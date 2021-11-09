На этих выходных в Москве пройдет Eco Friendly Fest. Что нас там ждет?
В обществе, где массовое потребление стало еще одной вредной привычкой, непросто научиться каждый день делать выбор в пользу экологии. Если вы ищете способы вдохновиться на экологичное потребление, приобщиться к экологической культуре и ответственному отношению к природе, приходите на фестиваль эко-брендов Eco Friendly Fest, который состоится 13-14 ноября в Москве, на территории дизайн-завода Флакон.
Разнообразная программа фестиваля будет интересна не только тем, для кого экологичность — стиль жизни, но и для тех, кто только собирается развить экологическое сознание и хочет приобрести полезные привычки.
В зоне эко-маркета фестиваля можно будет приобрести натуральные и безопасные товары от молодых компаний и крафтовых мастеров: органическую и минеральную косметику, домашний декор, продукты питания и эко-товары для повседневной жизни. Среди участников — первый магазин, специализирующийся на экологичных брендах одежды и обуви Fair Labels, полезная минеральная косметика «Экомэйк», легенда российской органики mi&ko, бренд экологичный одежды IMPOWER и многие другие.
Обменяться мужской и женской одеждой можно будет на свопе, организованном проектом «Забери», а для тех, кто хочет дать ненужным книгам вторую жизнь, будет работать буккроссинг.
В рамках фестиваля будет организован «зеленый» лекторий, разделенный на четыре тематических направления: lifestyle и nature — 13 ноября, reuse & recycle и beauty&fashion — 14 ноября.
В блоке lifestyle состоится лекция «Грешники» экологии: где граница между заботой о природе и зеленым радикализмом?» Инессы Генераловой, экоактивиста, блогера, участники которой узнают о том, как и зачем читать составы, сколько критичных компонентов мы каждый день добровольно наносим на себя и употребляем с едой, и как не попадаться на уловки маркетологов. В блоке nature Софья Стрелкова, эколог, эксперт по устойчивому развитию, расскажет о том, какие существуют простые и действенные способы внесения вклада в сохранение окружающей среды как онлайн, так и из дома или офиса.
В блоке reuse & recycle опытом обращения с отходами в мире поделится Лидия Озерская, экоблогер и экоспикер проекта Собиратор и общественного движения «РазДельный Сбор». Эксперт расскажет о том, как снижать количество мусора с пользой для себя и мира, что делают с отходами в разных странах и чему стоит поучиться у Германии. Лекция подготовлена при участии Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH).
В блоке beauty&fashion состоится public talk «От эскиза до апсайкла: устойчивая мода для осознанного потребителя» при участии Анастасии Пиорунской, исполнительного директора бренда URBANTIGER, Андрея Артемова, основателя и дизайнера бренда WOS, Натальи Теплинской, программного директора Фонда Второе дыхание. Модерировать public talk будет Анастасия Боровик, участница движения Fashion Revolution Russia, организатор Fashion revolution week в России. Эксперты обсудят жизненный цикл одежды и что с ней происходит после того, как она перестала быть нужной.
На лекции «Как бьютиголику стать экологически сознательным», которую проведет Анастасия Семенова, создатель бренда натуральной косметики SmoRodina, участники узнают о самых неэкологичных решениях, которые бьютиголики принимают каждый день и получат конкретные шаги и лайфхаки по формированию эко-осознанности.
На фестивале можно будет не только послушать лекции, но и развлечься. К примеру, пройти квест от Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH), состоящий из 5 станций с интересными заданиями на темы экологичных покупок, сортировки и переработки мусора, экопривычек и сохранения ресурсов планеты. Каждый участник, прошедший все станции и разгадавший эковорд, получит памятный подарок в корнере GIZ. Малышей на фестивале будет развлекать и одновременно рассказывать про важность правильного обращения с отходами «оживший» робот «Робосбор» из компьютерной игры, подготовленной проектом «Климатически нейтральное обращение с отходами в России». В Эко-корнере GIZ гости фестиваля смогут также сдать мелкие отходы на переработку, а на мини выставке увидеть, что можно из этого сделать.
Онлайн-издание «Экосфера» совместно c Infinity Plastic привезет на фестиваль велошредер, уникальный дробитель пластиковых крышек, сделанный из забытого семейного велосипеда. Принцип его работы максимально прост — забрасываем крышки в контейнер, садимся на железного коня и крутим педали в удовольствие себе и природе. На выходе получаем измельченный пластик, из которого с помощью термопресса можно изготовить брелоки, елочные игрушки, гребешки и заколки для волос.
Благодаря очкам виртуальной реальности от Greenpeace у каждого посетителя фестиваля будет возможность в считанные секунды оказаться в далекой заснеженной Арктике или очутиться на дне океана среди всего многообразия его обитателей.
На площадке фестиваля будет установлено несколько эко-боксов для экологичной утилизации. Так, сдать неисправные и устаревшие электроприборы и бытовую технику можно будет в EcoPoint Корпорации Экополис, блистеры, таблетки, стеклянные пузырьки и тюбики от лекарственных препаратов — в Pharma-Ecobox компании «Буарон», а ненужную одежду — в бокс фонда «Второе дыхание».
Также на фестивале будет организована выставка картин из разного рода неорганического мусора и материалов, найденных на улице или используемых в быту, зачастую не поддающихся переработке, затрагивая вопрос бережного отношения к природе и ее ресурсам.
С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Где? Москва, дизайн-завод Флакон.
Когда? 13-14 ноября, 12:00 – 20:00.
Условия: Вход свободный, количество мест ограничено, обязательна предварительная регистрация на www.ecofriendlyfest.ru.