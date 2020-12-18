Новогодние носки St.Friday Socks: от оленей и быков до дропа с Little Big

Главная тема коллекции — «Быки в искусстве». За основу взяты известные картины не менее известных художников. Поскольку живописцы не так уж часто изображают на своих полотнах благородных быков, дизайнеры St.Friday Socks решили пофантазировать и заменить ими людей. В эксперимент попали узнаваемые с первого взгляда произведения Матисса, Магритта, Малевича, да Винчи и Пикассо. Носки с пародиями на мировые шедевры получились не только стильными, но и очень концептуальными.

Следующая серия новогодней коллекции найдет отклик у любителей цепких фраз и минимализма — спортивные носки с фольклором, с устным народным творчеством про быков. Здесь и знакомые устойчивые выражения про держать быка за рога и здоровье, и сленг быковатых окраин, и даже немного английского мата. В общем, все в лучших традициях St.Friday Socks.