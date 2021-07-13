«Не надо выбирать между земным и небесным»
Основатель школы цигун «Чэн Лун» Владимир Сидоров более 20 лет практикует и преподаёт цигун и тайцзи и изучает восточные боевые искусства. Мы поговорили с Владимиром о его первом учителе, древней гармонии мира и силе, которая никуда не уходит.
В каком возрасте вы увлеклись Китаем и боевыми искусствами?
Китай запал мне в душу не сразу. В 10 лет я начал заниматься боевыми искусствами: тогда у нас в ходу были японские единоборства – карате, айкидо. В 14 я открыл для себя ушу – когда ещё жил в Тольятти. Потом переехал в Москву, основал клуб «Облачный мост», выигрывал турниры, преподавал. А в 2005 году нашёл в Китае настоящего учителя – грандмастера Фэн Чжицяна и стал к нему ездить учиться.
Владимир Сидоров учился у знаменитого мастера боевых искусств Фэн Чжицяна (грандмастера 18-го поколения тайцзицюань стиля Чэнь и основателя стиля Хуньюань), а после его ухода продолжил обучение у преемника грандмастера – учителя Пань Хоучэна.
Как вы с ним познакомились?
Спрашивал, кто ещё преподает из учителей старой школы. И мне везде – на юге Китая, в Пекине, в Шанхае – говорили, что такой мастер действительно есть. Помню, мне показалось удивительным, что одну и ту же фамилию называют люди в разных уголках Китая. Я понял, что это человек авторитетный. Рекомендацию к учителю мне дал Михаил Баев, один из отцов-основателей чайного клуба в саду «Эрмитаж». Так с его письмом я и поехал в Пекин.
Фэн Чжицян был удивительным человеком!
Он начал заниматься в возрасте семи лет и через всю свою жизнь – несмотря на турбулентную историю Китая в XX веке – пронёс науку о цигун, о взращивании энергии, боевых искусствах, парных упражнениях. Даже в 79 лет он удивлял нас своей подготовкой: мы его сдвинуть с места не могли, а нас он легко ронял, хотя мы все уже к тому времени были чемпионами. Он говорил, что мы всё делаем по наитию, а нужно понять, что это наука: медитировать, сосредотачиваться на центре тела, пробовать совершать движения не силой, а дыханием. Перестать применять грубую силу – двигать руками и ногами так, как будто ими руководит дыхание.
Получилось?
Мы, его ученики, много лет стараемся это практиковать. Действительно, всё выходит по-другому – ты начинаешь сотрудничать с телом, просишь его двигаться мягко, в итоге из этого вырастает сила. И эта сила сохраняется на годы и уже никуда не уходит. В молодости все не прочь побороться, а в 40 уже отнекиваются.
Никто не хочет получить травму, потому что с ней не получится заниматься. Какой тогда смысл?
Если отказаться от ударов, мощных бросков и делать всё легко, боевое искусство начинает выглядеть как кошачьи движения – иногда быстрые, иногда медленные. Это называется туйшоу, то есть «толкающие руки»: чуть-чуть вывел партнера из равновесия, и всё. Мастер нас научил: не нужно слишком яростно бороться… С таким опытом совсем другая жизнь началась – и ученическая, и тренерская,
и наставническая.
Расскажите про свою первую поездку в Китай.
Это было ещё до летних Олимпийских игр в 2008 году. Я приехал в Пекин со своими студентами. У учителя был зал в районе Гомао. Сейчас на этом месте парк, а раньше там находился тренировочный центр и маленькая улочка с массажными и ресторанами – по нашим меркам не очень чистыми, но с безумно вкусными блюдами. Берёшь бульон из чёрной курицы – и всё, пропал.
Китайская кухня очень полезна для здоровья: сколько бы ты ни съел, ты не потолстеешь, потому что всё чуть-чуть припущенное, много овощей, трав, маленькие кусочки мяса, рыбы, морепродукты. Поскольку там ещё и палочками едят, ты чувствуешь вкус и наедаешься. Один из способов продления жизни – в том, чтобы есть с удовольствием и не спеша.
Учитель всегда занимался на территории храмовых комплексов – например, пекинских Храма Неба и Храма Земли. Храмовая столичная архитектура в сочетании с занятиями произвела на нас огромное впечатление – выглядело так, как будто все эти практики попали сюда прямиком из древности. Когда учитель приходил туда, с ним все здоровались, его там знал каждый. Вот так нам повезло застать кусочек старого Пекина с практиками в храмах и парках. И я понял, что хочу эту культуру прививать в России. Мой нынешний учитель Пань Хоучэн живёт рядом с Шанхаем – в Сучжоу, там тоже красота невероятная. До карантина я сам к нему ездил два раза в год и старался по возможности брать с собой студентов.
Какие слова Фэн Чжицяна вы часто вспоминаете?
Он всегда меня балансировал, говорил: «Слушай, ты такой резкий! Будешь заниматься боевыми искусствами и не будешь заниматься медитацией, цигуном – опустеешь к старости! Ты придёшь к вершинам боевого искусства, но внутри будет пустота. Не советую тебе так делать». Я говорю: «Хорошо, я теперь занимаюсь цигуном, занимаюсь медитацией и меньше занимаюсь боевыми искусствами». Он говорит: «Ты что, так нельзя! Останешься без учеников и без денег! Никто не увидит твоё искусство!»
Он говорил, что главный постулат – небо, земля и человек в соединении. Мы его про философию всё время спрашивали, а он: «Прекращайте меня мучить, давайте выйдем из зала. Вверху что? Небо. Внизу что? Земля. Тут что? Люди, все живые существа. В цигуне я вас научу чувствовать, что это всё одно и то же. Чтобы вы перестали только блага стяжать или только людям служить. Не надо метаться, не надо выбирать между земным и небесным,
надо принять, что всё это вместе. Баланс должен быть между разнополярными вещами».
Это и в физическом устройстве мира у китайцев отражается?
Конечно. Я очень люблю парки города Сучжоу, устроенные по законам фэн-шуй. Ходишь, смотришь, вроде лежат каменюки, между ними растения – а ты глядишь, и глаз не оторвать. Гармония ухвачена на таком уровне, как будто компьютер эту красоту сгенерировал. Как это сделано?! Я учителя спрашивал, он говорит: «Это очень умные люди делали». Наука, но не выглядит как наука. То же самое с храмами: это очень тонкое понимание мира. Просто древнее, другими средствами, другим языком.
У грандмастера было простое объяснение. «Вот вы ко мне пришли на занятие, я дал вам десять классных упражнений, и вам интересно». А когда я обращался к своему учителю, он говорил: «Дорогой мой, вот тебе одно упражнение на 100 дней, подумай о нём». Ритм был совсем другой – можно было взять упражнение и практиковаться хоть полгода. В наши дни мы с ума сойдём от такого темпа – и поэтому, к сожалению, мы о многом можем сказать очень немногое. Нужно выбирать одно искусство и им заниматься всю жизнь. От многих упражнений постепенно переходить к нескольким, от нескольких – к одному. Это и есть древнее восприятие. Оно – в способности успокоиться и через одну практику воспринимать вообще всё.
Как вам кажется, с чем связана такая популярность китайской культуры в России?
Успешные люди хорошо понимают важность правильного отдыха и искусства наслаждения жизнью, в котором так преуспели китайцы. Чего стоит один только чай – прекрасная культура, вполне способная заменить алкоголь. Его разновидностей в Поднебесной – великое множество. Например, шу пуэр, который и у нас популярен, потому что по климату подходит, согревает в холодное время года. Любые древние культуры подводят к тому, что нужно ценить момент, уметь в нём быть, хорошо себя чувствовать, развивать это искусство жизни. Китай давно вышел на определённый уровень развития своей этики, философии, науки. И нам стоило бы у него поучиться.