Новые кроссовки VECTIV от North Face: помощники в установлении личных рекордов
Из-за пандемии COVID-19 были закрыты и отменены забеги по всему миру. Именно поэтому 2020 стал годом достижения личных рекордов. Спортсмены сидели дома, тренировались на заднем дворе и ставили собственные цели. Кажется, что установление рекордов вернуло трейлраннинг в его чистую форму.
FKT (Fastest Known Time – «Самое быстрое известное время») – это отдельное outdoor-направление, которое заключается в прохождении/пробегании маршрута, во время которого участник совершает попытку установить самое быстрое время и регистрирует это на специальном сайте.
Согласно сайту о результатах FKT, при установлении личного рекорда необходимо учитывать два аспекта: «Маршрут должен быть достаточно известным, чтобы другие захотели его повторить». Попытки не всегда заканчиваются успехом, поэтому «Просто получайте удовольствие! Если у вас не получится, — ничего страшного. Это часть спорта».
Проблема трейлраннеров – усталость в ногах. 39% участников не добираются до финиша UTMB (Ультрамарафона вокруг Монблана), а 40% финишировавших чувствуют усталость в ногах.
The North Face решили бороться с этой бедой – и после двух лет разработки рады представить технологию VECTIV, которая преобразует энергию в движение вперед.
При создании новых кроссовок North Face опирались на философию «Athlete Tested. Expedition Proven» («Протестировано атлетами, проверено в экспедициях».) Эта философия строится на том, что идеи спортсменов помогают нам совершенствовать свою продукцию. Атлеты мирового уровня более двух лет тестировали обувь VECTIV, заставив инженеров буквально переосмыслить будущее трейлраннинга.
Только в 2020 году технология VECTIV помогла 13 спортсменам поставить 16 рекордов по всему миру.
Все три модели кроссовок VECTIV для трейлраннинга помогли установить новые результаты FKT во время испытаний, а 4 декабря 2020 года Вонг Хо Чунг поставил рекорд на легендарном трейле MacLehose в Гонконге в кроссовках VECTIVTM Enduris с оптимальной амортизацией и всесторонней поддержкой стопы. Чунг пробежал 100 км (подъем более 4900 м) за 10 часов 38 минут и 8 секунд.
Фернанда Марсиель поставила лучшее известное время в забеге от моря к вершине в кроссовках Flight VECTIV, созданных для плавного бега. Фернанда поставила себе цель пробежать с испанского побережья до одной из самых известных вершин страны — 83 километра с подъемом на высоту более 6000 метров. Фернанда прошла дистанцию за 14 часов и 47 минут — это отличное время для такого испытания.
Немного подробностей: вместе 3D-пластина и изогнутая межподошва кроссовок снижают нагрузку на 10% без потери энергии. В кроссовках также улучшена боковая поддержка при забегах по неровному рельефу и на сверхдальние дистанции. Располагая карбоновую 3D-пластину над межподошвой, а не внутри нее, разработчики оставили место для полноценной межподошвы, которая обеспечивает превосходную амортизацию на протяжении любого ультрамарафона.
Дышащий трикотаж плотно обхватывает стопу, а материал Matryx обеспечивает надежную защиту. Новая подошва обеспечивает уверенное сцепление и надежную поддержку на любой поверхности. Межподошва VECTIV изогнутой формы оптимизирует ударный эффект и придает импульс для движения вперед. А революционная 3D-пластина VECTIV располагается непосредственно под стопой, обеспечивая дополнительный импульс и надежную фиксацию.
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