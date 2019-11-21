Новая серия кухонной техники Miele: творчество на новом уровне

Событие прошло в необычном формате мультисенсорного эксперимента, в рамках которого гости, поступательно исследовали весь потенциал пяти органов чувств. Так, программа мероприятия включила в себя пять интерактивных активаций – прогулку по pop-up экспозиции новой техники с другом бренда, известным российским дизайнером Женей Ждановой, флористический воркшоп, DJ сет от Марка Щедрина и кофейный аперитив. Кульминацией по традиции стал вдохновляющий гастрономический эксперимент амбассадора Miele шеф-повара Марка Стаценко. Он приготовил специальное меню из нескольких курсов, где каждый стал авторским переосмыслением привычного вкуса и формы.

Именно это с запуском Generation 7000 и предлагает Miele – выйти за рамки привычного, вступить на путь увлекательных экспериментов и, наконец, вывести творчество на новый уровень.

О серии Generation 7000

Интуитивно понятный интерфейс, дизайн, неподвластный времени, и совершенное качество исполнения – идеи, которые стоят за созданием новой серии встраиваемой техники для кухни Generation 7000 от немецкого бренда Miele. Глобальный запуск объединил абсолютно новые модели встраиваемых духовых шкафов, пароварок, микроволновых печей, подогревателей, вакууматоров, панелей конфорок, кофемашин, а также инновационный комбинированный духовой шкаф Dialog oven.