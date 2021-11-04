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Калейдоскоп
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Не замочить ноги: новая коллекция мужской обуви с технологией защиты от влаги от GEOX

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04 ноября 2021
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Технологические инновации, материалы премиум-качества, современный дизайн и вдохновение итальянской классикой. В новом сезоне Geox остается верным своей ДНК и предлагает коллекцию обуви, в которой мужчины могут чувствовать себя уверенно каждый день, в любой ситуации и при любой погоде.

Каждый, кому доводилось ходить в сникерах Geox, знает об их преимуществах. В коллекции представлено большое разнообразие дышащих кроссовок на любой вкус — от минималистичных и монохромных до авангардных вариантов с комбинацией различных цветов и фактур. Все модели оснащены запатентованной перфорированной дышащей подошвой со встроенной мембраной — технологическое решение Geox, благодаря которому ноги в обуви остаются сухими на протяжении дня.

Отдельного внимания заслуживают сникеры модульной конструкции, получившие название Modual. Обувь, которую можно назвать по-настоящему универсальной и вдвойне функциональной. В конструктивном плане она представляет собой кожаные кроссовки в урбанистическом стиле со съемными носками из технологичного дышащего материала. В хорошую погоду Modual можно носить как низкие дышащие кроссовки, а в холод, дождь и слякоть — как высокие теплые кроссовки с защитой от влаги (запатентованная Geox уникальная технология AmphibioxTM). Отличное решение для поездок и настоящая находка для тех, кто любит получать всё и сразу, или просто предпочитает универсальный гардероб.

В сезон дождей и слякоти будут незаменимы высокие сникеры с системой защиты от влаги AmphibioxTM. Запатентованная брендом технология не только защищает обувь от промокания, но и создает комфортный микроклимат для ног — благодаря мембране в подошве и верхней части. Корпус моделей выполнен из гладкой кожи, нубука и технологичного текстиля, устойчивого к загрязнениям. Есть монохромные варианты в футуристическом духе и модели с контрастными цветными элементами.

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