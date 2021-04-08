Новая коллекция посуды Solid от Polaris

Швейцарский бренд Polaris представил новую коллекцию посуды Solid из нержавеющей стали. В неё вошли две кастрюли с крышками объемом 3,5 и 6 литров, ковш с крышкой объемом 1,5 литра и набор ножей.

Уникальность коллекции посуды Solid — в эксклюзивном итальянском дизайне дна с прослойкой из алюминия по технологии IMPACT. Посуда Solid основательная и прочная, легко моется и не помнется от удара. Дно вштампованное и термоаккумулирующее, стойкое к перепадам температуры и позволяющее сократить время готовки. Крышки кастрюль и ковша Solid произведены из жаропрочного стекла с отверстием для выпуска пара и широким металлическим ободом с отверстиями для удобного слива жидкости. Приборы подходят для любых типов плит, включая индукцию.