Персональные пляжи и вид на Аравийский залив: отдых в отеле Nikki Beach Resort & Spa Dubai

Здание включает в себя 117 номеров и люксов. Из окна люкса открывается вид на Персидский залив, сад или захватывающий городской пейзаж.

Для искушенных отдыхающих есть 15 вилл с собственными бассейнами и отдельным кусочком пляжа. Но роскошь видами не ограничивается. Ее можно попробовать прямо в номере. Там стоят системы MyBar с полноразмерными напитками премиальных брендов.