На Мальдивах открылся курорт JW Marriott Maldives Resort & Spa

Новый курорт расположился на острове Вагару, входящем в атолл Шавияни. Добраться от Мале (столицы страны) можно всего за 55 минут на гидроплане.

Гостей ждут 60 просторных вилл, площадь самой маленькой из которых составит примерно 235 кв. м., каждая - с собственным бассейном и террасой для принятия солнечных ванн. Как двух-, так и одноэтажные водные виллы с бассейном стоят на сваях в кристально чистых водах Индийского океана. Отсюда открывается превосходный вид на рассветы и закаты.

Пляжные виллы, также оборудованные бассейнами, выходят на пляж с чистейшим белым песком. Двухэтажная пляжная вилла с бассейном предназначена для больших компаний или семей: на каждом этаже есть свои гостиные, спальни и ванные комнаты. Интерьеры вдохновлены окружающей природой и местной культурой, что нашло свое отражение в выбранной цветовой гамме и использованных материалах. Покатые соломенные крыши напоминают перевернутые традиционные рыбацкие лодки дхони с сидящими на них белыми цаплями, чьи головы опущены в воду.

К услугам гостей – фитнес-зал, расположенный в лагуне, пляжный павильон для занятий спортом на свежем воздухе, ежедневные силовые и кардио-тренировки с инструкторами, йога, гимнастика и дыхательные упражнения. И, конечно же, фирменный спа-центр Spa by JW, где каждый обязательно сможет подобрать процедуры для себя.

На территории JW Marriott Maldives Resort & Spa работают пять ресторанов. Здесь и традиционные мальдивские дары моря, и экзотическая тайская кухня в кафе на дереве, пицца из дровяной печи и японский тэппанъяки, а также каждый день свежие продукты из собственного огорода при отеле. Гостей ждут три бара с винной картой из более чем трех сотен винных наименований из Старого и Нового света, и барным меню, предлагающим как японскую водку сакэ, так и эксклюзивные авторские коктейли на основе любого из 98 видов рома. Для тех, кто предпочитает уют собственной виллы, оперативно действует круглосуточная доставка.

В нескольких метрах от острова расположен коралловый риф, где гости JW Marriott Maldives Resort & Spa могут любоваться богатой морской фауной. Местный морской биолог следит за экологией рифа, а также организует дайвинг, сноркелинг и другие водно-спортивные развлечения.

А еще:

детский клуб Little Griffins с игровой площадкой в виде 13-метрового пиратского корабля, зоной для сна, столовой, игровыми комнатами и учебными классами;

огромный бассейн (только для взрослых);

клубный дом с сигарной комнатой, кальяном и бильярдным столом.

Узнайте больше на www.marriott.com и www.marriottnewscenter.com.