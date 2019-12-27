Новый конкурс от Prophotos: покажи калейдоскоп эмоций

Люди с их чувствами и настроениями всегда были интересной темой для фотографов. И хотя сложно уловить искренние эмоции человека одним нажатием на кнопку камеры или тапом по экрану смартфона, хорший кадр стоит многих усилий. И всегда интересно: что же фотографы видят в людях, которых они сфотографировали? Какими они предстают через объектив? Завеса этой тайны приоткроется в новом фотоконкурсе от Prophotos.ru. Эксперты ждут ваши лучшие эмоциональные портретные снимки!

А сохранить воспоминания и прекрасные моменты на долгие годы поможет главный приз конкурса — новый пятицветный фотоцентр с большим ЖК-дисплеем и поддержкой работы со смартфонов для экономичной печати фотографий и документов Epson L7160.

Чтобы принять участие в конкурсе, просто загрузите свою работу на странице конкурса. Прием работ продлится до 26 февраля 2020 года.

Лучшие кадры будут отобраны экспертами Prophotos.ru в шорт-лист и 6 марта на сайте Prophotos.ru будет объявлен победитель.