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Начинающие и профессиональные бегуны помогут детям не попасть в детские дома

National Geographic Россия
12 мая 2021
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Благотворительный фонд «Дети наши» приглашает всех, кто любит бегать или только собирается начать, принять участие в благотворительной акции «Помогу на бегу» и внести свой вклад в решение проблемы социального сиротства в России. Партнер команды #ПомогуНаБегу в беговом сезоне 2021 – Лаборатория бега RunLab, магазин экипировки для бега и циклических видов спорта.

Благотворительный фонд «Дети наши» проводит акцию «Помогу на бегу» уже в восьмой раз. В этом году волонтеры-любители бега помогают фонду собрать пожертвования для профессиональной системной помощи кризисным семьям с детьми по программе профилактики социального сиротства «Не разлей вода».

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Сергей Тебайкин

отец троих детей и ежегодный участник акции «Помогу на бегу»

«Я всегда был сторонником здорового образа жизни, увлекаюсь футболом и бегом. А тут сильно зацепили истории семей, которым фонд помогает сохранить детей. И я решил помочь, чтобы детишки не разлучались с родителями».

Сейчас в детских домах России воспитываются около 40 тысяч детей-сирот, но у 80% из них есть родители. Таких детей называют социальными сиротами. Жизнь в детском доме не способствует их будущему благополучию. 

В фонде «Дети наши» уверены: если нет угрозы жизни и здоровью ребенка, ему жизненно необходимо быть рядом с его родными, близкими людьми.

Проблему социального сиротства можно решить, если вовремя и профессионально помочь семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

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С 2018 года фонд «Дети наши» работает в сельской местности Смоленской области, оказывая системную помощь кризисным семьям с детьми. Вместе с каждой подопечной семьей специалисты разрабатывают план выхода из кризисной ситуации. Это важно, потому что часть работы лежит на фонде, а часть – на взрослых членах семьи. Они с самого начала понимают свою ответственность и становятся не иждивенцами, а активными строителями своей судьбы.

С семьей работает команда специалистов: социальные педагоги, психологи, юрист, – все они помогают подопечным семьям преодолеть жизненные трудности, выйти на устойчивый, стабильный уровень жизни, чтобы родители могли самостоятельно воспитывать своих детей.

Сейчас на попечении фонда 89 семей и 205 детей из них.

#ПомогуНаБегу  – это социальный челлендж и дополнительная мотивация для тех, кто ставит перед собой спортивные цели и достигает их.

Как участвовать в #ПомогуНаБегу:

1) Заполнить заявку на сайте и получить личную страницу для сбора онлайн-пожертвований среди друзей и знакомых.
2) Поставить себе цели: беговую и финансовую. Например: «Хочу пробежать X км за сезон» и «Хочу собрать в помощь детям N рублей».
3) Рассказывать о своих целях и о фонде в соцсетях. Делиться ссылкой с друзьями, мотивируя их поддержать вызов бегуна и сделать пожертвование в фонд. 

Участвовать можно из любой точки России, в любое время, на любой период, в одиночку и командой.

Если вы далеки от спорта, тоже не оставайтесь в стороне: просто поддержите пожертвованием любого участника-бегуна на сайте фонда и расскажите о #ПомогуНаБегу у себя в соцсетях – это важная информационная поддержка.

Смысл акции не только в сборе пожертвований, но и в расширении круга людей, которые узнают о существовании проблемы и присоединятся к ее решению.

Присоединяйтесь к благотворительной акции «Помогу на бегу» и помогите детям не попасть в детские дома!

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