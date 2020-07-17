Новейший и самый мощный очиститель воздуха Xiaomi — Mi Air Purifier 3H — теперь доступен на российском рынке

Новая модель — самый мощный и эффективный очиститель воздуха в истории компании. Он способен обрабатывать 380 кубических метров воздуха в час или до 6330 литров в минуту.

В каждой квартире есть ряд факторов, ухудшающих качество воздуха: от бактерий и вирусов до запаха дыма на кухне и вредных газов, которые содержатся в мебели. Mi Air Purifier 3H способен эффективно справиться со всем: трехуровневый фильтр HEPA очищает 99,97% мелких частиц размером до 0.3 мкм. Нет необходимости регулировать работу очистителя вручную — высокоточный лазерный датчик способен обнаружить даже мельчайшие загрязнения и автоматически подобрать необходимую мощность работы. Mi Air Purifier 3H может эффективно очищать помещение в 6 раз большей площади по сравнению с предшественником — у новой модели этот показатель составляет 45 квадратных метров.

Mi Air Purifier 3H имеет стильный, лаконичный вид — компактная классическая форма сочетается в нем с максимальным удобством эксплуатации: на корпусе устройства есть сенсорный OLED-дисплей, на котором отображаются текущий режим работы и уровень чистоты воздуха в помещении. Управлять очистителем воздуха можно при помощи удобного мобильного приложения. Для дополнительного комфорта Mi Air Purifier 3H совместим с популярными голосовыми ассистентами.

Новый очиститель не только заботится о качестве воздуха в помещении, но и эффективно расходует электроэнергию: устройство потребляет менее 1 кВт/ч энергии, что позволяет держать очиститель во включенном состоянии 24 часа в сутки.

При постоянно растущей эффективности стоимость устройства остается на неизменно доступном уровне — цена на Mi Air Purifier 3H составляет 12 990 рублей.