Нео-бистро Hands на Плющихе: будущее в наших руках
Автор нео-бистро и шеф-повар в одном лице – Вячеслав Казаков. В основе его бизнес-идеологии лежит уважение: прежде всего к людям – гостям, персоналу, поставщикам – а также к окружающей среде. Но, главное – к продукту, с которым он работает. Формат нео-бистро предполагает простые, понятные блюда из сезонных продуктов.
В лаконичном меню представлены блюда, объединяющие в себе принципы сезонности и уникального подхода к процессу приготовления. Большой раздел закусок включает в себя такие блюда как тартар из говядины с ароматом трюфеля и соленым желтком (540 руб.), салат из цветной капусты с ореховым сыром (480 руб.) и салат с уткой конфи и соусом из фисташек (590 руб.). Среди супов – сырный крем-суп из костромского Бофора (450 руб.) и биск с кокосовым молоком и осьминогом (440 руб.). Горячие блюда – это двенадцать позиций, каждая из которых обладает неповторимым характером, будь то веган-стейк из свеклы с щавелем и миндальным йогуртом (520 руб.), жареный сибас с соусом из каперсов, томатов и винограда (820 руб.), домашний пирог из кролика с копченой сметаной (680 руб.) или стейк Денвер с грибным соусом и карамельной морковью (770 руб.).
Отдельно стоит упомянуть обжаренное на гриле щупальце осьминога с картофельным кремом с соусом из сладкого перца (840 руб.). На десерт – безе с хурмой и муссом из тимьяна (390 руб.) или нежный молочный бисквит, политый соленой карамелью и дополненный кокосовой стружкой и ванильной намелакой (390 руб.). Непременно стоит пробовать морковный пирог без глютена и лактозы (410 руб.), который понравится даже тем, кто не придерживается специального протокола питания!
Начинать день в Hands предлагается с правильных нутриентов: утром гостей ждут разнообразные завтраки от шефа, отвечающие всем правилам современной диетологии – питательные, легкие, богатые суперфудами. Зеленый цвет правит бал: он отвечает за пользу и вкус тако из листьев салата с тартаром из маринованного тунца (390 руб.), авокадо-тоста на зерновом хлебе с гуакамоле и яйцом пашот (390 руб.) и зеленой гречки со шпинатом и Страчателлой (390 руб.)! Но есть и более традиционные варианты: домашние мраморные сырники из топленого молока со сметаной и вишневым соусом (380 руб.) и бриошь с лососем, авокадо и яйцом пашот (570 руб.). Также в меню есть конструктор каш и блюд из яиц с топпингами.
К процессу выпекания хлеба здесь подошли осознанно: шеф полгода учился печь ремесленный хлеб – тесто проходит процесс ферментации на закваске в течение суток, а готовая выпечка сопровождается взбитым маслом, дополненным травами.
Монументальный винный стеллаж, спроектированный по эскизу самого шеф-повара Hands, насчитывает около 100 наименований вин от классики до авангардных вин. Винная карта разработана сомелье Дмитрием Любчуком и представляет собой новый взгляд на винную классификацию – она разбита на четыре времени года исходя из настроения, которое несет в себе та или иная этикетка: зима, весна, лето и осень. Игристые и шампанские вина вынесены в отдельный раздел, так как они прекрасны в любое время года. В условиях авторской кухни с яркой представленностью сезонных региональных продуктов в Hands все время ищут новые и интересные эногастрономические пары, а также исповедуют принцип минимальной и честной наценки на вино и популяризирование винной культуры. Безалкогольные напитки – ничуть не менее важный элемент Hands: в ресторане представлены кофейные напитки на основе зерен разных сортов и степеней обжарки, несколько видов матча, авторские чайные композиции, а также фирменные напитки Hands – superfood-смузи, названные по цветам.
Пространство ресторана, рассчитанное на 56 посадочных мест, наполнено светом и воздухом. Экологичный дизайн рождает ощущение сближения с природой в эпицентре каменных джунглей мегаполиса. Уникальная древесина, использованная в интерьере, была собрана экологичным способом, путем ручного сбора на Дальнем Востоке. Открытая кухня с зоной индивидуально спроектированного гриля занимает ровно половину площади ресторана. Отдельное внимание уделяется сортировке мусора. Для этого предусмотрено отдельное помещение – Вячеслав преследует осознанный подход к переработке отходов.
Hands – камерный, персонализированный проект, в котором все сделано или спроектировано руками автора – так, тарелки для ресторана Hands были придуманы, а затем созданы по собственным эскизам шефа.
Нео-бистро Hands
ул. Погодинская, д. 2/3
Тел.: +7 (909) 930-90-60
Часы работы: пн-пт 8:30 – 23:00; сб-вс 10:00 – 23:00
Средний чек: 2 500 руб.
Узнать больше можно на сайте бистро и в Инстаграме.