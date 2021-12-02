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Музыкальная благотворительность: новогодние акции добра на радио

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02 декабря 2021
Благотворительная акция Стань Дедом Морозом!.jpg
Подарить ребенку музыкальный инструмент, который он не может себе позволить, или стать добрым волшебником для воспитанника реабилитационного центра – вам под силу сотворить настоящее новогоднее чудо.

«Стань Дедом Морозом!» – благотворительная акция НАШЕ Радио

В преддверии Нового года каждый может стать добрым волшебником и исполнить заветное желание нуждающихся в чуде детей – воспитанников серпуховских городских и районных социально-реабилитационных центров.

Для этого нужно совсем немного времени и усилий: зайти на страницу nashe.ru/dedmoroz, выбрать из списка ребёнка, которого хотите поздравить с наступающим праздником, и прочитать его письмо Деду Морозу. Дальше дело останется за малым до 17 декабря: заполнить анкету, купить и привезти долгожданный подарок в редакцию радиостанции по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.39, корп. 2. Благотворители могут также оплатить подарок дистанционно и заказать доставку по указанному адресу.

Завершение акции состоится в канун Нового года. Все подарки будут собраны, упакованы и доставлены маленьким адресатам ведущими «НАШЕго Радио», которые и поздравят детей с наступающим Новым годом в торжественной обстановке. «НАШЕ Радио» приглашает всех своих слушателей принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!» и устроить детям настоящий Новый год!

«Ноты добра» – благотворительная акция рaдио JAZZ 89.1 FM

Ноты добра.jpg

Под Новый Год даже взрослые начинают верить в волшебство – и оно обязательно случится!

Радио JAZZ 89.1 FM представляет благотворительную акцию «Ноты добра». Акция проводится с 10 ноября по 17 декабря для детей, которые увлечены музыкой и мечтают о музыкальном инструменте, но не могут его себе позволить.

Слушатели радиостанции, желающие принять участие смогут помочь юным дарованиям получить в подарок музыкальные инструменты – и развить свои таланты.

Стать частью этой прекрасной истории и внести свой вклад в наше общее будущее может каждый. Подробности ищите на radiojazzfm.ru/notes_of_good и в социальных сетях станции.

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