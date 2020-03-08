New Model Show 3 открывает возможность стать моделью мирового уровня

Совместно с крупнейшими модельными агентствами Европы WFC дает возможность девушкам со всей России воплотить свою мечту и стать моделью мирового уровня.

Третий сезон – это абсолютно новый формат и новые возможности. В течение трех месяцев команда телеканала объедет десять городов России и выберет десять девушек, которые все вместе приедут в Москву, чтобы побороться за возможность стать профессиональной моделью с нуля.

Участниц ждет знакомство со звездами шоу-бизнеса, блогерами и профессиональными моделями. Также каждой девушке предстоит научиться работать на камеру, позировать и дефилировать. И, конечно же, подготовить бук для дальнейшей работы за рубежом.

Победительницы предыдущих сезонов подписали контракт не только с телеканалом World Fashion, но и со множеством ведущих международных модельных агентств, и теперь работают в разных странах мира, участвуют в показах в Милане и Париже, снимаются в рекламных кампаниях для известных брендов и сотрудничают с лучшими мировыми фотографами.

Участницей нового шоу может стать любая девушка в возрасте от 14 до 21 года и ростом от 174 см, вне зависимости от опыта работы моделью. Требования: однотонная черная обтягивающая одежда, туфли на каблуке, минимум косметики и украшений.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Расписание кастингов: