Названы победители конкурса «Природа ждет героев»

Конкурс «Природа ждет героев» — локальный проект Timberland, анонсированный в октябре 2019 года, который предоставил возможность участникам рассказать о реализованных или только зарождающихся проектах, направленных на улучшение экологической ситуации в России.

В период с октября по январь Timberland принимал работы с различных уголков страны, и получил более 250 заявок с эко-проектами от настоящих героев, способных изменить природу и мир, в котором мы живем.

Жюри конкурса оценили проекты всех участников и выбрали трех победителей в номинациях «Охрана природы и экология России» и «Освещение экологических проблем через искусство», которые получают денежный грант от Timberland на развитие своих проектов.

Победителями стали:

