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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Фотопутешествия Nikon
Партнёрский материал

Надежная техника: тестируем объективы Nikon в условиях Арктики с Сергеем Горшковым

Сергей Горшков
26 августа 2021
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Этим летом амбассадор Nikon Сергей Горшков отправился в свою четвертую экспедицию к Северному полюсу с посещением Земли Франца-Иосифа, чтобы сделать фотографии дикой природы, которые затем станут частью его альбома «Русская Арктика». В своем материале Сергей рассказывает о встрече с Федором Конюховым, об уникальном фотографическом опыте на самом северном архипелаге России, а также о технике, которая лучше всего подходит для съемки в непростых условиях арктического климата.

Так совпало, что одновременно с нами пассажиром ледокола стал российский путешественник Федор Конюхов. Он отправился в уникальную экспедицию — более двух недель Федор в одиночестве провел на полярной мини-станции, установленной на дрейфующей льдине, чтобы записать естественные шумы Северного Ледовитого океана, а также провести замеры сейсмической активности на дне океана. Это первый в мире подобный эксперимент.

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Тестирование фотокамер и объективов Nikon в условиях Арктики

Во время экспедиций в Арктике события развиваются очень быстро. Съемка в основном происходит с борта ледокола. В отличие от других моих съемок дикой природы мне приходилось постоянно двигаться и быть начеку. Я все время находился на палубе и смотрел в бинокль.

Все мои фото сняты без штатива, с рук. Оставлять штатив без присмотра нельзя — корабль все время в движении, и он (штатив) вместе с камерой может упасть.

Для этой экспедиции я составил для себя такой комплект:

  • камеры Nikon Z 6II и Nikon Z 7II
  • объективы NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 70-200mm f/2.8
  • а также два телеобъектива AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR.

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

Я использовал объектив NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S с камерой Nikon Z 7II. Давно не встречал такой оптики: фантастическая резкость, потрясающий глубокий рисунок с хорошими цветами.

На корабле замкнутое пространство и очень сложно снимать с другим фокусным расстоянием. «Полтинник» или 35 мм — уже не хватает угла. А 14-24 мм позволяет снимать в тесных каютах, лекционных залах, машинных отделениях.

Объектив будет кстати везде, где нужно запечатлеть много объектов. NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S позволил мне не уходить далеко от группы, но в то же время захватить в кадр интересный передний план.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Это рабочая лошадка, на все случаи жизни! Универсальный объектив как для съемки пейзажей, так и когда хочешь запечатлеть медведя в окружающей среде. Объектив NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S незаменим на борту корабля. Большую часть съемок я сделал с ним.

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8

Когда не можешь дотянуться до объекта с помощью объектива 24-70 мм, на помощь приходит 70-200 мм. Больше половины своих фотографий я делаю с этим объективом.

Во время вертолетной прогулки я тоже вел съемку с рук. Штатив туда поставить невозможно, прислониться к чему-то – тоже. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 прекрасно справляется со стабилизацией изображения при съемке на большой скорости, если ставить короткие выдержки.

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

Я очень люблю телеобъективы, но в условиях Арктики сложно таскать с собой большую оптику, поэтому обычно я беру с собой AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR. Он маленький, компактный, легкий — по размеру такой же, как 24-70 мм, — и у него шикарное качество изображения. Уменьшения размера и веса удалось добиться благодаря применению в конструкции фазовой линзы Френеля.

Я часто использую 300 мм, когда нужно куда-то бежать: засунул его в карман, и всегда рядом есть небольшой телевичок. Очень удобно!

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

Его главные качества — это небольшой вес, компактность и великолепная сборка. Во многих ситуациях ему вполне по силам заменить большие громоздкие телеобъективы. Линза быстро фокусируется, дает хороший рисунок, очень резкая.

Когда все происходит быстро, и у тебя нет возможности поставить ни штатив, ни куда-то облокотиться, то с ним можно снимать с рук, не боясь, что появится «шевеленка». Без проблем снимал я и пейзажи, и летящие вертолеты, и птиц, которые сопровождают корабль, и медведей.

Всем рекомендую, AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR или AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, их будет достаточно, чтобы делать качественные фотографии с большого расстояния.

О сходствах и различиях объективов 300 мм и 500 мм

Они оба легкие, компактные и невероятно резкие. Фазовая линза Френеля, которую добавили в конструкцию разработчики, не только позволяет использовать в ней меньшее число элементов, что уменьшает его размер и вес, но и помогает компенсировать хроматическую аберрацию.

В обоих объективах предусмотрена система подавления вибраций. Режим VR SPORT помогает сохранить картинке резкость при съемке быстро движущихся объектов.

Объективы защищены от попадания капель воды, пыли и грязи. А значит, арктические туманы им не страшны. А на стеклах — нанокристаллическое покрытие, которое снижает количество бликов.

И все же это два разных объектива для разных задач. Минимальное расстояние фокусировки у 300 мм и 500 мм — 1,4 м и 3 м соответственно.

В AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR предусмотрена высокоскоростная автофокусировка. Автофокус со слежением надежно цепляется за объект, даже если он движется хаотично, с переменной скоростью, или быстро приближается к фотокамере.

Зато AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR можно назвать самым универсальным среди телевиков. Он подходит и для съемки спорта, и для дикой природы, и даже для создания портретов крупным планом.

Если бы в следующую поездку мне нужно было взять минимум техники, я выбрал бы 14-24 мм, 24-70 мм, 70-200 мм и 500 мм — этого было бы достаточно. А если еще сократить этот список, то я взял бы 24-70 мм и 300 мм.

Качество техники проверено

В этом году на Северном полюсе условия были близки к экстремальным. Постоянная облачность и туман оставляли на технике капли воды. В предыдущих экспедициях меня окатывало волнами вместе с камерами. Я не использую чехлы и аквабоксы для своей техники, но все по-прежнему работает благодаря пылевлагозащите, предусмотренной производителем.

Я много раз ронял объективы, топил, у меня их крали медведи, львы, росомахи. Но ни разу меня не подводила ни электроника, ни механика. Именно поэтому я уже более 20 лет (можно сказать, всю жизнь) снимаю с помощью техники Nikon, беру ее с собой в суровые условия, где температуры от большого минуса до большого плюса, использую при большой влажности. Там, где я работаю, невозможно быстро заменить камеру, нет сервисных центров, чтобы быстро исправить поломку. Поэтому качество для меня стоит на первом месте. Надежность — это основной фактор, который меня привлекает в технике Nikon.

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