Новая модель лазерного телевизора Hisense L5 поступила в продажу на территории России

Лазерный телевизор Hisense серии L5 с диагональю 100 дюймов в ближайшие время будет доступен в продаже в сети электронной и бытовой техники DNS, а также в магазинах Технопарк и в фирменном магазине Hisense на маркетплейсе АлиЭкспресс. Многофункциональное устройство, объединяющее звук и изображение премиального уровня, «переносит» кинотеатр домой, обеспечивая полное погружение в атмосферу событий.

Телевизор Hisense L5 F 100” обладает выдающимися техническими характеристиками, меняющими представление о возможностях телевизора и превосходящими ожидания потребителей. Для того чтобы изображение оставалось ярким и детализированным при любых условиях освещения, экран телевизора обладает функцией отражения внешнего света. С одной стороны, он защищает изображение от окружающего света, с другой, отражает свет и не создает нагрузку на глаза. Более того, изображение на лазерных телевизорах, проецируется, а не направляется непосредственно в глаза зрителя, что обеспечивает более естественное восприятие и отсутствие нагрузки на глаза даже при длительном просмотре. Используя синий лазерный источник света на базе технологии X-FUSION™, телевизор предотвращает рассеивание света, что также служит залогом комфортного просмотра.

Разрешение 4K Ultra HD поддерживает более 8 млн пикселей для создания большого ALR-экрана. Благодаря этому изображение становится более четким и решает задачу правильной передачи цвета. Технология High Dynamic Range (HDR), в свою очередь, повышает контрастность и детализацию изображения, чтобы динамичные сцены воспроизводились максимально реалистично. Особое внимание разработчики уделили чистоте цвета. Расширенный спектр цветов телевизора обеспечивает трансляцию с точностью лазерного источника света, превышая требования стандарта Rec.709 цветового диапазона UHD 4K.

Спортивные трансляции, экшн-фильмы, киберсостязания — неполный перечень форматов, задающих высокие требования к качеству воспроизведения движения. Чтобы быстро движущиеся объекты выглядели плавными и четкими, в Hisense 4K L5 используется технология MEMC с откликом процессора на уровне микросекунд — с ней плавность воспроизведения движения в 10 раз выше, чем у OLED-телевизоров.

Встроенные в телевизор динамики обеспечивают 30 ватт звука кинематографического качества. Технологии Dolby ATMOS предоставляют возможность передавать звук с разных сторон, чтобы не просто слышать, а «чувствовать» происходящее на экране.

Hisense L5 F 100” — по-настоящему «умный» телевизор. За счет встроенного ТВ-тюнера он может не только получать, обрабатывать и транслировать телевизионный сигнал, как и обычные телевизоры, но и расширять диапазон развлечений с помощью таких популярных приложений, как Netflix, YouTube, Prime Video и т. д.

Среди прочих преимуществ лазерного телевизора Hisense 4K L5 с диагональю 100 дюймов — высокотехнологичные линзы с точностью дизайна 10 микрон и точностью обработки 5 микрон, энергоэффективные и экологически безопасные технологии, используемых для его создания, долгий срок службы (более 25 000 часов), широкие возможности для подключения и многое другое.