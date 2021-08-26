Надежная техника: тестируем объективы Nikon в условиях Арктики с Сергеем Горшковым

Всем рекомендую, AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR или AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, их будет достаточно, чтобы делать качественные фотографии с большого расстояния.

О сходствах и различиях объективов 300 мм и 500 мм

Они оба легкие, компактные и невероятно резкие. Фазовая линза Френеля, которую добавили в конструкцию разработчики, не только позволяет использовать в ней меньшее число элементов, что уменьшает его размер и вес, но и помогает компенсировать хроматическую аберрацию.

В обоих объективах предусмотрена система подавления вибраций. Режим VR SPORT помогает сохранить картинке резкость при съемке быстро движущихся объектов.

Объективы защищены от попадания капель воды, пыли и грязи. А значит, арктические туманы им не страшны. А на стеклах — нанокристаллическое покрытие, которое снижает количество бликов.

И все же это два разных объектива для разных задач. Минимальное расстояние фокусировки у 300 мм и 500 мм — 1,4 м и 3 м соответственно.

В AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR предусмотрена высокоскоростная автофокусировка. Автофокус со слежением надежно цепляется за объект, даже если он движется хаотично, с переменной скоростью, или быстро приближается к фотокамере.

Зато AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR можно назвать самым универсальным среди телевиков. Он подходит и для съемки спорта, и для дикой природы, и даже для создания портретов крупным планом.

Если бы в следующую поездку мне нужно было взять минимум техники, я выбрал бы 14-24 мм, 24-70 мм, 70-200 мм и 500 мм — этого было бы достаточно. А если еще сократить этот список, то я взял бы 24-70 мм и 300 мм.