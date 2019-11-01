Новая роспись Покраса Лампаса в горах призвана объединить людей

Объектом совместного проекта Покраса Лампаса и курорта Красная Поляна стала главная площадь на Поляне 960. Это точка притяжения людей со всего мира, приезжающих наслаждаться отдыхом в горах. Роспись заняла пространство 960 м² и, следуя архитектуре площади, выстроена по кольцевой композиции из нескольких кругов с текстом на русском и английском языках. В едином переводе заключена главная фраза: «Мы создаем новую визуальную культуру». Остальной текст каждый может попытаться прочесть самостоятельно — и увидеть в сплетении форм букв отсылки к различным культурам и письменностям. Проект стал зашифрованным сообщением миру от одного из самых ярких представителей современного искусства. Оно гармонирует с новой концепцией развития Красной Поляны и поддерживает бренд в стремлении к современной коммуникации с гостями курорта.

В сентябре 2019 на премии «GQ Человек года» Андрей Круковский (генеральный директор курорта Красная Поляна) и Ольга Филипенкова (директор по стратегическому развитию курорта) вручили Покрасу Лампасу награду «Особый Почерк», отметив культурные достижения известного каллиграфиста. На премии также объявили о намерении создать в горах совместный проект с художником. В этот вечер Покрас Лампас также получил премию и в номинации «Открытие года».