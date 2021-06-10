Новая инициатива – «Реки Арктики»

Воронья – река на западе Кольского полуострова, вместе с притоками – одна из крупнейших речных систем полуострова. Ранее река славилась своим крупным стадом атлантического лосося (семги), поимка огромной трофейной рыбы было обычным делом, но в советские годы все изменилось. Причин несколько: это и действия браконьеров, которые нанесли большой урон, повлияла и постройка на реке двух Серебрянских ГЭС, их возвели в 1970-е.

При поддержке московского рыболова и бизнесмена Артура Волошина реализуется проект восстановления популяции рыбы на реке – многолетний, распределенный на несколько этапов. Первый стартует в июне, он продлится два года. Для начала специалисты полярного филиала ВНИРО совместно с научными сотрудниками и собственником рыбхозяйства исследуют места нерестилищ, выяснят потенциал реки, чтобы позже установить инкубаторы с оплодотворенной икрой Атлантического лосося, взятой у рыб-производителей реки Белоусихи (благодаря охранным мероприятиям и бережному обращению с рыбой на этой реке популяция семги находится в хорошем состоянии), из которой уже следующей весной появится новое поколение личинок семги. Инициатор и главный двигатель проекта – компания «Аврора Тур», оператор рыболовного лагеря на реке Белоусиха (приток Вороньей). Это лагерь мирового уровня, где ловят рыбу по принципу «поймал-отпустил».