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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Калейдоскоп

Неоновые вывески: яркие черты

National Geographic Россия

Никакая вывеска не сравнится с неоновой по яркости, эффектности, привлекательности и, тем более, цене. Неон - это тренд, это модно. Компания Slon Neon предлагает большой выбор неоновых вывесок и надписей, которые станут настоящим украшением любого помещения и помогут в развитии бизнеса.

Сейчас чаще всего используют гибкий неон, который успешно заменил не самые практичные варианты (который изготавливали на основе стеклянных трубок).

Чаще всего гибкий неон используется для оформления витрин и надписей рекламного характера. В последнее время неоновые вывески на заказ стали востребованы не только для наружной рекламы – их часто используют в качестве декоративных элементов для украшения ресторанов и ночных клубов.

При помощи неоновых трубок из гибкого неона можно декорировать различные помещения – создавать надписи, логотипы и указатели, а также сделать оригинальную подсветку ступеней. Неон может светиться разными цветами, поэтому можно создавать различную атмосферу в помещениях (в зависимости от мероприятия).

Кстати, во время работы светодиоды в гибких трубках из ПВХ не нагреваются, поэтому они совершенно безопасны. 

Многие современные дизайнеры используют гибкие неоновые трубки для оформления общественных зданий, а еще частных квартир и домов. В домашних условиях такой вариант украшения помещений тоже интересен: можно создать уникальную атмосферу. Управлять сменой цветовможно при помощи пульта дистанционного управления. 

Компания Slon Neon предлагает большой выбор неоновых вывесок и надписей, которые станут настоящим украшением любого помещения и помогут в развитии бизнеса. Можно увидеть много хороших примеров в сообществе компании "Вконтакте" и на сайте slon-neon.ru

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