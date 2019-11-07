Новинки, секреты мастерства и традиционные конкурсы: в Москве пройдет масштабный праздник фотографии Nikon Day

Площадкой для мероприятия станет лофт-шале Montblanc (Ленинская Слобода ул., д. 26 с. 15). На этот раз гости Nikon Day соберутся вместе, чтобы протестировать блестящую новинку – беззеркальную камеру Nikon Z 50 с первыми объективами серии NIKKOR Z формата DX, а также полнокадровые беззеркальные камеры Z6 и Z7 в разнообразных фотозонах с участием профессиональных моделей.

На празднике специалист Nikon Дмитрий Коростылев расскажет о фотосистеме с ультрашироким байонетом Z, который поможет даже новичку создать невероятные снимки и захватывающие видеоролики. Профессиональные фотографы смогут узнать о программе Nikon Professional Services (NPS), которая предоставляет техническое обслуживание премиум-класса, экспресс-ремонт, а также ежегодную возможность бесплатно почистить и настроить зарегистрированное фотооборудование.

На Nikon Day гости также познакомятся с коллекциями профессиональных и любительских зеркальных фотокамер и объективов NIKKOR. А звездные амбассадоры бренда проведут множество мастер-классов. В частности, блогер и фотограф Кирилл Умрихин, который в 25 лет успел взять интервью у всех мировых звезд action-спорта и стать победителем «Best of Russia», расскажет о том, как создавать уникальные спортивные и travel-снимки. Артём Виндриевский расскажет о том, кто такой свадебный фотограф, а Ляля Гарбуз поделится идеями и секретами воплощения детской творческой фотографии. Гостей также ждет мастер-класс по пейзажной фотосъемке и языку фотографии. Кроме того, партнер бренда фотограф Олег Зотов, успевший поработать с российскими и зарубежными звездами, познакомит посетителей со всеми этапами разработки фотопроекта.