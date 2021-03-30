Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Калейдоскоп

Новые смартфоны realme С20 и realme С21: высокая автономность и экран 6,5 дюйма

Промо
30 марта 2021
realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, представил новые модели своих устройств – C20 и C21. Рассказываем про их интересные особенности и конфигурацию.

realme С21 — реальное качество

bg-fe26f88477.jpg

Новый realme C21 стал первым в C-серии смартфоном с европейским сертификатом высокого уровня надежности TÜV Rheinland. Среди ключевых спецификаций устройства:

  • непосредственно сертификация компании TÜV Rheinland, подтверждающая высокое качество сборки и длительный срок эксплуатации;
  • тройная AI-камера с ночным режимом Super Nightscape и разрешением 13+2+2 Мп, а также автофокусировкой PDAF и функцией четырехкратного увеличения;
  • 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом и разрешением HD+ Ready (720P);
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ накопительной памяти;
  • аккумулятор на 5 000 мА·ч с режимом супер энергоэффективности (до 47 дней без подзарядки в режиме ожидания);
  • высокоскоростной сканер отпечатков пальцев и NFC.

Рекомендованная розничная цена realme С21 до 19 апреля составит ₽9990, а после этого периода — ₽11 990.

realme C20 — «король развлечений» начального уровня с емкой батареей и большим экраном

bg-9f2294574e.jpg

Бюджетный realme C20 также получил немало интересных характеристик. Например, эксклюзивно для российского рынка модель оснастили NFC наряду с более старшей версией.

Смартфон также получил большой 6,5-дюймовый экран, емкую батарею 5000 мА·ч с режимом энергосбережения, стильный дизайн с геометрическим узором и быстрый восьмиядерный процессор Helio G35 — это универсальное устройство базового сегмента для пользователей, которые стремятся использовать инновации по максимуму.

Кроме того, модель оснащена объемом памяти 2+32ГБ, AI-камерой 8 Мп с поддержкой видеосъемки 1080p FHD, реверсивной зарядкой, защищённым от брызг корпусом и тремя слотами под 2 nanoSIM и MicroSD до 256 ГБ.

Смартфон будет доступен в цветах «Голубое озеро» и «Серая сталь» по рекомендованной розничной цене ₽8990 эксклюзивно в онлайн- и розничных магазинах «МегаФон».

Серия realme C популярна во всем мире, поскольку предоставляет лучший выбор качественных смартфонов с длительным временем автономной работы, сверхбольшими дисплеями и продуманным дизайном по доступной цене. Гаджеты этой линейки великолепно подходят для повседневного использования и развлечений, что особенно ценят пользователи.

Подробнее на сайте realme

рекомендации
Город

800 лет Нижнему Новгороду: как отпраздновать и где остановиться

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Восклицательный знак

Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств