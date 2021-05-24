На солнечной стороне: необычные туры на Мальдивах

Роскошные коттеджи с выходом на золотистый пляж и не менее роскошные виллы, стоящие на сваях в голубых лагунах с «персональным» доступом к Индийскому океану — вот привычный выбор вариантов размещения в Мальдивской Республике, к которому в последние несколько лет добавились и комфортные гостевые дома на «локальных» островах.

Но совсем необязательно ограничивать себя каким-то одним пунктом назначения — куда лучше вместо этого сыграть в точки на карте архипелага. Для этого только и нужно выбрать не какой-то определенный «порт приписки», а путешествие на плавучем отеле-лайваборде — так называют круизные суда, многие из которых ничуть не уступают по комфорту традиционным гостиницам. Выбор велик: будь то любители дайвинга, снорклинга и серфинга, опытные фотографы и начинающие видеографы, молодожены во время медового месяца или завзятые мореманы — каждый найдет для себя что-то особенное.

Собственно, это касается и самих лайвабордов — они варьируют от вполне бюджетных и демократичных вариантов до шикарных яхт с бассейнами, дворецкими, спа-процедурами, практиками йоги и медитации на закате и, не в последнюю очередь, гастрономическими ужинами под звездным небом. Впрочем, главное во всей этой истории — не «хард», а «софт», то есть не уютные и хорошо обставленные каюты, а программа самого круиза — учитывая географию Мальдивской Республики это однозначно лучший вариант для знакомства со страной, ее природой и самобытной культурой.