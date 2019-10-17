Новые тревел-направления с Palladium Hotel Group

Открытие Palladium Hotel Costa Del Sol на юге Испании
Недавно испанская гостиничная сеть Palladium Hotel Group представила свой первый отель на юге Испании - Palladium Hotel Costa Del Sol. Он расположился в живописном городе Бенальмадена (Benalmádena) на побережье Средиземного моря недалеко от Малаги.
Номерной фонд отеля включает 336 комнат и сьютов: их интерьеры преимущественно выполнены в приглушенной пастельной гамме. Идеальное место, чтобы расслабиться после перелета или очередного дня на пляже, - спа-центр Zensations by Zentropia Palladium Spa & Wellness с зоной хаммама и сауны, а также процедурными кабинетами.
Из ресторанов на территории отеля представлены азиатский Chang Thai, где можно попробовать блюда тайской кухни a la сarte, прибрежный Poseidon с лучшими морепродуктами, а также Pintarroja, где сервируют завтраки, обеды и ужины с главными хитами испанской кухни в формате шведского стола.
Идеальным местом для вечернего коктейля с видом на закат станет бар Six Sky Lounge, расположенной на крыше Palladium Hotel Costa Del Sol. Погрузиться в расслабленную атмосферу Кубы можно в баре Guayabera, а после отправиться посмотреть тематическое шоу в театрализованном баре Vodevil.
Открытие нового отеля BLESS Hotel Ibiza
В этом сезоне на Ибице открылся новый BLESS Hotel Ibiza. Это второй отеля бренда BLESS Collection Hotels, входящего в состав испанской сети Palladium Hotel Group. Также как и его предшественник, открывшийся в январе в Мадриде BLESS Hotel Madrid, новый отель на Ибице станет частью престижной отельной ассоциации The Leading Hotels of the World.
Новый отель расположился в одном из самых живописных уголков Ибицы - районе Кала Нова (Cala Nova). Всего на территории представлен 151 номер, два бассейна, пять ресторанов и баров и роскошный спа-центр The Magness Soulful Spa. Дизайн BLESS Hotel Ibiza был вдохновлен легендарной Коко Шанель: в номерах отеля преобладает сдержанная пастельная гамма с необычными элементами декора, передающими самобытный дух Ибицы, а также атмосферу французской и итальянской Ривьеры.
Palladium Hotel Group - новый спонсор баскетбольного клуба Real Madrid
Главной новостью стартовавшего недавно спортивного сезона стало известие о том, что испанская гостиничная сеть Palladium Hotel Group стала официальным спонсором баскетбольного клуба Real Madrid. В рамках нового сотрудничества логотип испанской гостиничной сети появился на футболках игроков первого и второго составов баскетбольного клуба Real Madrid.
Появились фирменные знаки испанской сети и на форме технических работников стадиона Сантьяго Бернабеу (The Santiago Bernabéu) в Мадриде, а также на сувенирной продукции клуба, приобрести которую можно в официальных магазинах Real Madrid и Adidas. Коллаборация продлится три спортивных сезона.
Сотрудничество с Real Madrid - далеко не первая спортивная коллаборация в арсенале Palladium Hotel Group. В начале 2019 года на территории отелей Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa and TRS Coral Hotel в Канкуне открылся первый в Мексике теннисный центр легендарного спортсмена Рафаэля Надаля.