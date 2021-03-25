Нео-бистро Hands на Плющихе: будущее в наших руках

Пространство ресторана, рассчитанное на 56 посадочных мест, наполнено светом и воздухом. Экологичный дизайн рождает ощущение сближения с природой в эпицентре каменных джунглей мегаполиса. Уникальная древесина, использованная в интерьере, была собрана экологичным способом, путем ручного сбора на Дальнем Востоке. Открытая кухня с зоной индивидуально спроектированного гриля занимает ровно половину площади ресторана. Отдельное внимание уделяется сортировке мусора. Для этого предусмотрено отдельное помещение – Вячеслав преследует осознанный подход к переработке отходов.

Hands – камерный, персонализированный проект, в котором все сделано или спроектировано руками автора – так, тарелки для ресторана Hands были придуманы, а затем созданы по собственным эскизам шефа.