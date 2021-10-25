Начинаем с понедельника: гаджет, который поможет перестроиться на ЗОЖ и сохранить эмоциональный запал
Навязчивое желание перемен и стремление улучшить свою фигуру у многих возникает раз в полгода: весной — к пляжному сезону, а осенью — к новогоднему наряду. Если вы относитесь к людям, которые бодро выбирают абонемент на фитнес, а вслед за покупкой и парой проведенных тренировок сразу теряют интерес к спорту — обратите внимание на то, каким способом вы отслеживаете свой прогресс и не забываете ли хвалить себя за «маленькие» победы.
Впрочем, вы можете поручить вести статистику своему персональному помощнику — умным весам Polaris PWS 1886 IQ Home. Они зафиксируют все ваши достижения и динамику изменений. С ними вы сможете контролировать эффективность тренировок и диет. Все данные всегда будут под рукой в вашем смартфоне.
Взвешенное решение
PWS 1886 IQ Home работают по методу биоимпедансного анализа тела: весы подают слабый электрический импульс, которым измеряют сопротивление разных тканей организма. Таким образом, они получают данные по 6 параметрам: вес, процентное содержание костной, мышечной, жировой массы, долю воды и расчет индекса массы тела BMI (ИМТ). Умные весы синхронизируются со смартфоном по Bluetooth и сохраняют все данные в приложении Polaris IQ Home.
Поставьте цели и достигайте их
В приложении Polaris IQ Home можно поставить целевой вес и ежедневно отслеживать свой прогресс. В профиле отображается отклонение индекса массы тела от «нормы» и тенденция развития показателей. Эти данные помогут вам оценить эффективность физических нагрузок и систем питания. Для удобства у весов предусмотрена широкая платформа 30×30 см, прорезиненные нескользящие ножки и ЖК-дисплей с подсветкой.
Подключите домашних в свою команду
Модель весов Polaris PWS 1886 IQ Home сохраняет историю взвешиваний до 20 пользователей. При этом ваши личные данные останутся в секрете, так как после регистрации для каждого пользователя создается профиль, в котором отображается только его история взвешивания.
Гарантия — 3 года.