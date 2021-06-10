Новая инициатива – «Реки Арктики»
Воронья – река на западе Кольского полуострова, вместе с притоками – одна из крупнейших речных систем полуострова. Ранее река славилась своим крупным стадом атлантического лосося (семги), поимка огромной трофейной рыбы было обычным делом, но в советские годы все изменилось. Причин несколько: это и действия браконьеров, которые нанесли большой урон, повлияла и постройка на реке двух Серебрянских ГЭС, их возвели в 1970-е.
При поддержке московского рыболова и бизнесмена Артура Волошина реализуется проект восстановления популяции рыбы на реке – многолетний, распределенный на несколько этапов. Первый стартует в июне, он продлится два года. Для начала специалисты полярного филиала ВНИРО совместно с научными сотрудниками и собственником рыбхозяйства исследуют места нерестилищ, выяснят потенциал реки, чтобы позже установить инкубаторы с оплодотворенной икрой Атлантического лосося, взятой у рыб-производителей реки Белоусихи (благодаря охранным мероприятиям и бережному обращению с рыбой на этой реке популяция семги находится в хорошем состоянии), из которой уже следующей весной появится новое поколение личинок семги. Инициатор и главный двигатель проекта – компания «Аврора Тур», оператор рыболовного лагеря на реке Белоусиха (приток Вороньей). Это лагерь мирового уровня, где ловят рыбу по принципу «поймал-отпустил».
«Аврора Тур» собирается использовать самые современные научные методы: например, инкубаторы для созревания икры будут устанавливать в грунт пустующих нерестилищ. Эту технологию практикуют в Канаде, Новой Зеландии. Первые инкубаторы с оплодотворенной икрой атлантического лосося (семги) появятся в реке Воронья в октябре-ноябре этого года. Кроме того, планируется продолжать защищать эти территории от браконьеров.
Артур Волошин, при поддержке которого запускается этот проект, уже помогает реализовывать другой природоохранный проект на реке Монча, тоже на Кольском полуострове. Все эти мероприятия объединены в экологическое начинание, которое называется Arctic Rivers Initiative: его цель – сохранение природного многообразия речных бассейнов Арктики.