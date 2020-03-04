Названы победители конкурса «Природа ждет героев»

Конкурс «Природа ждет героев» — локальный проект Timberland, анонсированный в октябре 2019 года, который предоставил возможность участникам рассказать о реализованных или только зарождающихся проектах, направленных на улучшение экологической ситуации в России.
В период с октября по январь Timberland принимал работы с различных уголков страны, и получил более 250 заявок с эко-проектами от настоящих героев, способных изменить природу и мир, в котором мы живем.
Жюри конкурса оценили проекты всех участников и выбрали трех победителей в номинациях «Охрана природы и экология России» и «Освещение экологических проблем через искусство», которые получают денежный грант от Timberland на развитие своих проектов.
Победителями стали:
- Проект «Чистомэн» (г. Челябинск) — Артур Матис-Сиразеев. Чистомэн — первый российский реальный супергерой, который убирает улицы, парки, скверы, берега рек и озер от мусора. Чистомэн не только убирает мусор, но и убеждает других в том, что пора привести наш дом в порядок. Грант на развитие проекта вручила бренд-менеджер Timberland Татьяна Шендерман.
- Проект «Наше дело — чистое!» (Саратовская область, г. Энгельс) — Ксения Барулина. Серия фотографий работников отрасли по обращению с отходами на объектах сортировки мусора. Грант на развитие проекта вручил главный редактор сайта «National Geographic Россия» Илья Минский.
- Проект «Добровольные лесные пожарные Новосибирской и Томской области» (г.Новосибирск) — Александр Сухов. Группа добровольцев, занимающаяся тушением природных пожаров, эко-просвещением в сфере предупреждения природных пожаров. Грант вручили Юрий Львович Мазуров, профессор кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук и Ирина Козловских, digital-координатор проекта «Ноль отходов» от «Гринпис России».
Также в рамках мероприятия и продолжающейся кампании «Природа ждет героев», Timberland предстсвил новую модель ботинок 6 Inch ReBotl. Технология ReBotl позволяет получить уникальную ПЭТ-пряжу из переработанных пластиковых бутылок, и интегрировать ее в верхнюю часть классической модели. Водоотталкивающие свойства и легендарная долговечность конструкции ботинка сохраняются на том же уровне, что и у классических моделей, при этом 40% 6-Inch ReBotl выполнено из переработанного материала.