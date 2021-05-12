Начинающие и профессиональные бегуны помогут детям не попасть в детские дома

Сейчас в детских домах России воспитываются около 40 тысяч детей-сирот, но у 80% из них есть родители. Таких детей называют социальными сиротами. Жизнь в детском доме не способствует их будущему благополучию.

В фонде «Дети наши» уверены: если нет угрозы жизни и здоровью ребенка, ему жизненно необходимо быть рядом с его родными, близкими людьми.

Проблему социального сиротства можно решить, если вовремя и профессионально помочь семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.