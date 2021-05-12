Начинающие и профессиональные бегуны помогут детям не попасть в детские дома
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит акцию «Помогу на бегу» уже в восьмой раз. В этом году волонтеры-любители бега помогают фонду собрать пожертвования для профессиональной системной помощи кризисным семьям с детьми по программе профилактики социального сиротства «Не разлей вода».
Сейчас в детских домах России воспитываются около 40 тысяч детей-сирот, но у 80% из них есть родители. Таких детей называют социальными сиротами. Жизнь в детском доме не способствует их будущему благополучию.
В фонде «Дети наши» уверены: если нет угрозы жизни и здоровью ребенка, ему жизненно необходимо быть рядом с его родными, близкими людьми.
Проблему социального сиротства можно решить, если вовремя и профессионально помочь семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.
С 2018 года фонд «Дети наши» работает в сельской местности Смоленской области, оказывая системную помощь кризисным семьям с детьми. Вместе с каждой подопечной семьей специалисты разрабатывают план выхода из кризисной ситуации. Это важно, потому что часть работы лежит на фонде, а часть – на взрослых членах семьи. Они с самого начала понимают свою ответственность и становятся не иждивенцами, а активными строителями своей судьбы.
С семьей работает команда специалистов: социальные педагоги, психологи, юрист, – все они помогают подопечным семьям преодолеть жизненные трудности, выйти на устойчивый, стабильный уровень жизни, чтобы родители могли самостоятельно воспитывать своих детей.
Сейчас на попечении фонда 89 семей и 205 детей из них.
#ПомогуНаБегу – это социальный челлендж и дополнительная мотивация для тех, кто ставит перед собой спортивные цели и достигает их.
1) Заполнить заявку на сайте и получить личную страницу для сбора онлайн-пожертвований среди друзей и знакомых.
2) Поставить себе цели: беговую и финансовую. Например: «Хочу пробежать X км за сезон» и «Хочу собрать в помощь детям N рублей».
3) Рассказывать о своих целях и о фонде в соцсетях. Делиться ссылкой с друзьями, мотивируя их поддержать вызов бегуна и сделать пожертвование в фонд.
Участвовать можно из любой точки России, в любое время, на любой период, в одиночку и командой.
Если вы далеки от спорта, тоже не оставайтесь в стороне: просто поддержите пожертвованием любого участника-бегуна на сайте фонда и расскажите о #ПомогуНаБегу у себя в соцсетях – это важная информационная поддержка.
Смысл акции не только в сборе пожертвований, но и в расширении круга людей, которые узнают о существовании проблемы и присоединятся к ее решению.
Присоединяйтесь к благотворительной акции «Помогу на бегу» и помогите детям не попасть в детские дома!