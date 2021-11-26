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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
NG-Одежда
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10 образов для путешествий в одежде National Geographic

National Geographic Россия
26 ноября 2021
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Мы создали одежду, которая пригодится настоящим искателям приключений – неважно, в полярных экспедициях или на улицах своего города. Ведь каждый новый шаг – это часть исследования удивительного мира вокруг нас, и мы об этом знаем не понаслышке.

Бренд National Geographic поддерживает масштабные исследовательские экспедиции к удалённым уголкам земли, рассказывает истории об экстремальных приключениях, тайнах дикой природы, удивительных животных и новых открытиях. 

В нашем онлайн-магазине мы собрали технологичные, функциональные и практичные вещи – то, что нужно, чтобы расширять границы, вдохновлять, открывать и исследовать новое всюду, куда вы отправитесь. Подготовили для вас подборку из 10 образов (мужских и женских) для пяти разных путешествий – так вам по плечу будут и сложности загородного кемпинга, и горные ветры, и суровые морозы. А главное – все эти вещи прослужат вам верой и правдой много лет.

Для путешествия в горы

Кажется, горы мы не перестанем романтизировать никогда. Ведь это не только горнолыжные трассы, лихие виражи и вереница подъемников. Горы – это долгие восхождения на заснеженные вершины, головокружительные (буквально) виды и облака у ваших ног. Но для похода в горы нужна правильная экипировка. 

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Например, теплая яркая парка с капюшоном Iconic Explorer из технологичной ткани с защитой от влаги и ветра, которая готова противостоять морозам до -45 °C и всем капризам гор.

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А еще не будет лишней теплая толстовка из 100% органического хлопка – воротник-стойка надежно защитит горло, а в карман на левом рукаве можно положить банковские карты, ключи и любые важные для настоящего искателя приключений мелочи. Дополнить образ можно минималистичной черной футболкой с логотипом бренда – узнаваемой желтой рамкой. 

Девушкам для похода в горы в холоднее время года мы рекомендуем теплую парку Urban Explorer со встроенными светоотражающими деталями. В ней вам не страшны морозы до -30 °C, сильный ветер, метель и дождь. В парке использован современный утеплитель из переработанных пластиковых бутылок, а также технология Comfortemp (созданная на основе технологии NASA специально для защиты от контрастных перепадов температур) — так что вы будете готовы к любой смене погоды.

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Непромокаемая парка

  • Водоотталкивающая ткань
  • Кулиска для регулировки посадки по фигуре
  • Технология comfortemp®
  • Экологичный наполнитель из переработанных ПЭТ-бутылок
  • Двухстороняя застежка-молния с ветрозащитной планкой
  • Два прорезных кармана с клапанами и флисовой подкладкой
  • Эластичные внутренние манжеты
  • Карман на рукаве с логотипом бренда

Хотите утеплиться? Тогда наденьте под парку жилетку No Goose, нашу толстовку фирменного желтого цвета, которая выделит вас из толпы, или футболку из органических материалов. Кстати, это отличный вариант и для города.

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Для путешествий на природу зимой

Мы знаем, что зимние путешествия могут быть очень разными. Вы можете поехать охотиться за северными сияниями в Карелию, заглянуть в пещеры Архангельской области, отправиться в поездку на снегоходах или даже на собачьих упряжках, даже просто выехать в заснеженный искрящийся от солнца лес. 

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А не замерзнуть зимой на природе вам помогут специальные куртки – например, культовая модель нашей зимней коллекции – утепленная куртка Urban Explorer. Сделанная из высокотехнологичных переработанных материалов она уверенно выдерживает морозы до -30 градусов и не боится самого лютого снегопада и ветра. 

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Также обязательно пригодятся теплая вязаная толстовка с добавлением шерсти, на молнии и с капюшоном, и лонгслив приятного оттенка с нашим логотипом.

Удлиненная теплая куртка из переработанного нейлона с переработанным же наполнителем надежно защитит девушек от зимних холодов. 

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Пуховик Re Developed Coat

  • зимняя куртка до -30°C с дополнительным слоем одежды
  • экологичный наполнитель из переработанных ПЭТ-бутылок
  • прорезиненная двухсторонняя молния
  • технология comfortemp®
  • двухсторонняя застежка-молния

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать производственный процесс максимально прозрачным, экологичным и безопасным для окружающей среды: стараемся использовать органические материалы, современные технологичные ткани из переработанного пластика и наполнители из переработанного пуха. 

Дополнить женский образ для зимнего путешествия можно хлопковым худи и футболкой с девизом «Live Curious». 

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Хлопковое худи и футболка с девизом «Live Curious»

Для экстремальных путешествий в царство холода

Зимние просторы Камчатки, ослепительно-белое безмолвие тундры, арктические путешествия на Ямал или даже к Северному Полюсу – если вы собрались в настоящую насыщенную экспедицию, то и одеться нужно соответствующе. И тут у нас есть то, что доктор прописал – функциональные куртки Iconic Explorer с утеплителем из переработанного пуха в фирменных цветах National Geographic – строгом черном и ярком желтом.

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В таких куртках вас с легкостью примут за настоящего полярника или опытного исследователя National Geographic. Но главное, что в них вы можете смело отправляться исследовать даже на бескрайние просторы Арктики и Антарктики – ведь они выдерживают морозы до -45°C. Высокий воротник и теплый капюшон спасут от ледяного ветра, во внешние и внутренние карманы разных форм и размеров поместится все самое необходимое, а низ корпуса укроет эластичная снегозащитная юбка.

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Дополнительный плюс куртки: спаянные термической сваркой швы — это современный и высокотехнологичный способ соединения деталей одежды, который обеспечивает дополнительную защиту от ветра и влаги в особо уязвимых зонах.

Утеплить образ образ можно благодаря жилету Urban Tech, который, кстати, можно носить и самостоятельно до пяти градусов, и простым черным худи с нашим логотипом и ярко-желтой или алой футболкой. 

Все наши футболки делаются из органического хлопка – материала, который выращивается в безопасных для экологии условиях. Это значит, что на плантациях не используют токсичные инсектициды и пестициды. Также органический хлопок не удобряют химикатами, которые отравляют почву и работников плантаций. Вместо них используют натуральный перегной.

Для города

Наша одежда предназначена для новых открытий – но не только в условиях нетронутой природы, но и в городской среде. Мы знаем, что жизнь в городе – не всегда маршрут от дома до офиса, а каждый день можно наполнить событиями и впечатлениями. А еще знаем, что наши поклонники не хотят отвлекаться на мелочи и не любят, когда им что-то мешает исследовать мир.

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Вот почему наша одежда для города мотивирует на постоянное движение. В производстве утепленной парки ReDeveloped использовалась технология Comforttemp, а это значит, что материал сам будет адаптироваться к температуре, создавая комфортный микроклимат. Как и многие модели верхней одежды, ReDeveloped сделана из переработанных материалов и усиленной защитой от влага и ветра и рассчитана на температуру до -20 градусов.

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Толстовка и брюки-карго с двумя накладными карманами на молнии дополнят комплект. 

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Для теплой погоды можно оставить одну из наших любимых футболок с логотипом бренда на плече и графическим-географическим принтом.

Для женского образа мы предлагаем элегантную модель той же серии ReDeveloped из дышащего материала и в качестве дополнительного слоя – укороченный жилет No Goose Hood и теплую толстовку из органического хлопка Advanced Series Hood Style. Футболка и брюки с комфортной посадкой и эластичным поясом дополнят комплект.

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Куртка, укороченный жилет и теплая толстовка
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Футболка из органического хлопка
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Брюки с эластичным поясом

Для кемпинга

Когда отправляешься в путешествие, ночевать в гостиницах – очевидная опция, но далеко не всегда. Если у вас есть машина и палатка, то устроить ночлег вы можете в отеле миллионов звезд в поле, на берегу небольшого озера или в сухом сосновом бору  – да где душа пожелает. Главное в этом деле – удовольствие от процесса, преодоление трудностей и сближение с природой.

Важнейший залог удобства – непромокаемость палатки и адекватный сезону спальный мешок. Но комфортная одежда тоже будет совсем не лишней. Специально для кемпинга мы собрали комплекты удобной одежды оливкового и серо-зеленого цвета на любую погоду. 

Для жаркого времени года подойдут шорты с футболкой в одной цветовой гамме. Для климата похолоднее (и сезона клещей) можно накинуть сверху толстовку на молнии с капюшоном, а шорты заменить на серо-зеленые брюки с регулируемым поясом.

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На случай непогоды можно прихватить и удлиненную парку – ветроустойчивая и водоотталкивающая ткань не позволит простыть, а рефлективные детали на парке помогут заметить вас даже ночью. 

Каждая покупка имеет значение

National Geographic Partners (NGP) переводит 27% доходов в некоммерческий фонд National Geographic Society для осуществления научных и исследовательских проектов по всему миру.

Хорошим вариантом станет также легкая оливковая парка из водоотталкивающей ткани. Регулируемая посадка по фигуре обеспечит комфорт (той же цели служат регулируемый капюшон и манжеты), а застежка-молния с ветрозащитной планкой не пропустит никаких порывов ветра. 

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Легкая куртка с капюшоном

  • Водоотталкивающая ткань
  • Застежка-молния с ветрозащитной планкой
  • Регулируемый капюшон и манжеты
  • 4 функциональных кармана
  • Регулируемая посадка по фигуре
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Но в палатке в куртке не поваляешься: к образу хорошо подойдет также худи бледно-бежевого цвета с объемным капюшоном и простая черная футболка с надписью. 

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