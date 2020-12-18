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Калейдоскоп

Новогодние носки St.Friday Socks: от оленей и быков до дропа с Little Big

18 декабря 2020
Российский бренд St.Friday Socks, известный своими коллаборациями с музеями, музыкантами и художниками, выпустил новогоднюю коллекцию носков. В ней вы найдете искусство, фольклор, зиму и даже дроп с Little Big.

Главная тема коллекции — «Быки в искусстве». За основу взяты известные картины не менее известных художников. Поскольку живописцы не так уж часто изображают на своих полотнах благородных быков, дизайнеры St.Friday Socks решили пофантазировать и заменить ими людей. В эксперимент попали узнаваемые с первого взгляда произведения Матисса, Магритта, Малевича, да Винчи и Пикассо. Носки с пародиями на мировые шедевры получились не только стильными, но и очень концептуальными.

Следующая серия новогодней коллекции найдет отклик у любителей цепких фраз и минимализма — спортивные носки с фольклором, с устным народным творчеством про быков. Здесь и знакомые устойчивые выражения про держать быка за рога и здоровье, и сленг быковатых окраин, и даже немного английского мата. В общем, все в лучших традициях St.Friday Socks.

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Фото: St.Friday Socks
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Фото: St.Friday Socks
2 - фольклор.jpg
Фото: St.Friday Socks
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Фото: St.Friday Socks
3 зима 2.jpg
Фото: St.Friday Socks

Часть коллекции дизайнеры бренда посвятили зимней символике: Дед Мороз в образе ниндзя, традиционные (и не очень) олени, снегири, елочные украшения и заснеженные домики. Но и тут не обошлось без главного героя наступающего года. Правда, выступает он в образе зодиакального Тельца, но кто рискнет поспорить, что Телец — это не Бык?

А еще St.Friday Socks и группа Little Big выпустили совместную коллекцию для тех, кто готов послать уходящий год куда подальше и забыть как страшный сон. Недаром на одной из пары носков вывязаны фразы «Never repeat» и «Never forget». В праздничный дроп вошли три пары носков: красные с оленями «Олений слэм», зеленые с коварным Дедом Морозом «Похититель Рождества» и красные носки с атрибутикой из одноименного клипа Little Big «SMD2020».

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St.Friday Socks

Стоимость одной пары носков из новогодней коллекции начинается от 399 рублей. Стоимость наборов — от 897 рублей за бокс из трех пар. Приобрести носки из новой коллекции можно на сайте Myfriday.ru.

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