Новые тревел-направления с Palladium Hotel Group

Недавно испанская гостиничная сеть Palladium Hotel Group представила свой первый отель на юге Испании - Palladium Hotel Costa Del Sol. Он расположился в живописном городе Бенальмадена (Benalmádena) на побережье Средиземного моря недалеко от Малаги.

Номерной фонд отеля включает 336 комнат и сьютов: их интерьеры преимущественно выполнены в приглушенной пастельной гамме. Идеальное место, чтобы расслабиться после перелета или очередного дня на пляже, - спа-центр Zensations by Zentropia Palladium Spa & Wellness с зоной хаммама и сауны, а также процедурными кабинетами.

Из ресторанов на территории отеля представлены азиатский Chang Thai, где можно попробовать блюда тайской кухни a la сarte, прибрежный Poseidon с лучшими морепродуктами, а также Pintarroja, где сервируют завтраки, обеды и ужины с главными хитами испанской кухни в формате шведского стола.

Идеальным местом для вечернего коктейля с видом на закат станет бар Six Sky Lounge, расположенной на крыше Palladium Hotel Costa Del Sol. Погрузиться в расслабленную атмосферу Кубы можно в баре Guayabera, а после отправиться посмотреть тематическое шоу в театрализованном баре Vodevil.