Не замочить ноги: новая коллекция мужской обуви с технологией защиты от влаги от GEOX

Каждый, кому доводилось ходить в сникерах Geox, знает об их преимуществах. В коллекции представлено большое разнообразие дышащих кроссовок на любой вкус — от минималистичных и монохромных до авангардных вариантов с комбинацией различных цветов и фактур. Все модели оснащены запатентованной перфорированной дышащей подошвой со встроенной мембраной — технологическое решение Geox, благодаря которому ноги в обуви остаются сухими на протяжении дня.

Отдельного внимания заслуживают сникеры модульной конструкции, получившие название Modual. Обувь, которую можно назвать по-настоящему универсальной и вдвойне функциональной. В конструктивном плане она представляет собой кожаные кроссовки в урбанистическом стиле со съемными носками из технологичного дышащего материала. В хорошую погоду Modual можно носить как низкие дышащие кроссовки, а в холод, дождь и слякоть — как высокие теплые кроссовки с защитой от влаги (запатентованная Geox уникальная технология AmphibioxTM). Отличное решение для поездок и настоящая находка для тех, кто любит получать всё и сразу, или просто предпочитает универсальный гардероб.