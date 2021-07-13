«Не надо выбирать между земным и небесным»

Расскажите про свою первую поездку в Китай.

Это было ещё до летних Олимпийских игр в 2008 году. Я приехал в Пекин со своими студентами. У учителя был зал в районе Гомао. Сейчас на этом месте парк, а раньше там находился тренировочный центр и маленькая улочка с массажными и ресторанами – по нашим меркам не очень чистыми, но с безумно вкусными блюдами. Берёшь бульон из чёрной курицы – и всё, пропал.

Китайская кухня очень полезна для здоровья: сколько бы ты ни съел, ты не потолстеешь, потому что всё чуть-чуть припущенное, много овощей, трав, маленькие кусочки мяса, рыбы, морепродукты. Поскольку там ещё и палочками едят, ты чувствуешь вкус и наедаешься. Один из способов продления жизни – в том, чтобы есть с удовольствием и не спеша.

Учитель всегда занимался на территории храмовых комплексов – например, пекинских Храма Неба и Храма Земли. Храмовая столичная архитектура в сочетании с занятиями произвела на нас огромное впечатление – выглядело так, как будто все эти практики попали сюда прямиком из древности. Когда учитель приходил туда, с ним все здоровались, его там знал каждый. Вот так нам повезло застать кусочек старого Пекина с практиками в храмах и парках. И я понял, что хочу эту культуру прививать в России. Мой нынешний учитель Пань Хоучэн живёт рядом с Шанхаем – в Сучжоу, там тоже красота невероятная. До карантина я сам к нему ездил два раза в год и старался по возможности брать с собой студентов.

Какие слова Фэн Чжицяна вы часто вспоминаете?

Он всегда меня балансировал, говорил: «Слушай, ты такой резкий! Будешь заниматься боевыми искусствами и не будешь заниматься медитацией, цигуном – опустеешь к старости! Ты придёшь к вершинам боевого искусства, но внутри будет пустота. Не советую тебе так делать». Я говорю: «Хорошо, я теперь занимаюсь цигуном, занимаюсь медитацией и меньше занимаюсь боевыми искусствами». Он говорит: «Ты что, так нельзя! Останешься без учеников и без денег! Никто не увидит твоё искусство!»

Он говорил, что главный постулат – небо, земля и человек в соединении. Мы его про философию всё время спрашивали, а он: «Прекращайте меня мучить, давайте выйдем из зала. Вверху что? Небо. Внизу что? Земля. Тут что? Люди, все живые существа. В цигуне я вас научу чувствовать, что это всё одно и то же. Чтобы вы перестали только блага стяжать или только людям служить. Не надо метаться, не надо выбирать между земным и небесным,

надо принять, что всё это вместе. Баланс должен быть между разнополярными вещами».