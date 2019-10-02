Новая стратегия: Курорт Красная Поляна

После Олимпиады 2014 курорт «Горки Город» претерпел значительные изменения — открылась игорная зона, выросло количество развлекательных заведений, пришли сильные международные отельные бренды, третий год подряд значительно растет поток иностранных туристов.
«Мы переросли олимпийский курорт „Горки Город“ и готовы развиваться дальше, уже под новым брендом, с новой концепцией — горного курорта развлечений. Красная Поляна — любимое и знакомое место отдыха для многих», — говорит генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский.
Почему Красная Поляна?
Обратимся к истории. В конце XIX века, сюда, на покинутое коренными жителями после Кавказской войны место, некогда называвшееся Кбааде, а после Романовск, переселяются греки из Ставрополья. Чуть позже выше по течению реки Мзымты появляется поселение эстонцев, получившее впоследствии название Эсто-Садок. Французский путешественник, геолог и спелеолог Эдуард Мартель, неоднократно бывавший в Красной Поляне на рубеже XIX–XX веков, писал: «Красная Поляна — русское название и означает „красивая, привлекательная“, что полностью соответствует общему облику местности».
Масштабная олимпийская стройка и появление развитой горнолыжной инфраструктуры с отелями на тысячи мест немного оттеснили историческое прошлое поселка Красная Поляна в тень. Красная Поляна на протяжении десятилетий до известных событий уже была местом притяжения любителей горного отдыха, тут находится сердце Кавказских гор и именно это название у большинства ассоциируется с курортами долины рек Мзымта и Лаура.
Курорт Красная Поляна объединит под одним брендом все то, что развивалось долгие годы как отдельные направления и станет горным курортом развлечений, который предлагает разнообразные варианты для отдыха круглый год: отели, SPA-комплексы, казино, рестораны, экомаршруты летом и самую большую зону вечернего катания зимой, а также фрирайд, высокогорный парк аттракционов с самым длинным зиплайном в России, сноупарки и отличные горнолыжные трассы для новичков и опытных лыжников и сноубордистов и многое другое.
Отдых в горах — это восхитительные пейзажи, могучие вековые леса, неповторимые горные хребты и скалы, равнинные полотна, местами усыпанные яркими соцветиями, а это значит, что гости получают, отдыхая в горах, не только восстановившийся организм, а еще и моральное и эстетическое наслаждение.
Новая концепция зонирования курорта поможет нашим гостям выбрать для себя оптимальное место, где остановиться. «Демократичный, динамичный и шумный» отдых на уровне Поляна 540 и «Тихий, спокойный и премиальный» — на уровне Поляна 960.
Поляна 540 — это территория для молодой динамичной аудитории, а также для семейного отдыха. Апартаменты и вся необходимая сопутствующая инфраструктура: магазины, ТРЦ, парк «Времена года», скейтпарк, детские клубы и спортивные площадки и прогулочные зоны. Атмосфера развлечений 24/7 сформирована: ресторанами, барами с живым вокалом, дискотеками, караоке, а также большой игорной зоной «Казино Сочи» с насыщенной концертной и шоу-программой.
Поляна 960 — территория для состоятельной аудитории, приезжающей для роскошного отдыха в горах, за качественным спа и атмосферой уединения. Сочетание архитектуры, панорамных террас, девственной природы создает особую атмосферу для размеренного отдыха. Комфортное пребывание на курорте гостей премиального сегмента — это особое отношение к организации отдыха, где учтена каждая деталь, где предугадываются желания. Большинство отелей 5*, соответствующих «золотым» стандартам брендов Rixos, Novotel, Crowne Plaza с роскошными SPA-комплексами, расположены именно здесь.