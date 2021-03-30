Новые смартфоны realme С20 и realme С21: высокая автономность и экран 6,5 дюйма

realme С21 — реальное качество
Новый realme C21 стал первым в C-серии смартфоном с европейским сертификатом высокого уровня надежности TÜV Rheinland. Среди ключевых спецификаций устройства:
- непосредственно сертификация компании TÜV Rheinland, подтверждающая высокое качество сборки и длительный срок эксплуатации;
- тройная AI-камера с ночным режимом Super Nightscape и разрешением 13+2+2 Мп, а также автофокусировкой PDAF и функцией четырехкратного увеличения;
- 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом и разрешением HD+ Ready (720P);
- 4 ГБ оперативной и 64 ГБ накопительной памяти;
- аккумулятор на 5 000 мА·ч с режимом супер энергоэффективности (до 47 дней без подзарядки в режиме ожидания);
- высокоскоростной сканер отпечатков пальцев и NFC.
Рекомендованная розничная цена realme С21 до 19 апреля составит ₽9990, а после этого периода — ₽11 990.
realme C20 — «король развлечений» начального уровня с емкой батареей и большим экраном
Бюджетный realme C20 также получил немало интересных характеристик. Например, эксклюзивно для российского рынка модель оснастили NFC наряду с более старшей версией.
Смартфон также получил большой 6,5-дюймовый экран, емкую батарею 5000 мА·ч с режимом энергосбережения, стильный дизайн с геометрическим узором и быстрый восьмиядерный процессор Helio G35 — это универсальное устройство базового сегмента для пользователей, которые стремятся использовать инновации по максимуму.
Кроме того, модель оснащена объемом памяти 2+32ГБ, AI-камерой 8 Мп с поддержкой видеосъемки 1080p FHD, реверсивной зарядкой, защищённым от брызг корпусом и тремя слотами под 2 nanoSIM и MicroSD до 256 ГБ.
Смартфон будет доступен в цветах «Голубое озеро» и «Серая сталь» по рекомендованной розничной цене ₽8990 эксклюзивно в онлайн- и розничных магазинах «МегаФон».
Серия realme C популярна во всем мире, поскольку предоставляет лучший выбор качественных смартфонов с длительным временем автономной работы, сверхбольшими дисплеями и продуманным дизайном по доступной цене. Гаджеты этой линейки великолепно подходят для повседневного использования и развлечений, что особенно ценят пользователи.
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