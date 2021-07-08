Названы победители фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях»
В начале апреля телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс для профессиональных фотографов, фотолюбителей, путешественников и участников клуба «Моя Планета». Тема конкурса в 2021 году – «Россия в деталях».
Всего на конкурс поступило рекордное количество работ – почти 2500 фотографий колоритных мест, необычных объектов и деталей, рассказывающих об истории и культуре нашей страны.
В итоговой фотовыставке можно будет увидеть гейзерное озеро Горного Алтая, прогуляться по туманному берегу реки Тулома и могучей сибирской реке Енисей, а также посетить Мыс Немецкий – самую северную точку Европейской части России. Уникальные фотографии позволят услышать пение кайчи – сказителей Алтая, полюбоваться грациозными птицами во время их зимовки на Лебедином озере и отправиться в путешествие по России, навсегда зафиксированное в моменте.
Проект «Моя Планета. Россия в деталях» стартовал в онлайне, а дальше пройдет в нескольких городах России. Первой точкой станет Калининград, где в первых числах июля лучшие фотографии будут вывешены в музее «Фридландские ворота», а после снимки появятся в Нижнем Новгороде. Также кадры окажутся в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. Кирова в Санкт-Петербурге и в других городах России.
Подробности ищите на сайте телеканала.
Список победителей фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях»:
- Косых Петр Николаевич
- Лукасевич Иван Борисович
- Федин Владимир Николаевич
- Кошевова Наталья Геннадьевна
- Кляхин Игорь Николаевич
- Сазонов Евгений Александрович
- Купрацевич Дмитрий Григорьевич
- Тыщенко Анна Константиновна
- Култышева Елена Валерьевна
- Аседач Александр Владимирович
- Карасев Павел Сергеевич
- Евгений Владимирович Голубев
- Копылов Андрей Сергеевич
- Казина Светлана Олеговна
- Паршин Андрей Сергеевич
- Теличко Анастасия Павловна
- Столыпин Юрий Владимирович
- Старовойтов Станислав Геннадьевич
- Приходько Геннадий Алексеевич
- Мясникова Виктория Олеговна
- Коротков Алексей Игоревич
- Гусев Евгений Викторович
- Огнева Марина Александрова
- Морозова Тамара Юрьевна
- Сачков Андрей Андреевич
- Грибков Владимир Анатольевич
- Галеев Эдуард Винерович
- Подрабинек Марк Александрович
- Шишкина Алиса Романовна
- Лукьянов Иван Павлович
- Артемова Наталья Владимировна
- Филиппов Дмитрий Евгеньевич
- Моськина Ксения Владимировна
- Александр Александрович Кыров
- Терентьев Алексей Викторович
- Дабаев Сергей Юрьевич
- Белавин Андрей Владимирович
- Скляров Игорь Александрович
- Романов Евгений Александрович
- Литовченко Анастасия Анатольевна
- Иванов Владимир Анатольевич