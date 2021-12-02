Музыкальная благотворительность: новогодние акции добра на радио

В преддверии Нового года каждый может стать добрым волшебником и исполнить заветное желание нуждающихся в чуде детей – воспитанников серпуховских городских и районных социально-реабилитационных центров.

Для этого нужно совсем немного времени и усилий: зайти на страницу nashe.ru/dedmoroz, выбрать из списка ребёнка, которого хотите поздравить с наступающим праздником, и прочитать его письмо Деду Морозу. Дальше дело останется за малым до 17 декабря: заполнить анкету, купить и привезти долгожданный подарок в редакцию радиостанции по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.39, корп. 2. Благотворители могут также оплатить подарок дистанционно и заказать доставку по указанному адресу.

Завершение акции состоится в канун Нового года. Все подарки будут собраны, упакованы и доставлены маленьким адресатам ведущими «НАШЕго Радио», которые и поздравят детей с наступающим Новым годом в торжественной обстановке. «НАШЕ Радио» приглашает всех своих слушателей принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!» и устроить детям настоящий Новый год!