которые знакомят зрителей с культурой разных стран. На этот раз «Театр Терезы Дуровой» приглашает публику в захватывающее путешествие по одной из самых загадочных стран мира — Мексике.
Действие спектакля происходит в деревушка под названием Маисета, затерявшейся где-то среди бескрайних кукурузных полей. Там живут простые, работящие крестьяне. Они любят свою землю, много трудятся, воспитывают детей и уважают стариков. А уж какие праздники они там устраивают! Особым образом в Мексике принято отмечать пятнадцатилетие девочек — окончание детства и вступление во взрослую жизнь. По-испански девушку в этот день называют кинсеаньера (quinсeañera). Виновнице торжества преподносят последнюю куклу, первые взрослые туфли и множество других знаковых подарков. Но праздник главной героини спектакля «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек» оказался омрачён: её младший брат угодил в историю, да такую, из которой без магии не выбраться. Зрителям спектакля предстоит узнать, на что способна простая мексиканская девушка, какими добрыми бывают духи и жестокими люди и что случится, если произнести заклинание «Раз, два, три! Есть душа внутри?»
Оригинальный сюжет «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек» написан Артёмом Абрамовым на основе мексиканских преданий. Среди создателей спектакля — поэт Андрей Усачёв, художник-постановщик нар. худ. РФ Мария Рыбасова, художники по костюмам — засл. худ. РФ Виктория Севрюкова, Ольга Резниченко, художник по свету Андрей Тарасов, хореограф-постановщик Артур Ощепков. Предыдущие спектакли этой команды на протяжении многих лет пользуются неизменным успехом у семейной аудитории, некоторые из них уже давно стали легендарными.
В музыкальном оформлении спектакля будут задействованы национальные мексиканские инструменты, такие как уэуэтл, чичтли, гуиро, конга и другие.
К премьере музыкального спектакля «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек» «Театр Терезы Дуровой» по традиции подготовил фильм-экскурсию по Москве под названием «Московская Мексика». В поисках мексиканской культуры в нашем городе художественный руководитель и режиссер Тереза Дурова побывала в Государственном музее В. В. Маяковского и Музее кино, Аптекарском огороде и Московском зоопарке, конечно же, не обошлось без дегустации настоящих мексиканских блюд и беседы с мексиканским шеф-поваром.
Также перейти на фильм «Московская Мексика» можно по qr-коду на лицевой стороне программки спектакля «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек».
Продолжительность: 2 часа (с антрактом)
Премьерный блок показов: 2, 3, 4, 8, 9 января.
Адрес: Павловская ул., 6
www.teatrium.ru