Новые смартфоны realme С20 и realme С21: высокая автономность и экран 6,5 дюйма

Бюджетный realme C20 также получил немало интересных характеристик. Например, эксклюзивно для российского рынка модель оснастили NFC наряду с более старшей версией.

Смартфон также получил большой 6,5-дюймовый экран, емкую батарею 5000 мА·ч с режимом энергосбережения, стильный дизайн с геометрическим узором и быстрый восьмиядерный процессор Helio G35 — это универсальное устройство базового сегмента для пользователей, которые стремятся использовать инновации по максимуму.

Кроме того, модель оснащена объемом памяти 2+32ГБ, AI-камерой 8 Мп с поддержкой видеосъемки 1080p FHD, реверсивной зарядкой, защищённым от брызг корпусом и тремя слотами под 2 nanoSIM и MicroSD до 256 ГБ.

Смартфон будет доступен в цветах «Голубое озеро» и «Серая сталь» по рекомендованной розничной цене ₽8990 эксклюзивно в онлайн- и розничных магазинах «МегаФон».

Серия realme C популярна во всем мире, поскольку предоставляет лучший выбор качественных смартфонов с длительным временем автономной работы, сверхбольшими дисплеями и продуманным дизайном по доступной цене. Гаджеты этой линейки великолепно подходят для повседневного использования и развлечений, что особенно ценят пользователи.