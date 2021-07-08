Названы победители фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях»

В начале апреля телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс для профессиональных фотографов, фотолюбителей, путешественников и участников клуба «Моя Планета». Тема конкурса в 2021 году – «Россия в деталях».

Всего на конкурс поступило рекордное количество работ – почти 2500 фотографий колоритных мест, необычных объектов и деталей, рассказывающих об истории и культуре нашей страны.