Новая серия кухонной техники Miele: творчество на новом уровне
Событие прошло в необычном формате мультисенсорного эксперимента, в рамках которого гости, поступательно исследовали весь потенциал пяти органов чувств. Так, программа мероприятия включила в себя пять интерактивных активаций – прогулку по pop-up экспозиции новой техники с другом бренда, известным российским дизайнером Женей Ждановой, флористический воркшоп, DJ сет от Марка Щедрина и кофейный аперитив. Кульминацией по традиции стал вдохновляющий гастрономический эксперимент амбассадора Miele шеф-повара Марка Стаценко. Он приготовил специальное меню из нескольких курсов, где каждый стал авторским переосмыслением привычного вкуса и формы.
Именно это с запуском Generation 7000 и предлагает Miele – выйти за рамки привычного, вступить на путь увлекательных экспериментов и, наконец, вывести творчество на новый уровень.
О серии Generation 7000
Интуитивно понятный интерфейс, дизайн, неподвластный времени, и совершенное качество исполнения – идеи, которые стоят за созданием новой серии встраиваемой техники для кухни Generation 7000 от немецкого бренда Miele. Глобальный запуск объединил абсолютно новые модели встраиваемых духовых шкафов, пароварок, микроволновых печей, подогревателей, вакууматоров, панелей конфорок, кофемашин, а также инновационный комбинированный духовой шкаф Dialog oven.
Новинки Generation 7000 представлены в четырёх дизайнерских линиях и трёх цветовых решениях, а также в исполнении из нержавеющей стали. Приборы идеально сочетаются между собой и гармоничного впишутся в современные интерьеры любой стилистической направленности. Так, например, дизайнерская линия PureLine поддерживает тренд на сдержанную классику с её горизонтальными линиями и элементами из нержавеющей стали, а концепция VitroLine построена на использовании стекла. Самая минималистичная и лаконичная линия ArtLine удивляет полным отсутствием ручек на дверцах приборов – они открываются нажатием сенсорной кнопки на панели управления. А более традиционная линия ContourLine отличается строгой окантовкой из нержавеющей стали.
Однако линейка Generation 7000 призвана удивлять не только безупречной визуальной составляющей, но и множеством новых революционных функций. Встраиваемые и компактные духовые шкафы, пароварки и кофемашины, например, оснащены функцией Motion React – датчиком приближения пользователя к прибору и автоматическому отображению всех текущих параметров запущенного процесса. А интегрированная фотокамера FoodView позволяет видеть процесс приготовления блюда в высоком разрешении через мобильное устройство. Духовые шкафы оснащены функцией TasteControl, которая отвечает за то, чтобы не было переваривания и охлаждает рабочую камеру после окончания процесса приготовления.
Встраиваемые кофемашины из линейки Generation 7000 предлагают гурманам целых три контейнера для зерен разного сорта. Прибор уникален во многих аспектах – взять хотя бы эксклюзивные функции AutoDescale и AutoClean, которые в автоматическом режиме позаботится об очистке и удалении накипи из машины.
Еще несколько инноваций серии Generation 7000 – технология DualSteam и автоматические программы Mix & Match в комби-пароварках. DualSteam делает возможным быстрое образование и равномерное распределение пара в камере, а автоматические программы Mix & Match служат для комфортного приготовления разных блюд одновременно.
Управление приборами – полностью сенсорное и максимально интуитивное. Разработчики Miele провели большую работу по выработке единых принципов пользовательского интерфейса, который бы помог сделать управление ещё более простым. Так, быстро усвоив принцип управления одним прибором из серии Generation 7000, пользователь избежит сложностей при использовании другой техники. Ещё одно важное обновление, коснувшееся серии Generation 7000, – оснащение практически всех моделей долговечной и ресурсосберегающей светодиодной подсветкой рабочих камер.
Новая серия техники для кухни от Miele вдохновит на новые кулинарные достижения даже самого искушенного пользователя..
Информация о компании: Miele является ведущим мировым производителем бытовой техники премиум-класса, в том числе панелей конфорок, духовых шкафов и пароварок, холодильно-морозильного оборудования, кофемашин, посудомоечных и стиральных машин, а также техники по уходу за домом. Компания Miele также производит профессиональное посудомоечное, прачечное, лабораторное и медицинское оборудование (Miele Professional). Основанная в 1899 году компания Miele на сегодняшний день владеет 8 заводами в Германии и по одному в Австрии, Чехии, Китае и Румынии. В 2017/2018 финансовом году оборот компании составил 4,1 млрд евро, при этом 70,6% продукции было реализовано за пределами Германии. Дочерние предприятия или дистрибьюторы обеспечивают продажи техники Miele почти в 100 странах мира. Компания Miele является семейным бизнесом, и с момента её основания сменилось четыре поколения владельцев. В компании заняты 20 100 сотрудников, из них 11 200 работают в Германии. Штаб-квартира компании находится в Гютерсло, Германия