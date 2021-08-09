Новые наушники HUAWEI FreeBuds 4: теперь в России

HUAWEI FreeBuds 4 оснащены высокочувствительным микрофоном, который поддерживает запись звуков в широком диапазоне частот — до 48 кГц, обеспечивая высокую детализацию и реалистичность голоса. Микрофон работает в двух режимах, которые можно переключать в приложении HUAWEI AI Life.

Режим Surroundings Mode позволяет вместе с голосом записывать окружающие звуки, а в режиме Voices интеллектуальный алгоритм отделяет и улучшает звук голоса, приглушая окружающие шумы. Динамики диаметром 14,3 мм с мембранами из жидкокристаллического полимера (LCP) способны воспроизводить широкий диапазон частот (до 40 кГц). Звучание низких частот улучшилось за счёт увеличенной на 15% басовой трубки, которая усиливает резонанс мембраны.