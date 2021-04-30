Музыка весны: майские плейлисты от российских звезд

Что слушать на майских праздниках? Ловите плейлисты для отдыха в любом формате.

Май все ближе, а это значит, что впереди нас ждут долгие выходные, во время которых мы будем наслаждаться теплом, выезжать на природу, устраивать вечеринки и в целом активно проводить время. Специально к выходу беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds 4i с кристально чистым звуком, режимом активного шумоподавления и длительной работой батареи, российские звезды составили тематические плейлисты, чтобы поделиться со слушателями легким весенним настроением, зарядить бодростью и вдохновить на зажигательный майский отдых.

Плейлист «Романтичная весна» от актрисы Равшаны Курковой

Равшана Куркова актриса «Мой плейлист вдохновлен очарованием весенних дней и ночей. Приятно смотреть на звездное ясное небо под легендарную «With Or Without You». Слушать музыку мне нравится в HUAWEI FreeBuds 4i, они передают чистый звук, насыщенные басы и обладают функцией активного шумоподавления»

Плейлист «Музыка для вечеринки» от Jemmy (Жемал Курбановой)

Jemmy (Жамал Курбанова) танцовщица и блогер «Мы с друзьями знаем толк в веселье. И музыка – всегда его неотъемлемая часть. Май – время первых теплых вечеринок, когда хочется много танцевать, смеяться, подпевать драйвовым хитам и быть на позитиве. Надеюсь, мой плейлист поможет вам как следует зажечь!»

Плейлист «Музыка для спорта» от певца Влада Соколовского

Влад Соколовский певец «Фитнесом и воркаутом стоит заниматься под музыку – она дарит правильный настрой. Моя музыкальная подборка поможет вам собрать всю энергию и мощь для достижения новых спортивных высот, а еще как следует расслабиться после интенсивных тренировок».

Плейлист «Хип-хоп музыка» от рэпера Мота

Мот рэпер «Май – время обновления. Холод позади, груз зимней хандры окончательно сброшен, ты шагаешь под хип-хоп по сухому асфальту, вдыхаешь запах весны и понимаешь, что полон сил для новых свершений и можешь горы свернуть. Пусть моя подборка подарит вам этот внутренний подъем. А слушать ее можно в наушниках HUAWEI FreeBuds 4i. Всего десяти минут пополнения их батареи хватает на четыре часа прослушивания музыки. Эта функция спасает, когда забываешь заранее зарядить наушники и делаешь это прямо перед выходом из дома».