Новые тревел-направления с Palladium Hotel Group

В этом сезоне на Ибице открылся новый BLESS Hotel Ibiza. Это второй отеля бренда BLESS Collection Hotels, входящего в состав испанской сети Palladium Hotel Group. Также как и его предшественник, открывшийся в январе в Мадриде BLESS Hotel Madrid, новый отель на Ибице станет частью престижной отельной ассоциации The Leading Hotels of the World.

Новый отель расположился в одном из самых живописных уголков Ибицы - районе Кала Нова (Cala Nova). Всего на территории представлен 151 номер, два бассейна, пять ресторанов и баров и роскошный спа-центр The Magness Soulful Spa. Дизайн BLESS Hotel Ibiza был вдохновлен легендарной Коко Шанель: в номерах отеля преобладает сдержанная пастельная гамма с необычными элементами декора, передающими самобытный дух Ибицы, а также атмосферу французской и итальянской Ривьеры.