Nespresso станет компанией с нулевым выбросом углерода к 2022 году
«Климатические изменения — это наша действительность и будущее зависит от дальнейшего фокуса на выполнение обязательств в области устойчивого развития. Именно поэтому мы ускоряем реализацию наших планов, чтобы к 2022 году наши клиенты могли наслаждаться приготовленной из самых качественных и редких зерен чашкой кофе, зная, что ее производство является полностью углеродно-нейтральной. Я искренне верю, что и наш бизнес, и индустрия кофе в целом могут стать отправной точкой глобальных перемен, решающих настолько острую проблему», — заявил Гийом Ле Кунф, CEO Nespresso.
С 2017 года компания Nespresso уже приобрела статус углеродной нейтральности по своей операционной деятельности и теперь добивается нулевого уровня выбросов углекислого газа на протяжении всего производственного и жизненного циклов продукта.
Компания Nespresso намерена стать углеродно-нейтральной благодаря следующим инициативам: сокращению выбросов углекислого газа, посадке деревьев на кофейных плантациях, где Nespresso выращивает свой кофе, а также благодаря поддержке и инвестициям в инновационные проекты.
Сокращение выбросов углекислого газа
Ключевым элементом этой инициативы Nespresso является декарбонизация производственной цепочки продукта, включающая в себя:
- Экологичное использование энергии в рамках деятельности Nespresso: использование 100% возобновляемой энергии во всех бутиках Nespresso и расширение применения биогаза в процессе производства.
- Цикличное использование продуктов и упаковки Nespresso: увеличение объемов переработанного пластика в производстве кофемашин Nespresso, а также переработанного и низкоуглеродистого первичного алюминия при изготовлении кофе-капсул.
Посадка деревьев на территории плантаций и на территории рядом с ними
Деревья как ничто лучше поглощают углерод из атмосферы в виде углекислого газа. Это позволяет инвестировать в природу и восстанавливать сельскохозяйственную систему. Деревья также обеспечивают тень, необходимую для улучшения качества и увеличения количества кофейного урожая. Корни деревьев помогают предотвратить эрозию и возникновение оползней, а также способствуют регенерации почвы. В партнерстве с Pur Projet компания Nespresso увеличит количество высаженных деревьев в три раза в таких странах-производителях кофе, как Колумбия, Гватемала, Эфиопия и Коста-Рика.
Усиление действий для достижения моментального положительного эффекта (компенсирующие меры)
Nespresso будет инвестировать средства в проекты по поддержке и восстановлению лесных массивов, а также внедрять экологически чистые инструменты в работу фермерских сообществ.
Данное углеродно-нейтральное обязательство – часть глобальной инициативы по устойчивому развитию компании, о которой детальная информация появится позже в этом году. Программа подразумевает сохранение исключительных сортов кофе, создание устойчивой и регенеративной системы кофейного сельского хозяйства и фермерских сообществ, а также стабильный уровень жизни фермеров и формирование цикличного процесса работы, основанного на возобновлении ресурсов.
Что про это говорят
Джордж Клуни, амбассадор Nespresso: «Изменение климата происходит прямо сейчас, это значит, что мы должны взять на себя ответственность и действовать максимально оперативно», отметил актер, член консультативного совета по устойчивому развитию Nespresso. «Очевидно, что бренд Nespresso осознает важность ситуации и ставит нашу планету и людей во главу угла. Эти амбиции основываются на приверженности к устойчивому развитию, в котором я имел честь участвовать в течение последних семи лет. Я наблюдаю, как далеко мы продвинулись за это время, и очень рад, что Nespresso может так быстро осуществить свои планы, которые прежде рассчитывались на 10 лет».
Тристан Леконт, сооснователь Pur Projet и член консультативного совета Nespresso по устойчивому развитию: «Сейчас все компании находятся под давлением сокращения углеродного следа, который они оставляют в процессе производства, и Nespresso как никто демонстрирует сильное намерение устранить выбросы углерода в атмосферу, следуя продуманной и эффективной программе устойчивого развития. В то время как мы находимся в поиске технических инноваций, которые позволят сократить выбросы углерода, крайне важно, чтобы предприятия инвестировали в сокращение своих отходов. Мы гордимся тем, что поддерживаем Nespresso в реализации этой инициативы, высадив миллионы деревьев в кофейных регионах Колумбии, Гватемалы и Эфиопии, что способствует очистке воздуха от углекислого газа с 2014 года. Мы продолжим совместную работу над восстановлением экосистемы, от которой мы все зависим, и втрое увеличим эффект компенсирующих мер.