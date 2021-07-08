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Калейдоскоп
Партнёрский материал

Названы победители фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях»

Моя Планета
08 июля 2021
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Кайчи – так зовется сказитель, исполняющий героический эпос (у тюркских народов Южной Сибири)
Фото: Марк Подрабинек
Телеканал «Моя Планета» назвал имена победителей конкурса «Моя Планета. Россия в деталях». Лучшие снимки, демонстрирующие красоту нашей страны, станут экспонатами фотовыставки, которая пройдёт в нескольких городах России.

В начале апреля телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс для профессиональных фотографов, фотолюбителей, путешественников и участников клуба «Моя Планета». Тема конкурса в 2021 году – «Россия в деталях». 

Всего на конкурс поступило рекордное количество работ – почти 2500 фотографий колоритных мест, необычных объектов и деталей, рассказывающих об истории и культуре нашей страны.

«Фотоконкурс этого года ещё раз показал, как же красива наша страна, насколько удивительные ландшафты можно увидеть в разных регионах России! И , конечно, как талантливы наши зрители, какие поразительные ракурсы они могут находить и удивлять нас! Спасибо огромное всем участникам конкурса! Надеюсь, эти снимки вдохновят всех, кто их увидит, на новые путешествия и открытия! А может, и на создание фотографий для будущих конкурсов «Моей Планеты»!», – Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».
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Игорь Кляхин Битва за урожай

В итоговой фотовыставке можно будет увидеть гейзерное озеро Горного Алтая, прогуляться по туманному берегу реки Тулома и могучей сибирской реке Енисей, а также посетить Мыс Немецкий – самую северную точку Европейской части России. Уникальные фотографии позволят услышать пение кайчи – сказителей Алтая, полюбоваться грациозными птицами во время их зимовки на Лебедином озере и отправиться в путешествие по России, навсегда зафиксированное в моменте.

Проект «Моя Планета. Россия в деталях» стартовал в онлайне, а дальше пройдет в нескольких городах России. Первой точкой станет Калининград, где в первых числах июля лучшие фотографии будут вывешены в музее «Фридландские ворота», а после снимки появятся в Нижнем Новгороде. Также кадры окажутся в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. Кирова в Санкт-Петербурге и в других городах России. 

Подробности ищите на сайте телеканала.

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Евгений Сазонов Шантарские Ромашки

Список победителей фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях»:

  1. Косых Петр Николаевич
  2. Лукасевич Иван Борисович
  3. Федин Владимир Николаевич
  4. Кошевова Наталья Геннадьевна
  5. Кляхин Игорь Николаевич
  6. Сазонов Евгений Александрович
  7. Купрацевич Дмитрий Григорьевич
  8. Тыщенко Анна Константиновна
  9. Култышева Елена Валерьевна
  10. Аседач Александр Владимирович
  11. Карасев Павел Сергеевич
  12. Евгений Владимирович Голубев
  13. Копылов Андрей Сергеевич
  14. Казина Светлана Олеговна
  15. Паршин Андрей Сергеевич
  16. Теличко Анастасия Павловна
  17. Столыпин Юрий Владимирович
  18. Старовойтов Станислав Геннадьевич
  19. Приходько Геннадий Алексеевич
  20. Мясникова Виктория Олеговна
  21. Коротков Алексей Игоревич
  22. Гусев Евгений Викторович
  23. Огнева Марина Александрова
  24. Морозова Тамара Юрьевна
  25. Сачков Андрей Андреевич
  26. Грибков Владимир Анатольевич
  27. Галеев Эдуард Винерович
  28. Подрабинек Марк Александрович
  29. Шишкина Алиса Романовна
  30. Лукьянов Иван Павлович
  31. Артемова Наталья Владимировна
  32. Филиппов Дмитрий Евгеньевич
  33. Моськина Ксения Владимировна
  34. Александр Александрович Кыров
  35. Терентьев Алексей Викторович
  36. Дабаев Сергей Юрьевич
  37. Белавин Андрей Владимирович
  38. Скляров Игорь Александрович
  39. Романов Евгений Александрович
  40. Литовченко Анастасия Анатольевна
  41. Иванов Владимир Анатольевич 
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