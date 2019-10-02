Новая стратегия: Курорт Красная Поляна

После Олимпиады 2014 курорт «Горки Город» претерпел значительные изменения — открылась игорная зона, выросло количество развлекательных заведений, пришли сильные международные отельные бренды, третий год подряд значительно растет поток иностранных туристов.

«Мы переросли олимпийский курорт „Горки Город“ и готовы развиваться дальше, уже под новым брендом, с новой концепцией — горного курорта развлечений. Красная Поляна — любимое и знакомое место отдыха для многих», — говорит генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский.

Почему Красная Поляна?

Обратимся к истории. В конце XIX века, сюда, на покинутое коренными жителями после Кавказской войны место, некогда называвшееся Кбааде, а после Романовск, переселяются греки из Ставрополья. Чуть позже выше по течению реки Мзымты появляется поселение эстонцев, получившее впоследствии название Эсто-Садок. Французский путешественник, геолог и спелеолог Эдуард Мартель, неоднократно бывавший в Красной Поляне на рубеже XIX–XX веков, писал: «Красная Поляна — русское название и означает „красивая, привлекательная“, что полностью соответствует общему облику местности».

Масштабная олимпийская стройка и появление развитой горнолыжной инфраструктуры с отелями на тысячи мест немного оттеснили историческое прошлое поселка Красная Поляна в тень. Красная Поляна на протяжении десятилетий до известных событий уже была местом притяжения любителей горного отдыха, тут находится сердце Кавказских гор и именно это название у большинства ассоциируется с курортами долины рек Мзымта и Лаура.