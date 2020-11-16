На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной
Современная фотография очень технологична, поэтому к возможности протестировать новый продвинутый цифровой инструмент я всегда отношусь с большим энтузиазмом. Рынок премиальных ноутбуков сегодня конкурентен как никогда, и хотя выбор большой и сделать его все сложнее, есть некоторые специфические качества и характеристики гаджетов, которые позволяют фотографу предпочесть одно устройство другому. Ко мне на тест пришел очень амбициозный ноутбук-трансформер ASUS ZenBook Flip S. Давайте разбираться, чем он хорош и можно ли его назвать полноценным инструментом фотографа.
Прежде всего — об ожиданиях. Для меня самая важная часть ноутбука, как и вообще компьютера — это его экран. От его качества напрямую зависит качество и точность цветокоррекции. Экран, если провести аналогию с живописью — это одновременно и полотно, и краски художника. Вторая ключевая характеристика — скорость. Ничто не раздражает больше, чем зависания фоторедактора из-за того, что процессор не справляется с задачей или не хватает оперативной памяти. В этом смысле ноутбуки только недавно достигли той скорости работы, при которой о лагах при обработке raw-файлов можно забыть. Третье по важности — это общее ощущение от того, как компьютер сделан, насколько он отзывчив, как работает клавиатура, тачпэд, насколько хорошо собран корпус. Ноутбук должен ощущаться как добротное, элегантное и продуманное устройство — это важно, потому что работа с таким гаджетом вдохновляет делать красивые фотографии. И только после всех этих качеств по важности лично для меня идут вес и емкость батареи. Хорошо, когда ноутбук легкий, но между легкостью и надежностью я выбираю второе. Что касается аккумулятора, я всегда за возможность долгой работы без подзарядки, но тут не может быть иллюзий. Ресурсоемкие приложения вроде capture One или Davinci Resolve требуют максимальной работоспособности всей системы и интенсивного охлаждения и, следовательно, нещадно расходуют батарею ноута. Это не те сценарии, когда понижаешь яркость экрана и частоту процессора ради экономии заряда. Поэтому не надо рассчитывать на многие часы работы от батареи на максималках — лучше заранее позаботиться о доступности электричества.
Начинаем с общего ощущения от сборки и дизайна. Взяв в руки ZenBook Flip S, сразу понимаешь, что он сделан очень добротно — металлический корпус с почти острыми углами нигде не скрипит и не прогибается, а масса — чуть более 1200 граммов — как раз достаточна для того, чтобы устройство ощущалось легким и надежным одновременно. Это ноутбук-траснформер, то есть я могу повернуть его сенсорный экран на 360 градусов и превратить компьютер в планшет. Механизм поворота экрана, который сам производитель назвал ErgoLift, сделан очень надежно — усилие при повороте именно такое, какое и ждешь. Компьютер не страшно засунуть в карман рюкзака и взять с собой на съемку — от носки на спине его шарниры не начнут скрипеть, не появится люфт. При раскрытии ноута его корпус как бы приподнимается над поверхностью стола, создавая для системы охлаждения воздушную прослойку — элегантное и эффективное решение! Слева порты HDMI и два usb-c с поддержкой Thunderbolt 4, справа старый добрый usb-а — отдельное за него спасибо.
Включаю ноут маленькой кнопкой на торце справа, устанавливаю софт, начинаю тестировать. Тачпэд очень отзывчивый, а клавиатура с красивой подсветкой и приятными на ощупь клавишами заслуживает отдельной похвалы. Сразу удивляет высокое качество звука динамиков — не ждешь такого от ноутбука толщиной чуть более сантиметра. Компьютер очень быстро загружает Windows и запускает программы, все летает. Но так и должно быть: ASUS один из пока еще немногих ноутов на новейшем процессоре Intel Tiger Lake, а 16 гигабайт оперативки и быстрый NVMe-диск на 1 терабайт только способствуют общей производительности.
Я закидываю в Capture Onе около ста полноразмерных raw-файлов с моего 30-мегапиксельного Canon 5d Mark IV. Масштабирование, настройка экспозиции, баланса белого и резкости, работа со слоями и экспорт, то есть все основные ресурсоемкие операции, идут очень шустро. Плавность работы на высоте — можно совершенно не думать о том, хватает ли быстродействия системы (ее хватает с запасом), а сосредоточиться на изображении. Совершенно как на большом стационарном компьютере.
Или даже лучше. Дело, конечно, в этом удивительном OLED-экране с разрешением 4к. Технология OLED — это расширенный цветовой охват и максимальный контраст. Черный цвет тут по-настоящему черный, в полном смысле этого слова, а не некий темно-серый с разводами, как бывает на традиционных IPS-матрицах с их постоянной неотключаемой подсветкой. Из-за глубокого черного картинка обретает контрастность и сочность. Этот экран отображает те краски ваших снимков, которые традиционный sRGB-дисплей отобразить неспособен. Разница заметнее всего в области зелено-голубых и насыщенных красных. Получив такой экран, хочется пересмотреть весь свой архив, поскольку хорошо знакомые фотографии смотрятся по-новому: ярче, богаче, контрастнее. Стопроцентный охват разработанного для киноиндустрии цветового пространства DCI-p3 дарит новые ощущения при просмотре кино. По тональности, цветовой гамме и контрасту фильмы выглядят на ASUS именно такими, какими их сделали режиссер, оператор и колорист, со всеми тончайшими цветовыми нюансами. Такое великолепное изображение вызывает привыкание — после него старые дисплеи кажутся блеклыми и неинтересными.
Экран настолько хорош, что для профессионала тут возникает дилемма. Да, работать на нем — одно удовольствие. Но если вы создатель контента, вам важно быть уверенным, что и конечный адресат ваших усилий увидит на своем, вероятно, менее продвинутом экране красивую сочную картинку с правильно настроенным контрастом. Сколько раз все мы сталкивались с тем, что фотография, прекрасно выглядящая на экране смартфона, на мониторе большого компьютера смотрится уныло и блекло! Все дело в разнице дисплейных технологий. Такая же ситуация возможна и здесь — одно и то же изображение может прекрасно смотреться на OLED-экране ASUS и выглядеть гораздо хуже на устройствах с традиционными экранами. Лично я решил эту проблему так: в моей системе используются два монитора, один получше и один попроще. Я делаю цветокоррекцию на хорошем экране, а потом проверяю, как результат смотрится на плохом, и корректирую первоначальные настройки. Ноутбук ASUS очень легко подключить к любому внешнему дисплею и, таким образом, получить аналогичную двухэкранную систему. Для фотографа в такой конфигурации есть большой смысл, поскольку она позволяет адаптировать цветокоррекцию и под старое поколение экранов, и под новое. Сейчас экраны с расширенным цветовых охватом ставят на все большее количество устройств, и, несомненно, со временем все дисплеи вокруг нас станут более сочными и контрастными, поэтому в любом случае переход на ZenBook Flip S с OLED-экраном — это правильная стратегия.
Иван Куринной специализируется на портретах и тревел-фотографии. Его работы публиковались в GQ, Forbes, Rolling Stone, Marie Claire и других изданиях.