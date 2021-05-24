На солнечной стороне: необычные туры на Мальдивах

Морская фигура
Роскошные коттеджи с выходом на золотистый пляж и не менее роскошные виллы, стоящие на сваях в голубых лагунах с «персональным» доступом к Индийскому океану — вот привычный выбор вариантов размещения в Мальдивской Республике, к которому в последние несколько лет добавились и комфортные гостевые дома на «локальных» островах.
Но совсем необязательно ограничивать себя каким-то одним пунктом назначения — куда лучше вместо этого сыграть в точки на карте архипелага. Для этого только и нужно выбрать не какой-то определенный «порт приписки», а путешествие на плавучем отеле-лайваборде — так называют круизные суда, многие из которых ничуть не уступают по комфорту традиционным гостиницам. Выбор велик: будь то любители дайвинга, снорклинга и серфинга, опытные фотографы и начинающие видеографы, молодожены во время медового месяца или завзятые мореманы — каждый найдет для себя что-то особенное.
Собственно, это касается и самих лайвабордов — они варьируют от вполне бюджетных и демократичных вариантов до шикарных яхт с бассейнами, дворецкими, спа-процедурами, практиками йоги и медитации на закате и, не в последнюю очередь, гастрономическими ужинами под звездным небом. Впрочем, главное во всей этой истории — не «хард», а «софт», то есть не уютные и хорошо обставленные каюты, а программа самого круиза — учитывая географию Мальдивской Республики это однозначно лучший вариант для знакомства со страной, ее природой и самобытной культурой.
Свобода передвижений мало чем ограничена — нередко можно согласовать с капитаном желаемый маршрут и, не спеша, останавливаться именно там, где хочется, вдумчиво исследую тот или иной остров, пляж или коралловый риф. Большинство таких вояжей проходят по центральной части архипелага, но есть маршруты и по северным и южным атоллам. Продолжительность стандартных туров — порядка недели, но если в поездку вы отправляетесь вместе с семьей или друзьями и фрахтуете все судно целиком, по предварительной договоренности можно подогнать программу по собственным пожеланиям. Сифуд-барбекю на диком пляже, плавание с в окружении коралловых рыбок днем и биолюминесцентного планктона ночью, даже посещение ресторанов, органических садов и мини-планетариев на том или ином курорте — все это вполне можно включить в программу лайваборд-круиза.
Но особенно популярны плавучие отели у дайверов — и понятно почему. Во время таких тематических вояжей не приходится довольствоваться подводными кущами, флорой и фауной «домашних рифов» гостиниц, меньше времени тратишь на перемещение между дайв-спотами (до некоторых, где можно увидеть огромных мант, морских черепах и китовых акул, зачастую на отельном моторном катере не добраться вовсе) и потому можешь позволить себе больше ежедневных погружений, в том числе ночных, в том числе на особых смесях или даже на рэки — затонувшие корабли. В общем, не стоит бросать якорь в каком-то одном месте: на лайваборде именно пассажиры — центр циклона, вокруг которого крутятся Мальдивские острова с их пронзительными красотами, наземными и подводными, известными и еще только ждущими своего первооткрывателя.