мывкосмосе – Samsung представляет проект в честь 60 лет полета Юрия Гагарина в космос

«С развитием космонавтики, роботизацией и внедрением цифровых технологий возможно все. Не исключено, что спустя 40 [лет], а может быть и раньше, появятся космические аналоги земным профессиям. У меня уже был опыт приготовления пиццы на орбитальной станции с моим итальянским коллегой, так что не удивлюсь, если экипажи начнет сопровождать космический повар, психолог и другие высококвалифицированные специалисты, — спрогнозировал Сергей Рязанский. — Возможно все! Все больше частных компаний проявляют интерес к сфере разведки и подготовки новых площадок для переселения людей. Роботизация, цифровизация, новейшие технологии открывают новые возможности. Я думаю, нас ждет много интересных изменений в будущем».

Летчик-космонавт также подчеркнул, что в космосе очень важно поддерживать бодрость духа. «Во время длительного нахождения на МКС экипажу нужно найти способ переключения внимания и подпитки своего позитивного состояния. Мне кажется, что искусство в космосе послужило бы таким „переключателем“», — отметил он.



Запись прямого эфира с участием Сергея Рязанского доступна на официальных страницах Samsung Electronics в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и «Одноклассники».