Новинки, секреты мастерства и традиционные конкурсы: в Москве пройдет масштабный праздник фотографии Nikon Day
Площадкой для мероприятия станет лофт-шале Montblanc (Ленинская Слобода ул., д. 26 с. 15). На этот раз гости Nikon Day соберутся вместе, чтобы протестировать блестящую новинку – беззеркальную камеру Nikon Z 50 с первыми объективами серии NIKKOR Z формата DX, а также полнокадровые беззеркальные камеры Z6 и Z7 в разнообразных фотозонах с участием профессиональных моделей.
На празднике специалист Nikon Дмитрий Коростылев расскажет о фотосистеме с ультрашироким байонетом Z, который поможет даже новичку создать невероятные снимки и захватывающие видеоролики. Профессиональные фотографы смогут узнать о программе Nikon Professional Services (NPS), которая предоставляет техническое обслуживание премиум-класса, экспресс-ремонт, а также ежегодную возможность бесплатно почистить и настроить зарегистрированное фотооборудование.
На Nikon Day гости также познакомятся с коллекциями профессиональных и любительских зеркальных фотокамер и объективов NIKKOR. А звездные амбассадоры бренда проведут множество мастер-классов. В частности, блогер и фотограф Кирилл Умрихин, который в 25 лет успел взять интервью у всех мировых звезд action-спорта и стать победителем «Best of Russia», расскажет о том, как создавать уникальные спортивные и travel-снимки. Артём Виндриевский расскажет о том, кто такой свадебный фотограф, а Ляля Гарбуз поделится идеями и секретами воплощения детской творческой фотографии. Гостей также ждет мастер-класс по пейзажной фотосъемке и языку фотографии. Кроме того, партнер бренда фотограф Олег Зотов, успевший поработать с российскими и зарубежными звездами, познакомит посетителей со всеми этапами разработки фотопроекта.
Программа Nikon Day:
10:30 – 11:00 – Регистрация гостей
11:00 – 12:00 – Кирилл Умрихин: «Спорт и путешествия в объективе фотографа»
12:20 – 13:20 – Олег Зотов: «Фотопроект (как придумать, подготовить, исполнить?)»
13:30 – 14:00 – Дмитрий Коростылев: «Фотосистема с байонетом Z от Nikon – новое слово в мире фотографии»
14:00 – 15:00 – Артем Виндриевский: «Современный свадебный фотограф. Кто он?»
15:20 – 16:20 – Ляля Гарбуз: «Творческая детская фотография. От идеи до воплощения»
16:30 – 17:00 – Андрей Соловьев: «Nikon Professional Services»
17:00 – 18:00 – Антон Агарков: «Ключи к пейзажу»
18:30 – 19:30 – Сергей Максимишин: «Фотограф как рассказчик»
19.30 – 20.00 – Закрытие Nikon Day в Москве
Мероприятие бесплатное. Гостям необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: nikon.timepad.ru/event/1096100/#register. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: +7(495)221-69-12; +7(999)983-20-66.