Дуэт светлого и темного в новом кофе NESCAFÉ Gold Barista

Эксперты компании «Нестле» для бренда NESCAFÉ Gold Barista разработали и представили патентуемую технологию раздельной обжарки кофе, которая впервые применяется на рынке растворимого кофе.

В новом NESCAFÉ Gold Barista кофе отражает игру дуальности. Черное и белое, светлое и темное притягиваются, взаимодействуют и дополняют друг друга. NESCAFÉ Gold Barista – это два вида кофе, которые по-разному обжариваются, чтобы раскрыть лучшие качества каждого. Светлая обжарка Арабики раскрывает мягкий, сочный вкус с тонкими фруктовыми нотами в аромате. А тёмная обжарка кофейных зёрен - глубокий вкус с карамельным оттенком. В результате получается еще более насыщенный и ароматный кофе. Как профессиональный бариста, новый NESCAFÉ Gold Barista удовлетворяет самый взыскательный вкус.

Впервые технология видна потребителю – в NESCAFÉ Gold Barista гранулы разного цвета. Степень обжарки можно определить по цвету зерен, который в процессе обжаривания меняется от светло-зеленого до светло-коричневого, к более темному или даже черному цвету.

NESCAFÉ Gold Barista выпускается в двух видах новой оригинальной упаковки: банка 85 г, пакеты: 75 г и 120 г. Для обновленного продукта специально разработан новый дизайн этикетки, показывающий двойственный характер напитка. Кофе светлой и темной обжарки встречаются вместе, образуя единое целое. Новый бленд обеспечивает более насыщенный вкус и аромат в чашке.