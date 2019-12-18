Новые герои GoPro: Max, HERO8 Black и дополнительные модули

Max

Камера GoPro с двумя объективами и универсальными функциями;

Возможность использовать как водонепроницаемую камеру HERO с одним объективом и максимальной стабилизацией, как устройство с двумя объективами для сферической съемки или же как камеру для видеоблогов нового уровня со встроенным фронтальным дисплеем и возможностями записи качественного звука;

Непревзойденная стабилизация видео благодаря Max HyperSmooth;

Четыре цифровых объектива, в том числе Max SuperView с самым широким углом обзора за всю историю GoPro;

Склейка сферических фото и видео и монтаж сферических материалов по опорным кадрам в приложении GoPro App

HERO8 Black

Стабилизация HyperSmooth 2.0 нового уровня, которая значительно превосходит возможности HyperSmooth 1.0;

HyperSmooth 2.0 поддерживает все разрешения и значения частоты кадров и делает возможным выравнивание горизонта в приложении;

Новая функция TimeWarp 2.0 позволяет автоматически регулировать скорость видео одним касанием;

Четыре цифровых объектива позволяют легко менять угол обзора;

Отличное качество звука с подавлением ветра;

Облегченная безрамочная конструкция со складными зажимными кольцами.

Модули

Медиамодуль, модуль-экран и световой модуль — модульные аксессуары, с помощью которых HERO8 Black получает фронтальный дисплей, качественное освещение, а также звукозапись профессионального качества;

Модули открывают пользователям дополнительные возможности и превращают HERO8 Black в настоящий многофункциональный инструмент.

Max – 42 990 рублей

Max — универсальная камера, которая обладает водонепроницаемостью на глубине до 5 метров. Ее можно использовать как камеру HERO с одним объективом и максимальной стабилизацией, как устройство с двумя объективами для сферической съемки или как универсального помощника для ведения видеоблогов — одним словом, три камеры в одной. Max HyperSmooth — непревзойденная стабилизация нового уровня с функцией выравнивания горизонта, которая полностью решает проблему с использованием подвеса. С помощью функции Max TimeWarp можно управлять временем и пространством как никогда раньше и работать с расширенным набором функций. Режим Max SuperView обеспечивает самый широкий угол обзора за всю историю GoPro с невероятным эффектом погружения.

При монтаже сферических видео пользователи Max теперь могут пользоваться функцией «Перекомпоновка» — новым алгоритмом на базе опорных кадров в приложении GoPro App. Теперь сферические видео легко и быстро превращаются в традиционные ролики с невероятно плавными переходами. Функция «Перекомпоновка» соответствует возможностям некоторых решений для монтажа сферического видео для ПК, но при этом сочетает в себе удобство и простоту использования приложения GoPro App.

Камера Max – незаменимый инструмент для съемки видеоблогов благодаря непревзойденной стабилизации видео, четырем цифровым объективам, фронтальному сенсорному экрану и шести микрофонам для записи качественного звука. Max идеально подойдет тем, кто постоянно находится в поисках и стремится максимально раскрыть свой творческий потенциал.