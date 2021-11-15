На пути к зеленой экономике: конференция «Ведомостей» о ESG-инвестициях в России

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «Экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance)». Говоря простыми словами, это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение этой компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Параметры ESG – это набор критериев, по которым можно оценивать управление устойчивым развитием в компании.

Деловое издание «Ведомости» приглашает всех желающих присоединиться к дискуссии, для того чтобы обсудить, насколько эффективной стала регуляторная политика, с какими преградами пришлось столкнуться «в поле» и что еще необходимо доработать, готов ли финансовый рынок к волне трансформации и какого экономического эффекта стоит ожидать всем интересантам.​

О чем будут говорить?