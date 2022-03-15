Неоновые вывески: яркие черты

Никакая вывеска не сравнится с неоновой по яркости, эффектности, привлекательности и, тем более, цене. Неон - это тренд, это модно. Компания Slon Neon предлагает большой выбор неоновых вывесок и надписей, которые станут настоящим украшением любого помещения и помогут в развитии бизнеса.

Сейчас чаще всего используют гибкий неон, который успешно заменил не самые практичные варианты (который изготавливали на основе стеклянных трубок).



Чаще всего гибкий неон используется для оформления витрин и надписей рекламного характера. В последнее время неоновые вывески на заказ стали востребованы не только для наружной рекламы – их часто используют в качестве декоративных элементов для украшения ресторанов и ночных клубов.



При помощи неоновых трубок из гибкого неона можно декорировать различные помещения – создавать надписи, логотипы и указатели, а также сделать оригинальную подсветку ступеней. Неон может светиться разными цветами, поэтому можно создавать различную атмосферу в помещениях (в зависимости от мероприятия).



Кстати, во время работы светодиоды в гибких трубках из ПВХ не нагреваются, поэтому они совершенно безопасны.





Многие современные дизайнеры используют гибкие неоновые трубки для оформления общественных зданий, а еще частных квартир и домов. В домашних условиях такой вариант украшения помещений тоже интересен: можно создать уникальную атмосферу. Управлять сменой цветовможно при помощи пульта дистанционного управления.