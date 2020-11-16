На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Экран настолько хорош, что для профессионала тут возникает дилемма. Да, работать на нем — одно удовольствие. Но если вы создатель контента, вам важно быть уверенным, что и конечный адресат ваших усилий увидит на своем, вероятно, менее продвинутом экране красивую сочную картинку с правильно настроенным контрастом. Сколько раз все мы сталкивались с тем, что фотография, прекрасно выглядящая на экране смартфона, на мониторе большого компьютера смотрится уныло и блекло! Все дело в разнице дисплейных технологий. Такая же ситуация возможна и здесь — одно и то же изображение может прекрасно смотреться на OLED-экране ASUS и выглядеть гораздо хуже на устройствах с традиционными экранами. Лично я решил эту проблему так: в моей системе используются два монитора, один получше и один попроще. Я делаю цветокоррекцию на хорошем экране, а потом проверяю, как результат смотрится на плохом, и корректирую первоначальные настройки. Ноутбук ASUS очень легко подключить к любому внешнему дисплею и, таким образом, получить аналогичную двухэкранную систему. Для фотографа в такой конфигурации есть большой смысл, поскольку она позволяет адаптировать цветокоррекцию и под старое поколение экранов, и под новое. Сейчас экраны с расширенным цветовых охватом ставят на все большее количество устройств, и, несомненно, со временем все дисплеи вокруг нас станут более сочными и контрастными, поэтому в любом случае переход на ZenBook Flip S с OLED-экраном — это правильная стратегия.

Иван Куринной специализируется на портретах и тревел-фотографии. Его работы публиковались в GQ, Forbes, Rolling Stone, Marie Claire и других изданиях.