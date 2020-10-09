Nespresso станет компанией с нулевым выбросом углерода к 2022 году

«Климатические изменения — это наша действительность и будущее зависит от дальнейшего фокуса на выполнение обязательств в области устойчивого развития. Именно поэтому мы ускоряем реализацию наших планов, чтобы к 2022 году наши клиенты могли наслаждаться приготовленной из самых качественных и редких зерен чашкой кофе, зная, что ее производство является полностью углеродно-нейтральной. Я искренне верю, что и наш бизнес, и индустрия кофе в целом могут стать отправной точкой глобальных перемен, решающих настолько острую проблему», — заявил Гийом Ле Кунф, CEO Nespresso.

С 2017 года компания Nespresso уже приобрела статус углеродной нейтральности по своей операционной деятельности и теперь добивается нулевого уровня выбросов углекислого газа на протяжении всего производственного и жизненного циклов продукта.

Компания Nespresso намерена стать углеродно-нейтральной благодаря следующим инициативам: сокращению выбросов углекислого газа, посадке деревьев на кофейных плантациях, где Nespresso выращивает свой кофе, а также благодаря поддержке и инвестициям в инновационные проекты.