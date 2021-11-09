На этих выходных в Москве пройдет Eco Friendly Fest. Что нас там ждет?

В обществе, где массовое потребление стало еще одной вредной привычкой, непросто научиться каждый день делать выбор в пользу экологии. Если вы ищете способы вдохновиться на экологичное потребление, приобщиться к экологической культуре и ответственному отношению к природе, приходите на фестиваль эко-брендов Eco Friendly Fest, который состоится 13-14 ноября в Москве, на территории дизайн-завода Флакон.

Разнообразная программа фестиваля будет интересна не только тем, для кого экологичность — стиль жизни, но и для тех, кто только собирается развить экологическое сознание и хочет приобрести полезные привычки.

В зоне эко-маркета фестиваля можно будет приобрести натуральные и безопасные товары от молодых компаний и крафтовых мастеров: органическую и минеральную косметику, домашний декор, продукты питания и эко-товары для повседневной жизни. Среди участников — первый магазин, специализирующийся на экологичных брендах одежды и обуви Fair Labels, полезная минеральная косметика «Экомэйк», легенда российской органики mi&ko, бренд экологичный одежды IMPOWER и многие другие.

Обменяться мужской и женской одеждой можно будет на свопе, организованном проектом «Забери», а для тех, кто хочет дать ненужным книгам вторую жизнь, будет работать буккроссинг.