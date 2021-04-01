Новые кроссовки VECTIV от North Face: помощники в установлении личных рекордов

Из-за пандемии COVID-19 были закрыты и отменены забеги по всему миру. Именно поэтому 2020 стал годом достижения личных рекордов. Спортсмены сидели дома, тренировались на заднем дворе и ставили собственные цели. Кажется, что установление рекордов вернуло трейлраннинг в его чистую форму.

FKT (Fastest Known Time – «Самое быстрое известное время») – это отдельное outdoor-направление, которое заключается в прохождении/пробегании маршрута, во время которого участник совершает попытку установить самое быстрое время и регистрирует это на специальном сайте.

Согласно сайту о результатах FKT, при установлении личного рекорда необходимо учитывать два аспекта: «Маршрут должен быть достаточно известным, чтобы другие захотели его повторить». Попытки не всегда заканчиваются успехом, поэтому «Просто получайте удовольствие! Если у вас не получится, — ничего страшного. Это часть спорта».

Проблема трейлраннеров – усталость в ногах. 39% участников не добираются до финиша UTMB (Ультрамарафона вокруг Монблана), а 40% финишировавших чувствуют усталость в ногах.

The North Face решили бороться с этой бедой – и после двух лет разработки рады представить технологию VECTIV, которая преобразует энергию в движение вперед.

При создании новых кроссовок North Face опирались на философию «Athlete Tested. Expedition Proven» («Протестировано атлетами, проверено в экспедициях».) Эта философия строится на том, что идеи спортсменов помогают нам совершенствовать свою продукцию. Атлеты мирового уровня более двух лет тестировали обувь VECTIV, заставив инженеров буквально переосмыслить будущее трейлраннинга.