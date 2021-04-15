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Калейдоскоп

#мывкосмосе – Samsung представляет проект в честь 60 лет полета Юрия Гагарина в космос

National Geographic Россия
15 апреля 2021
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В апреле 2021 года весь мир отмечает 60-летие первого космического полета. Это ли не самое подходящее время, чтобы задуматься о том, какими будут космическими путешествия в будущем?

В рамках проекта #мывкосмосе Samsung предложила детям порассуждать о том, какой будет космонавтика через 40 лет, в год 100-летия первого полета в космос. Ролик с забавными и креативными ответами опубликован на официальных страницах компании в социальных сетях.

Почетным гостем проекта #мывкосмосе стал Сергей Рязанский — летчик-космонавт, герой Российской Федерации и первый в мире учёный-командир космического корабля. В прямом эфире он прокомментировал детские прогнозы, определил основные тренды в развитии космической индустрии, поделился подробностями о жизни космонавтов, а также рассказал о том, как готовился к первому полету в космос Юрий Гагарин.

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Сергей Рязанский

«С развитием космонавтики, роботизацией и внедрением цифровых технологий возможно все. Не исключено, что спустя 40 [лет], а может быть и раньше, появятся космические аналоги земным профессиям. У меня уже был опыт приготовления пиццы на орбитальной станции с моим итальянским коллегой, так что не удивлюсь, если экипажи начнет сопровождать космический повар, психолог и другие высококвалифицированные специалисты, — спрогнозировал Сергей Рязанский. — Возможно все! Все больше частных компаний проявляют интерес к сфере разведки и подготовки новых площадок для переселения людей. Роботизация, цифровизация, новейшие технологии открывают новые возможности. Я думаю, нас ждет много интересных изменений в будущем».

Летчик-космонавт также подчеркнул, что в космосе очень важно поддерживать бодрость духа. «Во время длительного нахождения на МКС экипажу нужно найти способ переключения внимания и подпитки своего позитивного состояния. Мне кажется, что искусство в космосе послужило бы таким „переключателем“», — отметил он.
 
Запись прямого эфира с участием Сергея Рязанского доступна на официальных страницах Samsung Electronics в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и «Одноклассники».

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