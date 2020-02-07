Названы имена лауреатов премии «Журналист года 2019» от Anex Tour

Награду за «Глубокое понимание специфики отрасли и игроков рынка» получил Дмитрий Середа, главный редактор официального сайта Ассоциации туроператоров России. Сайт АТОР также был отмечен дипломом «Золотая сотня комментариев» в лице журналиста Елены Мягковой, от которой за год пресс-служба ANEX Tour получила более 100 запросов на комментарии по профильным темам.



Главный редактор Atorus.ru Дмитрий Середа и руководитель PR-отдела «Anex Tour Россия» Алена Хитрова

Награда «Почетный гость пресс-тура» досталась редакции РИА-Туризм в лице шеф-редактора РИА-Туризм Марии Селивановой за активное участие в пресс-мероприятиях, организованных в 2019 году.

Награду «Журналист всегда на связи» получила главный редактор TRN-news Елена Калиновская за активное взаимодействие с пресс-службой и многолетнюю лояльность.

Награду в номинации «Душа пресс-тура» получил специальный корреспондент «Известий» Иван Петров. Жюри отметило его за умение работать в команде и высокий профессионализм.



Спецкор «Известий» Иван Петров

В номинации «Близкий друг турагента» победил отраслевой онлайн-ресурс Profi Travel за активное взаимодействие и близкий контакт с розницей. Награду получил главный редактор сайта Артем Чумак.

В номинации «Аналитика предпочтений розницы» победил Дмитрий Даниленко, главный редактор TourDom.ru и Hotline.travel за исследование и глубокую аналитику предпочтений по сотрудничеству туристических агентств России.

По итогам года были отмечены отдельными наградами и два материала. В номинации «Нестандартный журналистский взгляд» победила статья «„Игра престолов“ по-русски. Путешествие по зимнему Алтаю» за авторством корреспондента Snob.ru Ксении Праведной. В номинации «Статья как приключение» сердце ANEX Tour получил главный редактор Nat-geo.ru Илья Минский за «приключенческий и репортажный» стиль материала, написанного по итогам поездки в Таиланд.



Руководитель PR-отдела «Anex Tour Россия» Алена Хитрова и главный редактор Nat-geo.ru Илья Минский

Завершающая награда за «Лучший обучающий спецпроект» была вручена порталу Profi.Travel за проект «„Всё включено“ в Азии».

Дипломы «За плодотворное сотрудничество и ценный вклад в развитие туризма» получили представители изданий: «Сноб», «Известия», «Интерфакс-Туризм», ТАСС, «Российская газета», Forbes, РБК, RATA-news, «Турбизнес» и газета TTG».



Анастасия Капитонова («Сноб») и Алекандр Сидоров («Известия»)