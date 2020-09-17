Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Калейдоскоп
Партнёрский материал

«НАШЕ Радио» подготовило сюрприз для победителей конкурса «Наш вояж. Круиз»

17 сентября 2020

«НАШЕ Радио» объявило о расширении команды круиза, в который отправятся победители акции «НАШ Вояж. Круиз». Как сообщили представители радиостанции, к ведущим Александру Бону, Тане Борисовой, Игорю Панькову и Андрею Ломанову на борту теплохода «Санкт-Петербург» присоединится лидер рок-группы «Анимация» Константин Кулясов.

Акция стартовала 7 сентября и продлится две недели. Шанс выиграть речной круиз на теплоходе с участием радиоведущих получат самые внимательные слушатели утреннего шоу «Подъёмники». Победителей ждёт путешествие по Волге в город Мышкин с 23 по 25 октября. В программе круиза предусмотрены экскурсии, конкурсы и развлечения.

Уже известно, что в путешествие отправятся победители акции из Москвы, Волгограда, Мурманска и Челябинска.

НС_new.jpg

Розыгрыш акции «НАШ Вояж. Круиз» начался одновременно с новым сезоном «НАШЕго Радио».

Подробности ищите на Nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили