«На бойком месте»: премьера комедии в Театре Терезы Дуровой

Впервые пьеса «На бойком месте» была напечатана в журнале «Современник» в 1865 году. Среди других произведений А. Н. Островского она выделяется особым русским колоритом, нашедшим отражение в описании повседневности и жизненных ценностей. Сюжет произведения был навеян событиями, произошедшими во время путешествия Островского по верховьям Волги и в поместье Щелыково близ Кинешмы. Случайная встреча с хозяином постоялого двора, торговавшим пятью своими дочерями, произвела на Александра Николаевича сильное впечатление, образы долго не отпускали. Здесь переплелось все: и бойкие люди, и бойкое место, и сильные чувства. Драматург записал в своем дневнике: «Странствовали всю ночь. В Ситкове содержатель постоялого двора, толстый мужик с огромной седой бородой, с глазами колдуна, не пустил нас; у него гуляли офицеры с его дочерями, которых пять». Кроме того, неподалеку от писательского имения Щелыково проходил Галичский тракт, на этой большой дороге регулярно случались убийства и грабежи. Так произведение обогатилось яркими подробностями и живыми образами.

В 1865 году, сразу после выхода пьесы, критика обвинила А. Н. Островского в безнравственности. «Автор начертил нам такие смелые картины, перед которыми бледнеет все, что было до сих пор им изображено». Однако это не помешало тому, что спектакли по пьесе «На бойком месте» прочно обосновались в репертуаре лучших российских театров на полтора века и каждый раз проходят при полном аншлаге.