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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Калейдоскоп

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Новая форма и содержание: коллекция Geox весна-лето 2022

Промо

Готовь сани летом, а одежду и обувь на тёплый сезон присматривай зимой.

Новая форма, новое содержание: в весенне-летнем сезоне коллекция Geox предстает в различных эстетических и технологических образах, которые отражают современные тенденции, стремление к комфорту и все более значимый экологический аспект производства обуви.

Для эстетов и гедонистов в коллекции есть мягкие полуботинки в английском стиле, лоферы, брогированные дерби и кеды из замши и текстиля из натуральных волокон. Летом они станут идеальным дополнением к классическим чиносам, брюкам из хлопка и льна, рубашками и мягкими пиджакам. Цветовая палитра варьируется от приглушенного горчичного и серого до благородного зеленого и насыщенного синего оттенка.

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Объединенные эстетикой стиля smart casual, эти модели безупречно смотрятся в сочетании с костюмами и менее формальными образами.

Для комфортных летних образов в городе и на отдыхе Geox предлагает мокасины из мягкой цветной замши. Они отличаются необыкновенной легкостью и гибкостью. 

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Мокасины легко сочетаются с любой летней одеждой: теннисными рубашками, льняными широкими брюками, джинсами, подвернутыми на итальянский манер, и с шортами.  

Не только обувь

В коллекции одежды Geox на весну-лето можно обратить внимание на ветронепроницаемую дышащую куртку. Она выполнена в технике color block, адресована мужчинам, которые соскучились по ярким краскам и сочетаниям.

Актуальный дизайн в сочетании с необычным цветовым решением делают эту модель главным акцентом в образе и идеальным компаньоном базовому гардеробу: джинсам, чиносам, кроссовкам и кедам. Если отстегнуть капюшон, получится легкий френч, который можно носить с классическими брюками, лоферами или дерби.

В поездках и путешествиях лучшим выбором станут модели, внутри которых предусмотрены специальные лямки. Они избавляют от необходимости носить куртку в руках в аэропорту или, скажем, когда погода резко меняется несколько раз на дню. Достаточно вынуть руки из карманов, и куртка повиснет на спине, как рюкзак. 

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Модели выполнены из водо- и ветронепроницаемых материалов, внутри карманы, которые вместят все документы и ценности. Один из карманов служит чехлом для куртки, в который она компактно и аккуратно складывается.

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