Новые герои GoPro: Max, HERO8 Black и дополнительные модули

Max
- Камера GoPro с двумя объективами и универсальными функциями;
- Возможность использовать как водонепроницаемую камеру HERO с одним объективом и максимальной стабилизацией, как устройство с двумя объективами для сферической съемки или же как камеру для видеоблогов нового уровня со встроенным фронтальным дисплеем и возможностями записи качественного звука;
- Непревзойденная стабилизация видео благодаря Max HyperSmooth;
- Четыре цифровых объектива, в том числе Max SuperView с самым широким углом обзора за всю историю GoPro;
- Склейка сферических фото и видео и монтаж сферических материалов по опорным кадрам в приложении GoPro App
HERO8 Black
- Стабилизация HyperSmooth 2.0 нового уровня, которая значительно превосходит возможности HyperSmooth 1.0;
- HyperSmooth 2.0 поддерживает все разрешения и значения частоты кадров и делает возможным выравнивание горизонта в приложении;
- Новая функция TimeWarp 2.0 позволяет автоматически регулировать скорость видео одним касанием;
- Четыре цифровых объектива позволяют легко менять угол обзора;
- Отличное качество звука с подавлением ветра;
- Облегченная безрамочная конструкция со складными зажимными кольцами.
Модули
- Медиамодуль, модуль-экран и световой модуль — модульные аксессуары, с помощью которых HERO8 Black получает фронтальный дисплей, качественное освещение, а также звукозапись профессионального качества;
- Модули открывают пользователям дополнительные возможности и превращают HERO8 Black в настоящий многофункциональный инструмент.
Max – 42 990 рублей
Max — универсальная камера, которая обладает водонепроницаемостью на глубине до 5 метров. Ее можно использовать как камеру HERO с одним объективом и максимальной стабилизацией, как устройство с двумя объективами для сферической съемки или как универсального помощника для ведения видеоблогов — одним словом, три камеры в одной. Max HyperSmooth — непревзойденная стабилизация нового уровня с функцией выравнивания горизонта, которая полностью решает проблему с использованием подвеса. С помощью функции Max TimeWarp можно управлять временем и пространством как никогда раньше и работать с расширенным набором функций. Режим Max SuperView обеспечивает самый широкий угол обзора за всю историю GoPro с невероятным эффектом погружения.
При монтаже сферических видео пользователи Max теперь могут пользоваться функцией «Перекомпоновка» — новым алгоритмом на базе опорных кадров в приложении GoPro App. Теперь сферические видео легко и быстро превращаются в традиционные ролики с невероятно плавными переходами. Функция «Перекомпоновка» соответствует возможностям некоторых решений для монтажа сферического видео для ПК, но при этом сочетает в себе удобство и простоту использования приложения GoPro App.
Камера Max – незаменимый инструмент для съемки видеоблогов благодаря непревзойденной стабилизации видео, четырем цифровым объективам, фронтальному сенсорному экрану и шести микрофонам для записи качественного звука. Max идеально подойдет тем, кто постоянно находится в поисках и стремится максимально раскрыть свой творческий потенциал.
HERO8 Black – 34 990 рублей
В основе HERO8 Black лежит предыдущая модель, но теперь линейка HERO отличается непревзойденной производительностью. Технология стабилизации видео HyperSmooth 2.0 обеспечивает усовершенствованную стабилизацию при вертикальном расположении, а также поддерживает все частоты кадров и разрешения. Уникальная функция TimeWarp 2.0 автоматически регулирует скорость записи и позволяет замедлить видео до реального времени одним касанием. Модернизированная функция «Суперфотка» обеспечивает четкие динамичные снимки в HDR, а в новом режиме LiveBurst выполняется съемка в течение 1,5 секунды до и после спуска затвора в разрешении 12 Мп (4K 4:3З). За качественный звук в HERO8 Black отвечает фронтальный микрофон, оптимизированный для работы при сильном ветре, чтобы звук на видео всегда был на высшем уровне.
Кроме того, благодаря четырем новым цифровым объективам — в том числе запатентованному объективу SuperView от GoPro и линейному объективу без искажений — каждый кадр обладает поразительной детализацией изображения. Также пользователь может создавать предустановки съемки для быстрого доступа к настройкам съемки любого вида активностей. Все это реализовано в оптимизированном корпусе безрамочной конструкции со складными зажимными кольцами.
HERO8 Black можно использовать в качестве камеры для видеоблогов, превратив в многофункциональное устройство благодаря системе новых модульных аксессуаров GoPro. Модули позволяют при необходимости расширить возможности HERO8 Black без ущерба компактности и прочности камеры HERO.
МОДУЛИ
Медиамодуль
Пользователи получат встроенный первоклассный микрофон и два «холодных башмака» для подключения дополнительных аксессуаров, а также разъемы Type-C, HDMI и 3,5 мм для подключения внешнего микрофона.
Модуль-экран
Складной передний или задний 1,9-дюймовый дисплей, который крепится к верхней части медиамодуля. Такой размер идеально подходит для компоновки кадра при съемке видеоблогов, а когда он не используется, модуль легко складывается.
Световой модуль
Водонепроницаемый на глубине до 10 метров модуль позволяет выполнять съемку из рук или с использованием различных креплений. Закрепив световой модуль на медиамодуле или на креплении GoPro, пользователь может осветить любой объект съемки. В комплект входит рассеиватель для смягчения света при видеосъемке на HERO8 Black.
Доступность на рынках
- Оформите предварительный заказ на Max у официальных дилеров GoPro уже сегодня. Max будет доступна в России с 25 октября.
- Оформите предварительный заказ на HERO8 у официальных дилеров GoPro уже сегодня. Старт продаж HERO8 в России – 22 ноября.
- В России модульные аксессуары появятся в начале следующего года.
Обновленное приложение GoPro App
Все самые необходимые функции Quik теперь встроены в приложение GoPro App. Но это еще не все! Приложение GoPro App также поддерживает редактирование как материалов GoPro, так и снятых на телефон, позволяет применять фильтры к отдельным и нескольким клипам одновременно, а также поддерживает прямую трансляцию в разрешении 1080p и на HERO8 Black, и на Max.
Функция автоматического редактирования видео в приложении также включает четыре новые темы по мотивам культовых материалов, созданных сотрудниками креативной команды GoPro. Выберите одну из четырех тем — Adrenaline Seeker, Adventure Travel, Cinematic или Memory Curator — и поделитесь результатом в соц.сетях, либо сохраните черновик в приложении, чтобы продолжить работу над материалом позже.
Конкурс на миллион долларов от GoPro
Конкурс на миллион долларов от GoPro возвращается, и теперь в нем задействованы Max и HERO8 Black. Участниками могут стать только владельцы новых камер. Правила просты: снимите видеоролик на Max и HERO8 Black и отправьте неотредактированное видео по адресу gopro.com/milliondollarchallenge. Самые оригинальные клипы попадут в финальный проморолик, который будет опубликован в конце января 2020 года, а в качестве приза победители получат равные доли от общего призового фонда в 1 000 000 $. Срок подачи заявок: с 1 октября по 12 января.
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