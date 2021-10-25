Начинаем с понедельника: гаджет, который поможет перестроиться на ЗОЖ и сохранить эмоциональный запал

Навязчивое желание перемен и стремление улучшить свою фигуру у многих возникает раз в полгода: весной — к пляжному сезону, а осенью — к новогоднему наряду. Если вы относитесь к людям, которые бодро выбирают абонемент на фитнес, а вслед за покупкой и парой проведенных тренировок сразу теряют интерес к спорту — обратите внимание на то, каким способом вы отслеживаете свой прогресс и не забываете ли хвалить себя за «маленькие» победы.

Впрочем, вы можете поручить вести статистику своему персональному помощнику — умным весам Polaris PWS 1886 IQ Home. Они зафиксируют все ваши достижения и динамику изменений. С ними вы сможете контролировать эффективность тренировок и диет. Все данные всегда будут под рукой в вашем смартфоне.