Персональные пляжи и вид на Аравийский залив: отдых в отеле Nikki Beach Resort & Spa Dubai
В эмирате Дубай больше 400 отелей. Но своими размерами и количеством зон отдыха среди них выделяется Nikki Beach Resort & Spa Dubai.
Площадь отеля — 52 000 квадратных метра. Она включает в себя четыре просторных бассейна, а также собственный песчаный пляж на побережье Аравийского залива протяженностью в 450 метров. Оттуда открываются потрясающие панорамные виды на Персидский залив и завораживающий центр Дубая.
Здание включает в себя 117 номеров и люксов. Из окна люкса открывается вид на Персидский залив, сад или захватывающий городской пейзаж.
Для искушенных отдыхающих есть 15 вилл с собственными бассейнами и отдельным кусочком пляжа. Но роскошь видами не ограничивается. Ее можно попробовать прямо в номере. Там стоят системы MyBar с полноразмерными напитками премиальных брендов.
Причем руководство отеля старается, чтобы посетители отдыхали абсолютно везде на своей территоhии. К примеру, в Nikki Beach нет привычного лобби-бара, где посетители отдыхают перед регистрацией. Вместо него сделали Soul Lounge. Здесь в ожидании заселения гостям подают свежесваренный кофе, напитки, легкие закуски, коктейли и кальян с великолепным видом на Аравийский залив.
Отдельной славы удостоился пляжный клуб Nikki Beach Dubai. Здесь проводятся зажигательные вечеринки и выступают местные диджеи, которые нарасхват во всем мире. Фон для вечеринок тоже отменный. Прямо с танцпола вам открывается панорамный вид на океан с одной стороны и на городской пейзаж в центре Дубая с другой. Набраться сил и перекусить можно в знаменитом бистро Café Nikki у бассейна, а лишние калории сбросить в зале Tone Gym, где собрана лучшая коллекция тренажеров Technogym.
Но отель снимают не только ради крыши над головой, но и чтобы как следует расслабиться. Тут с этим все в порядке: к услугам гостей семь специально оборудованных люксов для мужчин и женщин, один супружеский люкс, хаммам, сауна, паровая баня, ледяной фонтан, бассейн с термальной водой, а также залы отдыха. Команда талантливых спа-экспертов подберет необходимую программу, которая поможет укрепить здоровье и восстановить естественную красоту.
С точки зрения доступности отдыхать здесь тоже удобно. Из отеля легко добраться до транспортных артерий города, но при этом он стоит обособленно от трасс, так что лишнее шумовое загрязнение вам не грозит.
Узнать подробности об отдыхе Nikki Beach Dubai можно на официальном сайте.