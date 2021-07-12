Ноутбук для съёмок в суровых условиях: обзор Acer Enduro N7

Профессиональная фототехника вынослива и надежна, а что насчет переносных компьютеров? Ко мне на тест попал Acer Enduro N7 — совершенно особенное устройство, которое не боится экстремальных условий. Этот 15-дюймовый мощный и производительный ноутбук с поразительно ярким IPS-экраном (700 нит!) ненамного тяжелее своих «тепличных» конкурентов, и при своих трёх килограммах веса обладает уникальными характеристиками.
Я взял его с собой в поездку на Урал, где мне нужно было снимать горнодобывающее предприятие. Условия — абразивная пыль, мелкие камни, грязные поверхности, гравийные дороги, непредсказуемая погода с частой сменой дождя и засухи. В такой среде лучше вообще не доставать компьютер из рюкзака — что называется, от греха подальше. Но Enduro это все нипочем — он будет работать даже внутри сугроба, даже засыпанный гравием и залитый жидкой грязью. Должен признаться, это совершенно особое ощущение — свобода от беспокойства, что компьютер может сломаться. Этот — не сломается.
Логично спросить, а что вообще такая выносливость дает фотографу? В каких съемочных сценариях она оказывается востребована? Как ни странно, сам факт, что есть решение, способное выдержать экстремальные нагрузки, открывает новые интересные возможности. Например, можно снимать под открытым небом сразу в компьютер, подсоединив камеру к ноутбуку кабелем, и находиться при этом на вулкане, или в соленых морских брызгах, и в облаках абразивной пыли на крупном заводе. Или когда на улице крепкий мороз. Enduro совершенно нормально переносит перепад температур — он будет работать, даже если занести его с мороза в теплое влажное помещение.
В моих испытаниях не было мороза, но была пыль, грязь, каменистая поверхность, много тряски, воды и брызг. Я сразу понял, что не хочу делать скучный обзор ноутбука — рынок переполнен очень похожими моделями, зачастую лишенными индивидуальности и изюминки, а вот таких устройств, как этот Acer, практически нет. Так пусть покажет, на что способен!
Я подверг устройство серьезному испытанию — мой компьютер оказался залит водой озера Зюраткуль, а потом его еще и засыпало песком. Будем считать, что это имитация вполне возможной съемки пыльного ралли-рейда в песчаную бурю или яхтенной гонки с брызгами в лицо. Это серьезная ситуация не то что для ноутбука, а даже для профессионального фотоаппарата — пыль и влага портят оптику и залетают внутрь камеры при смене объектива. Обычный компьютер надо было бы защищать несколькими слоями тряпок и целлофаном, а Acer, по идее, на такое рассчитан.
Будучи залитым водой и засыпанным мелкими камешками, он работал без нареканий. После высыхания клавиши стали нажиматься с трудом и залипать. Можно только представить, сколько под ними оказалось пыли и влаги! Но клавиатура Enduro сделана таким образом, что клавиши можно как бы потихоньку продавливать и легкими покачивающими движениями освобождать от пыли. Это удобно и функционально: через пять минут такой процедуры все отлипло. Каждую конкретную клавишу несложно отцепить, поддев снизу отверткой или ножом, и тогда можно все прочистить еще лучше. После этого я перевернул компьютер клавиатурой вниз, хорошенько потряс и слегка постукал, выбив из него остатки песка. Кстати, все детали корпуса закреплены обычными винтами и явно предполагают возможность замены.
Теперь — про экран. Для меня экран ноутбука — его самая важная часть, и мои требования традиционны: максимально точное отображение цветов, хорошая контрастность и достаточная яркость. Разрешение тоже важно, но в меньшей степени — точность цветов важнее. Экран Acer Enduro N7 создавался явно с идеей его использования под открытым небом. Это хорошая IPS-матрица с разрешением Full HD. У меня совершенно не возникло претензий к воспроизведению цвета — все точно, для редактирования фотографий он вполне подходит, смотреть на него приятно. Правда, он довольно сильно бликует, поскольку защищен слоем прозрачного пластика — что же, ради защищенности приходится мириться с бликами. Но самая главная фишка матрицы — ее невероятная яркость. 700 нит я не встречал ни у одного ноутбука. Да, это все равно мало для полноценной работы в солнечный день, но в облачный все просто замечательно, не говоря о любом помещении.
Процессор Intel 8-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти — хорошие вводные для комфортной работы в любом современном фоторедакторе. Повышенные энергетические запросы устройства обеспечивают целых две батареи, одна из которых может быть заменена на ходу, «по-горячему». В своей работе с Acer я не смог высадить их полностью, поэтому про длительность работы доверимся производителю: заявлены 10 и более часов.
В целом, ноутбук понравился. Он шустро работает, экран очень яркий, а управление удобное. И да, он очень, очень выносливый. И да, невольно начинаешь придумывать, а каким бы еще испытаниям его подвергнуть! Есть такая поговорка, что чем более проходимая у вас машина, тем дальше бежать за трактором, чтобы вытащить ее из совсем уж непроходимой грязи. И в этом смысле, конечно, Acer Enduro N7 отчасти искушает использовать его в таких условиях, в каких компьютерную технику лучше их сумки вообще не доставать. Но, с другой стороны, есть фактор уверенности и спокойствия. Лучше быть спокойным, что уж что-то, а компьютер точно не подведет. Фотограф всегда думает, насколько его техника соответствует задаче: на любой серьезной съемке гаджетов очень много, и потенциально сломаться может все, что угодно. С Acer Enduro N7, по крайней мере, волнений за компьютер будет гораздо меньше.
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