Ноутбук для съёмок в суровых условиях: обзор Acer Enduro N7

Я подверг устройство серьезному испытанию — мой компьютер оказался залит водой озера Зюраткуль, а потом его еще и засыпало песком. Будем считать, что это имитация вполне возможной съемки пыльного ралли-рейда в песчаную бурю или яхтенной гонки с брызгами в лицо. Это серьезная ситуация не то что для ноутбука, а даже для профессионального фотоаппарата — пыль и влага портят оптику и залетают внутрь камеры при смене объектива. Обычный компьютер надо было бы защищать несколькими слоями тряпок и целлофаном, а Acer, по идее, на такое рассчитан.

Будучи залитым водой и засыпанным мелкими камешками, он работал без нареканий. После высыхания клавиши стали нажиматься с трудом и залипать. Можно только представить, сколько под ними оказалось пыли и влаги! Но клавиатура Enduro сделана таким образом, что клавиши можно как бы потихоньку продавливать и легкими покачивающими движениями освобождать от пыли. Это удобно и функционально: через пять минут такой процедуры все отлипло. Каждую конкретную клавишу несложно отцепить, поддев снизу отверткой или ножом, и тогда можно все прочистить еще лучше. После этого я перевернул компьютер клавиатурой вниз, хорошенько потряс и слегка постукал, выбив из него остатки песка. Кстати, все детали корпуса закреплены обычными винтами и явно предполагают возможность замены.

Теперь — про экран. Для меня экран ноутбука — его самая важная часть, и мои требования традиционны: максимально точное отображение цветов, хорошая контрастность и достаточная яркость. Разрешение тоже важно, но в меньшей степени — точность цветов важнее. Экран Acer Enduro N7 создавался явно с идеей его использования под открытым небом. Это хорошая IPS-матрица с разрешением Full HD. У меня совершенно не возникло претензий к воспроизведению цвета — все точно, для редактирования фотографий он вполне подходит, смотреть на него приятно. Правда, он довольно сильно бликует, поскольку защищен слоем прозрачного пластика — что же, ради защищенности приходится мириться с бликами. Но самая главная фишка матрицы — ее невероятная яркость. 700 нит я не встречал ни у одного ноутбука. Да, это все равно мало для полноценной работы в солнечный день, но в облачный все просто замечательно, не говоря о любом помещении.