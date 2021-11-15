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На пути к зеленой экономике: конференция «Ведомостей» о ESG-инвестициях в России

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15 ноября 2021
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Фото: Pixabay
Конференция пройдет 25 ноября – вы еще успеваете зарегистрироваться!

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «Экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance)». Говоря простыми словами, это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение этой компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Параметры ESG – это набор критериев, по которым можно оценивать управление устойчивым развитием в компании.

Деловое издание «Ведомости» приглашает всех желающих присоединиться к дискуссии, для того чтобы обсудить, насколько эффективной стала регуляторная политика, с какими преградами пришлось столкнуться «в поле» и что еще необходимо доработать, готов ли финансовый рынок к волне трансформации и какого экономического эффекта стоит ожидать всем интересантам.​

О чем будут говорить?

  • ESG-трансформация рынка финансов как глобальный вызов десятилетия: регуляторная повестка и итоги первых шагов.
  • Что драйвит зеленое и социальное финансирование? Как получить экономическое преимущество при больших затратах.
  • Как изменились инструменты финансово-кредитных организаций под воздействием повестки устойчивого развития.

  • Value & Goals для ESG-инвесторов: практики коммерческих взаимодействий.

  • Инструменты управления климатическими рисками: реальный импакт для экологии.

  • Влияние таксономии зеленых проектов на стратегию, развитие и имидж компаний.
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Кто среди спикеров?

- Светлана Бик, руководитель, экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития»

- Денис Буцаев, генеральный директор, «Российский экологический оператор»

- Марина Вашукова, исполнительный директор, ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»

- Ольга Дергунова, заместитель президента - председателя правления, банк ВТБ; директор, Высшая школа менеджмента СПбГУ

- Андрей Дубовсков, основатель, Green Drive

- Николай Иванов, вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике, Segezha Group

- Максим Назимок, заместитель генерального директора по финансам, Polymetal

- Сергей Ненашев, член правления – директор по стратегии и развитию, ММК

- Александр Петров, член правления – управляющий директор, «Сибур»

- Олег Сысуев, президент, первый заместитель председателя совета директоров, «Альфа-банк»

- Алексей Чухлов, главный финансовый директор, заместитель председателя правления, член правления, «Альфа-банк»

- Андрей Шаронов, президент, Московская школа управления «Сколково»

Подробную информацию ищите здесь.

По вопросам участия обращайтесь к Григорию Карагезяну по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1951, или по электронной почте g.karagezyan@vedomosti.ru.

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