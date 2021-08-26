Надежная техника: тестируем объективы Nikon в условиях Арктики с Сергеем Горшковым
Так совпало, что одновременно с нами пассажиром ледокола стал российский путешественник Федор Конюхов. Он отправился в уникальную экспедицию — более двух недель Федор в одиночестве провел на полярной мини-станции, установленной на дрейфующей льдине, чтобы записать естественные шумы Северного Ледовитого океана, а также провести замеры сейсмической активности на дне океана. Это первый в мире подобный эксперимент.
Тестирование фотокамер и объективов Nikon в условиях Арктики
Во время экспедиций в Арктике события развиваются очень быстро. Съемка в основном происходит с борта ледокола. В отличие от других моих съемок дикой природы мне приходилось постоянно двигаться и быть начеку. Я все время находился на палубе и смотрел в бинокль.
Все мои фото сняты без штатива, с рук. Оставлять штатив без присмотра нельзя — корабль все время в движении, и он (штатив) вместе с камерой может упасть.
Для этой экспедиции я составил для себя такой комплект:
- камеры Nikon Z 6II и Nikon Z 7II
- объективы NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 70-200mm f/2.8
- а также два телеобъектива AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR.
NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
Я использовал объектив NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S с камерой Nikon Z 7II. Давно не встречал такой оптики: фантастическая резкость, потрясающий глубокий рисунок с хорошими цветами.
На корабле замкнутое пространство и очень сложно снимать с другим фокусным расстоянием. «Полтинник» или 35 мм — уже не хватает угла. А 14-24 мм позволяет снимать в тесных каютах, лекционных залах, машинных отделениях.
Объектив будет кстати везде, где нужно запечатлеть много объектов. NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S позволил мне не уходить далеко от группы, но в то же время захватить в кадр интересный передний план.
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Это рабочая лошадка, на все случаи жизни! Универсальный объектив как для съемки пейзажей, так и когда хочешь запечатлеть медведя в окружающей среде. Объектив NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S незаменим на борту корабля. Большую часть съемок я сделал с ним.
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8
Когда не можешь дотянуться до объекта с помощью объектива 24-70 мм, на помощь приходит 70-200 мм. Больше половины своих фотографий я делаю с этим объективом.
Во время вертолетной прогулки я тоже вел съемку с рук. Штатив туда поставить невозможно, прислониться к чему-то – тоже. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 прекрасно справляется со стабилизацией изображения при съемке на большой скорости, если ставить короткие выдержки.
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
Я очень люблю телеобъективы, но в условиях Арктики сложно таскать с собой большую оптику, поэтому обычно я беру с собой AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR. Он маленький, компактный, легкий — по размеру такой же, как 24-70 мм, — и у него шикарное качество изображения. Уменьшения размера и веса удалось добиться благодаря применению в конструкции фазовой линзы Френеля.
Я часто использую 300 мм, когда нужно куда-то бежать: засунул его в карман, и всегда рядом есть небольшой телевичок. Очень удобно!
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
Его главные качества — это небольшой вес, компактность и великолепная сборка. Во многих ситуациях ему вполне по силам заменить большие громоздкие телеобъективы. Линза быстро фокусируется, дает хороший рисунок, очень резкая.
Когда все происходит быстро, и у тебя нет возможности поставить ни штатив, ни куда-то облокотиться, то с ним можно снимать с рук, не боясь, что появится «шевеленка». Без проблем снимал я и пейзажи, и летящие вертолеты, и птиц, которые сопровождают корабль, и медведей.
Всем рекомендую, AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR или AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, их будет достаточно, чтобы делать качественные фотографии с большого расстояния.
О сходствах и различиях объективов 300 мм и 500 мм
Они оба легкие, компактные и невероятно резкие. Фазовая линза Френеля, которую добавили в конструкцию разработчики, не только позволяет использовать в ней меньшее число элементов, что уменьшает его размер и вес, но и помогает компенсировать хроматическую аберрацию.
В обоих объективах предусмотрена система подавления вибраций. Режим VR SPORT помогает сохранить картинке резкость при съемке быстро движущихся объектов.
Объективы защищены от попадания капель воды, пыли и грязи. А значит, арктические туманы им не страшны. А на стеклах — нанокристаллическое покрытие, которое снижает количество бликов.
И все же это два разных объектива для разных задач. Минимальное расстояние фокусировки у 300 мм и 500 мм — 1,4 м и 3 м соответственно.
В AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR предусмотрена высокоскоростная автофокусировка. Автофокус со слежением надежно цепляется за объект, даже если он движется хаотично, с переменной скоростью, или быстро приближается к фотокамере.
Зато AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR можно назвать самым универсальным среди телевиков. Он подходит и для съемки спорта, и для дикой природы, и даже для создания портретов крупным планом.
Если бы в следующую поездку мне нужно было взять минимум техники, я выбрал бы 14-24 мм, 24-70 мм, 70-200 мм и 500 мм — этого было бы достаточно. А если еще сократить этот список, то я взял бы 24-70 мм и 300 мм.
Качество техники проверено
В этом году на Северном полюсе условия были близки к экстремальным. Постоянная облачность и туман оставляли на технике капли воды. В предыдущих экспедициях меня окатывало волнами вместе с камерами. Я не использую чехлы и аквабоксы для своей техники, но все по-прежнему работает благодаря пылевлагозащите, предусмотренной производителем.
Я много раз ронял объективы, топил, у меня их крали медведи, львы, росомахи. Но ни разу меня не подводила ни электроника, ни механика. Именно поэтому я уже более 20 лет (можно сказать, всю жизнь) снимаю с помощью техники Nikon, беру ее с собой в суровые условия, где температуры от большого минуса до большого плюса, использую при большой влажности. Там, где я работаю, невозможно быстро заменить камеру, нет сервисных центров, чтобы быстро исправить поломку. Поэтому качество для меня стоит на первом месте. Надежность — это основной фактор, который меня привлекает в технике Nikon.